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Эффективное удобрение для ваших грядок

Для того чтобы обогатить почву и дать овощам и корнеплодам все необходимые питательные вещества для активного роста и развития, многие садоводы используют навоз.
Однако если у вас нет навоза, или вы не хотите возиться с этим удобрением, попробуйте использовать на своем огороде отличную и бюджетную альтернативу.
Прекрасной заменой навозу станет настой, приготовленный из дешевого горчичного порошка.

Эффективное удобрение для ваших грядок

Помимо того, что настой на основе горчичного порошка содержит большое количество питательных веществ, он обладает еще и фунгицидным действием, подавляя споры фитофторы и других грибков.

Эффективное удобрение для ваших грядок

Готовится настой очень просто: в 10 л воды разведите 3 ст л горчичного жмыха. Средство необходимо настоять в тепле 5-7 дней. Готовая подкормка не требует разбавления.
Можно приготовить и концентрированное удобрение, для этого 15 ложек жмыха необходимо настоять в 10 литрах воды 7 дней. Для полива растений под корень 2 л настоя разбавляются 10 л воды.

Эффективное удобрение для ваших грядок

Для достижения наилучшего эффекта горчичное удобрение вносится 1 раз в 10 дней.

Эффективное удобрение для ваших грядок
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