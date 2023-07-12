Эффективное удобрение для ваших грядок

Для того чтобы обогатить почву и дать овощам и корнеплодам все необходимые питательные вещества для активного роста и развития, многие садоводы используют навоз.

Однако если у вас нет навоза, или вы не хотите возиться с этим удобрением, попробуйте использовать на своем огороде отличную и бюджетную альтернативу.

Прекрасной заменой навозу станет настой, приготовленный из дешевого горчичного порошка.







Помимо того, что настой на основе горчичного порошка содержит большое количество питательных веществ, он обладает еще и фунгицидным действием, подавляя споры фитофторы и других грибков.







Готовится настой очень просто: в 10 л воды разведите 3 ст л горчичного жмыха. Средство необходимо настоять в тепле 5-7 дней. Готовая подкормка не требует разбавления.

Можно приготовить и концентрированное удобрение, для этого 15 ложек жмыха необходимо настоять в 10 литрах воды 7 дней. Для полива растений под корень 2 л настоя разбавляются 10 л воды.







Для достижения наилучшего эффекта горчичное удобрение вносится 1 раз в 10 дней.





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