Мерзкая гигиена Средневековья

Пятьсот лет назад мир был намного темнее, страшнее и невежественнее чем сегодня.







Сложно представить, но качество жизни наших не столь далеких предков настолько разительно отличалась от сегодняшнего, что некоторые повседневные привычки жителей Средневековья могут вызывать у нас ужас. Гигиена в те времена имела несколько иные правила, причем настолько, что обычаи тех времен заслуживают воплощения в фильме ужасов. Ванная раз в год, клопы в подушке и ночной горшок под кроватью — реалии не столь далекого прошлого, в которых приходилось жить большинству жителей средневековой Европы.







Немытые руки

Использование воды на несколько раз

Прижигание вместо прививки

Стирка была совсем нерегулярным делом

Умывание мочой

Горшок под кроватью

Туалетной бумаги не существовало

Полы состояли из мусора

Клопы в кровати

Цветочный камуфляж

Антисанитария в моде

Кусочки животных на лице

Простуду лечили пиявками