Вещи, от которых нужно избавиться ради порядка в доме

Минималистский образ жизни предполагает, что вы наводите порядок и избавляетесь от лишних вещей, которые вы не используете, но при этом всегда, когда на них натыкаетесь и думаете, а друг пригодится?
Сегодня мы хотим поделиться с вами небольшим списков вещей, который поможет стать ближе к минимализму. Но вы ни в коем случае не должны расхламлять их все, это только предложения. Просто адаптируйте список к своему образу жизни и берите из него то, что хотите.
Этот контрольный список должен помочь вам упростить и вдохновить вас свести к минимуму лишнее и навести порядок в доме.
70 вещей, от которых нужно избавиться ради порядка в доме
Гостиная
кассеты VHS
компакт-диски
DVD
Устаревшие журналы
Настольные игры, в которые вы никогда не игралиДомашний декор, который не имеет для вас никакого значения
Дополнительная мебель
Использованные свечи
Книги, которые вы никогда не прочтете
Книги, которые вы читали, но не планируете перечитывать
Учебники из колледжа, института
Кухня
Просроченная еда
Еда, которую вы не любите и не будете есть
Старые специи
Контейнеры пластикове без крышки
Запасные мерные ложки
Разбитые кружки или тарелки
Сломанная техника
Книги рецептов, которые вы никогда не используете
Дополнительные скатерти
Фартуки, которые вы никогда не носите
Спальня
Плоские подушки, от которых болит шея
Излишне декоративные подушки
Дополнительное постельное белье
Телевизор
Неиспользуемые вещи в ящике тумбочки
Стулья, на которых вы только одеваетесь
Лишние таблички
Лишние растения
Старые тапочки
Запасные рамки для фотографий
Ванная
Лишние полотенца
Просроченные туалетные принадлежности
Старые духи
Просроченное лекарство
Старый макияж
Гели, которые вы никогда не будете использовать
Аксессуары для укладки сломанных волос
Старые зубные щетки
Засохший лак для ногтей
Растянутые резинки для волос
Шкаф
Зудящие свитера
Изношенная одежда
Одежда, которая не подходит
Одежда, которая вам больше не нравится или не в вашем стиле
Одежда для особых случаев
Старое нижнее белье
Носки с дырками
Колготки со стрелками
Обувь, от которой болят ноги
Изношенная обувь
Потускневшие украшения
Проволочные вешалки
Различные предметы
Пустые продукты (чипсы, сухарики)
Инструкции для приборов
Сезонные украшения, которые никогда не достанутся
Электронные шнуры, которые не используются
Игрушки, в которые ваши дети уже не играют
Сломанные игрушки
Порванные книжки
Планировщики несколько лет назад
Безделушки в ящиках
Старые сотовые телефоны
Спортивное снаряжение для тех видов спорта, которыми вы никогда не занимались
Старые квитанции
Обрезки оберточной бумаги
Картонные коробки из интернет-магазинов
Бонусные карты магазинов для магазинов, в которые вы никогда не ходите
Вещи, назначение которых вы не знаете
Ручки, которые не работают
Теперь ваше пространство должно выглядеть намного менее загроможденным! Помните, что этот список является только предложением. Вы ни в коем случае не должны расхламлять то, что представляет для вас ценность. Кроме того, пожалуйста, постарайтесь ответственно избавиться от этих вещей, продав их, пожертвовав или переработав.
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