После 10 лет заточения ереванские медведи получили шанс на достойную жизнь

Десять лет медведи прожили в заточении.
Десять лет. Именно столько бурые медведи по имени Даша и Миша прожили в металлической клетке на реке. Всё развлечение медведей заключалось в наблюдении противоположного берега - там находился ресторан, в котором каждый день местные жители и туристы приходили отобедать и поужинать. Если посетители были в настроении, они бросали медведям еду - и тогда у животных получалось засыпать не такими голодными, как обычно.
Вольер Миши и Даши был частично погружен в грязные воды реки.
Вольер для медведей был более-менее большой, хотя, конечно, совершенно недостаточным для нормальной жизни этих крупных животных. Однако самое плохое было то, что вольер частично был погружен в реку, которая одновременно служила единственным источником воды для мишек. Каждую весну, когда начинался паводок, вольер затапливало почти полностью. Эти дни были для медведей самыми сложными.
Целыми днями медведи смотрели на посетителей ресторана на другом берегу реки.
Несмотря на то, что медведи принадлежали ресторану, кормили животных нерегулярно. Хозяева чаще всего полагались на то, что туристы сами покормят питомцев. И потому Мишу и Дашу почти всегда можно было застать в одной и той же позе - они лежали, упершись носом в прутья клетки, и смотрели на посетителей ресторана.
Спасательная команда насчитала около 80 медведей, находящихся в подобной ситуации на территории Армении.
"Медведи годами жили в ужасающих условиях, - говорит один из организаторов спасательной группы. - Их фрустрация и уровень отчаяния просто зашкаливали, вся жизнь для них была сплошным мучением."
Несмотря на то, что медведи жили при ресторане, кормили их нерегулярно.
"Несколько лет назад уровень реки так сильно поднялся, что медведи почти утонули," - продолжает спасатель. - "Как вы можете видеть на фотографиях, спасательной команде пришлось разрезать металл, чтобы освободить зверей, просто потому что иначе из клетки не было выхода. Так что когда вода прибывала, бежать им было некуда."
Вольер Миши и Даши был полностью заварен металлическими прутьями.
Для мишек приход спасателей стал настоящим стрессом. Прожив десять лет в сплошном однообразии, появление у вольера сразу большого количества людей, да еще и орудующих циркулярной пилой, привело Дашу и Мишу в страх. Животным пришлось вколоть транквилизатор, чтобы транспортировать их в новое место. "Теперь, когда медведи находятся в руках спасателей, я лично буду следить за тем, чтобы их доставили в такое место, где они смогут восполнить все те годы ужаса, что им довелось пережить," - рассказывает руководитель спасательной группы.
Во время паводка медведям приходилось особенно туго, так как уровень реки значительно повышался.
Увы, история Даши и Миши не уникальна - согласно данным спасательной группы, в Армении находится около 80 медведей в подобных условиях. Зверей часто содержат при ресторанах, кафе и даже автозаправках просто как способ привлечения новых клиентов. "Я лично видел условия, в которых приходится жить этим медведям, и никак, кроме как отвратительные, я их назвать не могу. Некоторые из них заперты в неимоверно тесные пустые клетки с грязной стоячей водой."
Условия жизни у медведей были просто чудовищными.
"Многим из этих животных приходится жить в полной фрустрации, им нечего делать, им нечем себя занять, они просто ходят из угла в угол, бьются головой о стену или пытаются забраться по прутьям клетки в поисках иллюзорного способа освободиться. Медведи - это красивейшие сильные животные, с которыми, увы, люди обращаются, как с неживыми предметами. Это просто отвратительно."
У медведей практически не было никаких развлечений, кроме наблюдения за туристами.
Однако в этом месяце спасатели из Фонда Сохранения Дикой Природы начали свой рейд по освобождения медведей из заточения. Они сотрудничают с армянским государством, и Даша и Миша стали первыми животными, которых удалось спасти.
Фонд Сохранения Дикой Природы надеется освободить всех медведей в Армении, находящихся в подобных условиях.
Спасателям пришлось разрезать вольер циркулярной пилой, так как другого способа освободить животных не было.
Медведям пришлось вколоть транквилизатор, так как они сильно испугались происходящего.
Руководитель спасательной группы обещает, что теперь у мишек будет достойная жизнь.
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