Вещи, от которых нужно избавиться ради порядка в доме

Минималистский образ жизни предполагает, что вы наводите порядок и избавляетесь от лишних вещей, которые вы не используете, но при этом всегда, когда на них натыкаетесь и думаете, а друг пригодится?







Сегодня мы хотим поделиться с вами небольшим списков вещей, который поможет стать ближе к минимализму. Но вы ни в коем случае не должны расхламлять их все, это только предложения. Просто адаптируйте список к своему образу жизни и берите из него то, что хотите.

Этот контрольный список должен помочь вам упростить и вдохновить вас свести к минимуму лишнее и навести порядок в доме.



70 вещей, от которых нужно избавиться ради порядка в доме

Гостиная

Кухня

Спальня

Ванная

Шкаф



Различные предметы

кассеты VHSкомпакт-дискиDVDУстаревшие журналыНастольные игры, в которые вы никогда не игралиДомашний декор, который не имеет для вас никакого значенияДополнительная мебельИспользованные свечиКниги, которые вы никогда не прочтетеКниги, которые вы читали, но не планируете перечитыватьУчебники из колледжа, институтаПросроченная едаЕда, которую вы не любите и не будете естьСтарые специиКонтейнеры пластикове без крышкиЗапасные мерные ложкиРазбитые кружки или тарелкиСломанная техникаКниги рецептов, которые вы никогда не используетеДополнительные скатертиФартуки, которые вы никогда не носитеПлоские подушки, от которых болит шеяИзлишне декоративные подушкиДополнительное постельное бельеТелевизорНеиспользуемые вещи в ящике тумбочкиСтулья, на которых вы только одеваетесьЛишние табличкиЛишние растенияСтарые тапочкиЗапасные рамки для фотографийЛишние полотенцаПросроченные туалетные принадлежностиСтарые духиПросроченное лекарствоСтарый макияжГели, которые вы никогда не будете использоватьАксессуары для укладки сломанных волосСтарые зубные щеткиЗасохший лак для ногтейРастянутые резинки для волосЗудящие свитераИзношенная одеждаОдежда, которая не подходитОдежда, которая вам больше не нравится или не в вашем стилеОдежда для особых случаевСтарое нижнее бельеНоски с дыркамиКолготки со стрелкамиОбувь, от которой болят ногиИзношенная обувьПотускневшие украшенияПроволочные вешалкиПустые продукты (чипсы, сухарики)Инструкции для приборовСезонные украшения, которые никогда не достанутсяЭлектронные шнуры, которые не используютсяИгрушки, в которые ваши дети уже не играютСломанные игрушкиПорванные книжкиПланировщики несколько лет назадБезделушки в ящикахСтарые сотовые телефоныСпортивное снаряжение для тех видов спорта, которыми вы никогда не занималисьСтарые квитанцииОбрезки оберточной бумагиКартонные коробки из интернет-магазиновБонусные карты магазинов для магазинов, в которые вы никогда не ходитеВещи, назначение которых вы не знаетеРучки, которые не работаютТеперь ваше пространство должно выглядеть намного менее загроможденным! Помните, что этот список является только предложением. Вы ни в коем случае не должны расхламлять то, что представляет для вас ценность. Кроме того, пожалуйста, постарайтесь ответственно избавиться от этих вещей, продав их, пожертвовав или переработав.