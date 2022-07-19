Почему в сутках 24 часа

Мы живём в десятичном мире. Десятичная система распространяется на всё, от бинарных функций компьютеров до количества сдачи, которую вы получаете в магазине. Так почему же стандартный земной день не длится десять часов? Мы должны сказать за это спасибо древним египтянам.







По мере того, как цивилизация переходила от кочевого охотничье-собирательского сообщества к земледельческим общинам, люди обнаружили необходимость считать своё имущество и предметы вокруг себя. (Если вы уходите утром на пастбище с пятью козами, а возвращаетесь вечером с тремя, и не можете заметить разницу – ваши дела плохи). Концепция письменного языка ещё только-только зарождалась, и поэтому люди научились считать так, как это делают маленькие дети – с помощью десяти своих пальцев.



Египетские иероглифы 3000 года до нашей эры свидетельствуют об использовании в то время десятичной системы. Так почему же они перевели свои часы на двенадцатиричную? Многие считают, что двенадцатиричная система появилась из счётной системы, которую египтяне унаследовали от ранней шумерской культуры, которые использовали для счёта не целый палец, а каждый отдельный сустав. Если вы раскроете левую ладонь и будете использовать кончик большого пальца, чтобы прикасаться к каждому из трёх суставов на четырёх ваших пальцах, вы получите в итоге двенадцать. Для измерения времени с помощью этого метода египтяне разделили день на двенадцатичасовые половины – или точнее, десятичасовой день, два часа утренних и вечерних сумерек, и двенадцатичасовую ночь.



А сами часы египтяне основывали на движении неба. Они отслеживали серию из тридцати шести маленьких созвездий, известных как «деканы», которые последовательно вставали над горизонтом приблизительно каждые сорок минут. Восход каждого нового декана отмечал начало нового часа. Начало новой декады – египетского периода в десять дней – отсчитывалось от появления нового декана на восточном небе прямо перед рассветом.



Во времена Девятой династии (около 2100 года до нашей эры) египтяне усовершенствовали свой солнечный календарь системой наблюдения за регулярными появлениями этих звёзд, и создали обобщённый годовой календарь. Тридцать шесть декад составили триста шестьдесят дней нового календаря. Новая система показала себя достаточно точной, чтобы аккуратно предсказывать ежегодные разливы Нила во время восхода Сириуса, даже не смотря на то, что фактическая длина часов менялась в соответствии с сезоном. «Были созданы таблицы, которые помогали людям определять время ночью с помощью наблюдения за деканами. Что удивительно – такие таблицы были найдены даже внутри погребальных саркофагов, вероятно для того, чтобы мёртвые тоже могли определять время», говорит доктор Ник Ломб, куратор Сиднейской обсерватории.

И хотя новый календарь позволил определять время с большой лёгкостью, гибкость положенных в его основу часов делала эту систему бесполезной для греков – им требовался день с отрезками равной длины. Гиппарху, которого считают величайшим астрономом античности, приписывают преобразование египетских звёздных часов в стандартизированные равноденственные часы, которыми мы пользуемся в наши дни, и в которых каждый период света и тьмы в дни равноденствия разделены на двенадцать равных отрезков . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)