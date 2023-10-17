8 фактов об Азербайджане, которые удивят и заинтригуют: нефтяные ванны, природный вечный огонь и др

1. Нефтью здесь даже лечат







Бакинская губерния, месторождение Биби-Эйбат, конец XIX века. Поднятие нефти ручным воротом. /Фото: sjgs.com

Нефть может лечить.

2. Самая «низкая» столица

Столица Азербайджана расположена не выше, а намного ниже уровня моря.

3. Половина грязевых вулканов Земли

Грязевые вулканы Азербайджана.

4. Таких растений больше нет нигде

Дерево гледичия каспийская и цветок харыбюльбюль.

5. Холм, который горит вечно

Этот холм горит с древних времён.

6. Единственный в мире музей мини-книжек

Сестра художника собрала уникальную коллекцию и подарила музею.

7. Гендерное равенство – принципиально

Азербайджанские школьницы изучают робототехнику. /Фото: un.org

8. Самая древняя соль. И тоже лечебная

Старейшее в мире месторождение соли до сих пор приносит прибыль.