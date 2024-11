Caterham Seven 310: открытый ретро-спорткар

Удивительная новинка.

Совсем недавно была представлена уникальная новинка, на которую стоит обратить внимание каждому. Презентован автомобиль, выполненный в ретро-стилистике, был буквально на днях . И если говорить кратко, то это тот случай когда лучше один раз увидеть.С тех пор, как Caterham впервые выпустил серию Seven, британцы не изменяли своей формуле удовольствия от вождения.Новый Seven 310 ничуть не изменяет этму принцпипу: четыре открытых колеса, трубчатый каркас и абсолютно минимальные удобства . При этом, представители Caterham утверждают, что в этой модели им удалось сочетать производительность и доступность лучше, чем в любой предыдущей.Наряду с основной формой спорткара, Caterham также особо не изменил ходовую установку, лишь немного усовершенствовав ее. 1,6-литровый двигатель Sigma в модели Seven 310 выдает 152 л.с. (113 кВт). Инженерам компании из Сассекса удалось разогнать движок предыдущей модели на дополнительные 18 л.с. (13 кВт) при 7500 оборотах в минуту.«Сначала мы просто хотели переделать двигатели, - рассказывает Саймон Ламберт, главный технический директор компании Caterham. - Но после того, как переработанный автомобиль первый раз выехал на дорогу, мы поняли, что он слишком хорош, чтобы не выпустить его на рынок. Так родился Seven 310. Можно сказать, что это « незапланированный ребенок». Приятный сюрприз, который мгновенно стал нашим любимцем. Мы не ожидали этого, но, конечно, не стали бы ничего менять, даже если была бы возможность».В Великобритании Seven 310 будет стоить £ 24 995 (US $ 32 700) в полностью собранном виде, хотя владельцы существующих моделей Seven 270 также могут отдать их на доработку за £ 1 495 (US $ 1 950) .