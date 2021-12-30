После 10 лет заточения ереванские медведи получили шанс на достойную жизнь

Десять лет медведи прожили в заточении.

Вольер Миши и Даши был частично погружен в грязные воды реки.

Целыми днями медведи смотрели на посетителей ресторана на другом берегу реки.

Спасательная команда насчитала около 80 медведей, находящихся в подобной ситуации на территории Армении.

Несмотря на то, что медведи жили при ресторане, кормили их нерегулярно.

Вольер Миши и Даши был полностью заварен металлическими прутьями.

Во время паводка медведям приходилось особенно туго, так как уровень реки значительно повышался.

Условия жизни у медведей были просто чудовищными.

У медведей практически не было никаких развлечений, кроме наблюдения за туристами.

Фонд Сохранения Дикой Природы надеется освободить всех медведей в Армении, находящихся в подобных условиях.

Спасателям пришлось разрезать вольер циркулярной пилой, так как другого способа освободить животных не было.

Медведям пришлось вколоть транквилизатор, так как они сильно испугались происходящего

Руководитель спасательной группы обещает, что теперь у мишек будет достойная жизнь .