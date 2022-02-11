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Мерзкая гигиена Средневековья

Пятьсот лет назад мир был намного темнее, страшнее и невежественнее чем сегодня.

Мерзкая гигиена Средневековья

Сложно представить, но качество жизни наших не столь далеких предков настолько разительно отличалась от сегодняшнего, что некоторые повседневные привычки жителей Средневековья могут вызывать у нас ужас. Гигиена в те времена имела несколько иные правила, причем настолько, что обычаи тех времен заслуживают воплощения в фильме ужасов. Ванная раз в год, клопы в подушке и ночной горшок под кроватью — реалии не столь далекого прошлого, в которых приходилось жить большинству жителей средневековой Европы.

Мерзкая гигиена Средневековья

Немытые руки


Мыть руки хотя бы раз в день начали только в 18-веке зажиточные жители Нидерландов. А до той поры обычные горожане ели немытыми руками, что совсем не способствовало продолжительной жизни.

Мерзкая гигиена Средневековья

Использование воды на несколько раз


Помыться в чистой воде, в которой до тебя не побывала вся твоя семья, было редким явлением. Одиночный душ был для людей средневековья чем-то из области фантастики, особенно для тех, кто жил в большом коллективе.

Мерзкая гигиена Средневековья

Прижигание вместо прививки


Открытые раны чаще всего лечили раскаленной кочергой, таким образом борясь с инфекцией. Иногда после таких вмешательств приходилось ампутировать руку, но случалось, что кочерга помогала.


Мерзкая гигиена Средневековья

Стирка была совсем нерегулярным делом


Стирать одежду было принято пару раз в году в самые критические моменты. Вместо стирального порошка использовали смесь мочи, щелочи и речной воды.

Мерзкая гигиена Средневековья

Умывание мочой


Лайфхаки с использованием мочи не ограничивались сферой стирки, а также использовались в средневековой косметологии — мочой часто умывались.

Мерзкая гигиена Средневековья

Горшок под кроватью


Отдельная комната с унитазом — детище просвещенного века. В средние века горшок под подушкой был большой роскошью. Держали их обычно под кроватью, время от времени выливая содержимое прямо из окна.

Мерзкая гигиена Средневековья

Туалетной бумаги не существовало


Потребность в туалетной бумаге и ее подобии испытывали еще наши пещерные предки. Римляне держали для этого в туалетах губки коллективного пользования, но обычно наши предки ограничивались руками или охапкой листьев.

Мерзкая гигиена Средневековья

Полы состояли из мусора


Земляной пол, присыпанный соломой и обильно удобренный наслоениями мусора, — столь же будничный сюжет для жителя Средневековья, как для нас паркет или ламинат.

Мерзкая гигиена Средневековья

Клопы в кровати


Без пары укусов клопов не обходилась ни одна ночь вплоть до наступления освещенного двадцатого века и прачечных в каждом доме.

Мерзкая гигиена Средневековья

Цветочный камуфляж


Замаскировать ужасные запахи мог только парфюм, которым обильно поливали заскорузлые простыни, одежду и вообще все, что не подвергалось чистке больше пары месяцев.

Мерзкая гигиена Средневековья

Антисанитария в моде


Укладка волос гусиным жиром была крайне популярной в те времена и на этой питательной почве чудесно себя чувствовали разного рода паразиты.

Мерзкая гигиена Средневековья

Кусочки животных на лице


Сложно поверить, но когда-то женщины носили на лице искусственные брови из мышиной шерсти.

Мерзкая гигиена Средневековья

Простуду лечили пиявками


Пиявками лечили рак и простуду, колики в животе и головные боли. Пиявочные доктора процветали, а люди гибли от заражения крови.

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