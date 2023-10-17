8 фактов об Азербайджане, которые удивят и заинтригуют: нефтяные ванны, природный вечный огонь и др

Когда-то Азербайджан был одной из союзных республик СССР, но вот уже более 30 лет он живет своей жизнью, и те, кто почти не помнит или не застал советское прошлое, не так много знают об этой стране. А ведь, помимо интересной истории и культуры, у нее есть и свои уникальные «фишки», которые делают её неповторимой и ради которых непременно стоит посетить этого южного соседа России. Предлагаем узнать 8 любопытных и захватывающих фактов об Азербайджане.
1. Нефтью здесь даже лечат
Азербайджан, как известно, богат нефтью, и с ее добычей связаны сразу несколько рекордов этой страны. Во-первых, здесь была пробурена первая нефтяная скважина в мире и здесь же впервые начали добывать нефть в море. А в начале прошлого века эта страна была на первом месте по «черному золоту»: больше половины мировой нефти добывалось именно в Азербайджане.
Бакинская губерния, месторождение Биби-Эйбат, конец XIX века. Поднятие нефти ручным воротом. /Фото: sjgs.com
Здесь даже есть «лечебная нефть». Недалеко от Баку существует спа-центр, в котором посетитель может принять ванну из теплой нефти, погрузившись в нее на несколько минут. Эта нефть называется «нафталан» (по населенному пункту, в котором находится спа-центр), а еще местные жители называют ее «густая кровь Земли», ведь она недостаточно жидкая для промышленного использования, а также плохо подходит для сжигания.
Нефть может лечить.
Как утверждают специалисты, нафталановые ванны помогают при болезнях суставов, при кожных заболеваниях (у этой нефти есть дезинфицирующие свойства), а также оказывает общеукрепляющее воздействие на организм.
2. Самая «низкая» столица
Баку расположен на Апшеронском полуострове, а тот, в свою очередь, входит в границы Каспийской впадины. Она ниже общего уровня моря на 26 метров, а столица Азербайджана – ниже самой равнины еще на 2 метра. В общем, расположение города официально звучит так: «минус 28 метров над уровнем моря». Кстати, поверхность Каспия находится примерно на 27 метров ниже уровня моря.
Столица Азербайджана расположена не выше, а намного ниже уровня моря.
Поясним, что впадины, как правило, образовываются на границах тектонических плит в результате их сближения или расхождения. При обычных условиях они заполняются водой, однако если в той или иной местности преобладает жаркая погода, способствующая испарению воды, такие заниженные участки так и остаются сухими. Кстати, еще одна столица с минусовым показателем по отношению к уровню моря – Амстердам. Но Баку все равно ниже.
3. Половина грязевых вулканов Земли
Азербайджан находится на первом месте в мире по числу грязевых вулканов. Здесь их более 300, и это почти половина от всех грязевых вулканов, которые есть на нашей планете. 52 из них имеют в Азербайджане статус государственного заповедника, а расположенный здесь самый крупный грязевой вулкан в мире – Гарадаг – вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.
Грязевые вулканы Азербайджана.
Появление таких геологических образований связано, как правило, с месторождениями нефти, и Азербайджан оказался идеальным местом для возникновения грязевых вулканов.
4. Таких растений больше нет нигде
В этой стране необычайно много растений-эндемиков. Около 240 обнаруженных в Азербайджане видов не встречаются больше нигде на нашей планете.
Среди таких растений – гледичия каспийская, которая представлена в местной природе как в виде кустарников, так и в виде деревьев высотой до десяти метров. Она славится своими лечебными свойствами и поэтому широко применяется в медицине. Увы, в наши дни гледичия каспийская находится под угрозой исчезновения.
Дерево гледичия каспийская и цветок харыбюльбюль.
Еще одно интересное и очень красивое растение, произрастающее только в Азербайджане – цветок харыбюльбюль. Если перевести на русский, «бюльбюль» означает «соловей», и название растения связано, судя по всему, с тем, что цветок внешне похож на взлетающего соловья. Это растение у азербайджанцев также стало символом Второй карабахской войны 2020 года.
5. Холм, который горит вечно
Расположенный на территории Азербайджана известняковый холм Янардаг называют «природный вечный огонь». Дело в том, что из-за большого скопления природного газа и его постоянного выбрасывания из недр наружу холм горит круглые сутки и никогда не гаснет. Огненные потоки Янардага называют «горящие источники».
Этот холм горит с древних времён.
Подобное явление считается редчайшим в мире. Кстати, горение газа на Янардаге началось еще в древние времена (чему придавали большое религиозное значение зороастрийцы), его описывал даже Марко Поло.
6. Единственный в мире музей мини-книжек
В столице Азербайджана расположен первый и единственный в мире Музей миниатюрной книги, который открыл свои двери больше 20 лет назад. Крохотные экспонаты собрала и отдала музею коллекционер-энтузиаст Зарифа Салахова, сестра советско-азербайджанско-российского художника Таира Теймура оглы Салахова. Музей насчитывает 6,5 тысяч книг, привезенных ею из 64 стран.
Сестра художника собрала уникальную коллекцию и подарила музею.
Коллекция, собранная сестрой живописца, вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая коллекция миниатюрных книг на Земле.
7. Гендерное равенство – принципиально
В этой стране подавляющее число верующих исповедуют ислам – религию, в которой слабый пол имеет меньше прав, чем сильный. Между тем азербайджанцы первыми из мусульманских народов уравняли в правах мужчин и женщин. Это произошло в 1919 году – в тот период, когда существовала Азербайджанская Демократическая Республика. Когда Азербайджан вошел в состав СССР, гендерное равенство здесь продолжало укрепляться.
Азербайджанские школьницы изучают робототехнику. /Фото: un.org
Сейчас, после распада Советского Союза, в Азербайджане придерживаются той же справедливой и современной политики: в государстве было принято несколько законов, посвященных равным правам женщин и мужчин.
8. Самая древняя соль. И тоже лечебная
В Азербайджане расположено самое древнее на Земле месторождение соли. Добывать ее здесь начали еще пять тысяч лет назад. Находится это месторождение в долине реки Араз – возле горы Дуздаг, название которой так и переводится – «соляная гора». Соль тут разрабатывают и по сей день, а один из солевых рудников, расположенный на глубине 300 метров, даже преобразовали в лечебницу, которая теперь известна на весь мир.
Старейшее в мире месторождение соли до сих пор приносит прибыль.
Врачи отмечают, что микрочастицы соли при вдыхании полезны для людей, страдающих заболеваниями дыхательных путей, кожи, аллергией и нервными расстройствами.
Текст: Анна Белова
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