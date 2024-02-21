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Грядка Розума — Бублика, которая даёт 300% урожая

Эта грядка ещё называется «мусорной», так как в неё отправляется всё, что только есть на участке и в доме. Тем не менее, на такой грядке всё прекрасно растёт и плодоносит бешено!
Также эта идея понравится сторонникам органического земледелия. Никаких дополнительных подкормок из магазина вносить не придётся! А ещё не понадобится копать, рыхлить, пропалывать и поливать. Грядка, которая работает на вас!


Грядка Розума — Бублика



Выкопайте траншею на 3 штыка лопаты в ширину и 2 — в глубину. Из одной траншеи получится две грядки по бокам!



На дно грядки укладывается самая грубая органика: брёвна, пни, толстые ветви. Они гниют дольше всего — 20 лет и дольше.



Следом, по уменьшению, идёт органика средней фракции. Хорошо подойдёт кукуруза, старые кусты, тонкие ветви с листьями.



И так, по уменьшению, добавляйте в грядку все растительные остатки. На самом верху окажется мульча толстым слоем.



Сверху также можно добавить полуперепревшие остатки из компоста (с червями) и полуперепревший навоз. Тогда грядка станет ещё лучше!



Каждый слой необходимо обильно пролить водой. В течение всего сезона в грядку подсыпаются растительные остатки из кухни и огорода.



А по обеим сторонам грядки высадите растения. Сверху землю вокруг них обязательно закройте не менее 10 см мульчи! Тогда грядку не нужно будет поливать и пропалывать. Увлажнять достаточно только траншею! Она работает очень долго: от 5 лет. Постепенно просто собирайте и скидывайте в неё все старые гнилые доски, палки, ветви, листья и т. д.!
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