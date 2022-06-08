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Зачем подкармливать йодом корни орхидеи

Аптечные препараты, притом довольно бюджетные, способны реанимировать слабую, безжизненную орхидею без корней. Для этого эффективно использовать йод — после него корни орхидеи растут как на дрожжах!

Зачем подкармливать йодом корни орхидеи

Использование йода ограничено следующей пропорцией — 2 капли из пипетки на 1 л воды. Поливать следует аккуратно, по краю горшка. Полив следует осуществлять раз в 10 дней для слабых орхидей и раз в 3 недели — для здоровых, в качестве профилактики гнили. Йод можно и нужно использовать в чередовании с другими поддерживающими, обеззараживающими и стимулирующими средствами, в т. ч. из аптеки, например: янтарная кислота, перекись водорода, никотиновая кислота и другие. Сразу после полива йодом вы увидите, что орхидея начала наращивать новые корешки! А здоровые орхидеи могут начать выпускать цветоносы и бутоны.

Зачем подкармливать йодом корни орхидеи

Подробнее о том, как подкормить орхидею йодом, смотрите в видео ниже:



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подкормкаЙод
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