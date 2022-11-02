Как в Дании построили башню-спираль, от прогулки по которой захватывает дух

Экомаршрут по спирали

Спираль со смотровой площадкой.

Так арт-объект выглядит в летнее время. /Фото: Rasmus Hjortshoj

Дойти до вершины можно примерно за 10 минут.

Основание смотровой башни. /Фото: Rasmus Hjortshoj

Деревья – даже внутри

Отсюда открывается шикарный вид. /Фото:Rasmus Hjortshoj

Так дорожка выглядит вблизи.

Деревья сверху выглядят потрясающе.

Внутри растут деревья (правое фото).

Так башня смотрится с неба.