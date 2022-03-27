Тогда и сейчас: как менялся облик крупнейших мегаполисов мира

Манхэттенский мост в Нью-Йорке.
У каждого места на Земле есть своя история, и особенно это касается больших городов. Чего только не видел Париж за 2000 лет своего существования, в то время как Сидней основали всего лишь два века назад. Как менялись небольшие поседения, превращаясь в ведущие мегаполисы мира – далее в обзоре.
1. Рио-де-Жанейро
Рио-де-Жанейро в 1565 году. | Фото: warspot.ru.
Португальские мореплаватели впервые открыли залив Гуанабара в XVI веке. Поначалу они его приняли за устье реки и назвали «Рио-де-Жанейро», что в переводе означает «январская река». Удобное месторасположение и живописная местность привлекли туда колонистов из Старого Света. В 1531 году на берегу залива был основан форт Сан-Себастьян де-Рио-де-Жанейро.
Рио-де-Жанейро был основан португальцами. | Фото: mixstuff.ru.
Современный Рио-де-Жанейро. | Фото: bgpics.ru.
На сегодняшний день Рио-де-Жанейро разросся до таких масштабов, что с населением в 12 миллионов человек он считается четвертым по величине городом в стране.
2. Нью-Йорк
Первоначально Нью-Йорк назвался Новым Амстердамом. | Фото: mixstuff.ru.
Первые голландские колонисты называли Нью-Йорк Новым Амстердамом. На старинных картах, изображающих район Южный Манхэттен, можно даже прочесть «Novum Amsterdam». Свое нынешнее название город получил в 1664 году, когда он был захвачен англичанам. Британскими войсками командовал герцог Йоркский.
Итальянские эмигранты в Нью-Йорке, 1900 год. | Фото: jeodot.com.
В конце XIX века население Нью-Йорка начало стремительно расти. В период с 1870 по 1915 гг. из Европы сюда прибыло 3,5 миллионов иммигрантов. Сегодня эта цифра приблизилась к 9 миллионам жителей.
Современный Нью-Йорк. | Фото: niceimage.ru.
3. Токио
Изображение Токио в 1868 году. | Фото: jeodot.com.
В древние времена Токио был маленькой рыбацкой деревушкой, пока в XII веке на том месте не был построен форт Эдо. В 1590 году полководец Токугава Иэясу захватил Эдо и на 250 лет сделал его столицей сегуната, который осуществлял практическое управление Японией.
Так выглядел Токио в начале ХХ века. | Фото: jeodot.com.
В XIX веке император Муцухито разгромил сегунат, вернул власть и перенес свою столицу из Киото в Эдо, переименовав его в Токио. В начале ХХ века город очень пострадал от сильного землетрясения, а во время Второй мировой войны он многократно подвергался бомбардировкам. Несмотря на это, сегодня Токио считается одним из крупнейших мегаполисов мира.
Современный Токио. | Фото: stenagrafika.ru.
4. Париж
Кельтское племя паризии основало поселение, на месте которого сегодня находится Париж. | Фото: mixstuff.ru.
Считается, что на месте сегодняшнего Парижа в 250 году до н. э. поселилось кельтское племя паризии. Они проживали на берегу реки Сены на острове Сите, где сейчас находится собор Парижской Богоматери. С конца Х по XVI вв. Парижу то присваивали статус столицы Франции, то снова его отнимали.
Замок на острове Сите. | Фото: mixstuff.ru.
Сегодня в Париж стремятся тысячи туристов, чтобы посмотреть на его архитектурное великолепие и прочувствовать характерный дух романтики, присущий этому городу.
Современный Париж. | Фото: s1.1zoom.ru.
5. Москва
Москва была основана в XII веке. | Фото: mixstuff.ru.
Судя по археологическим раскопкам, уже в XI веке на месте Москвы существовало поселение с валом и рвом, что позволяет считать его городом. Первым письменным доказательством существования Москвы считается запись в Ипатьевской летописи от 1147 года. В ней упоминается, что Юрий Долгорукий принимал своих союзников в городе Москов.
Город разрастался на обеих берегах Москва-реки. | Фото: mixstuff.ru.
За прошедшие столетия Москва несколько раз разрушалась, сжигалась, но каждый раз отстраивалась заново. Статус столицы город потерял в 1712 году при Петре I. В 1918 году большевики объявили Москву столицей РСФСР, а затем и СССР. В настоящее время город активно застраивается ультрасовременными зданиями, но при этом власти бережно относятся и к постройкам, представляющим историческую ценность.
Современная Москва. | Фото: livetour.com.ua.
6. Стамбул
Стамбул вначале называли Византией, а затем Константинополем. | Фото: mixstuff.ru.
Много веков христиане и мусульмане сражались за контроль над этим городом. Первоначально Стамбул назывался Византией, затем Константинополем. В середине XV века он был захвачен Османской империей.
Дворец Топкапы в Стамбуле. | Фото: grifon-tur.ru.
Прошло совсем немного времени и на месте христианских храмов появились мусульманские мечети. Благодаря выгодному месторасположению и активной торговле с другими государствами, в XIX веке площадь Стамбула значительно увеличилась. На сегодняшний день в этом городе тесно переплелись история и современность.
Современный Стамбул. | Фото: 2fons.ru.
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