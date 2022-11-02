Как в Дании построили башню-спираль, от прогулки по которой захватывает дух

В центре датского парка, расположенного в лесу Гиссельфельд-клостер, три года назад построили 45-метровую башню-гиперболоид. Пройдя по спиральному пути и оказавшись на огромной высоте, можно почувствовать, как у тебя колотится сердце и захватывает дух. Своеобразную смотровую площадку построили для того, чтобы посетители могли познакомиться с великолепной здешней природой, так сказать, с высоты птичьего полета.
Экомаршрут по спирали
Этот полезный арт-объект находится на территории спортивно-развлекательного природного парка Camp Adventure. Прогулочный экомаршрут, увенчанный смотровой площадкой, расположенной на уровне 45 метров над землей, представляет собой вписанный вписанную в оболочку-гиперболоид 670-метровую спираль. Идешь по этой дорожке все выше и выше, у тебя захватывает дух – и вот ты, наконец, на самой верхотуре. Отсюда можно увидеть датские просторы. Где-то там вдали – расположенные севернее Копенгаген и Мальмё, а если посмотреть в противоположном направлении, перед тобой откроется сельская Южная Зеландия.
Спираль со смотровой площадкой.
Так арт-объект выглядит в летнее время. /Фото: Rasmus Hjortshoj
Как поясняют создатели этой конструкции, форуму гиперболоида или, если будет угодно, песочных часов, они выбрали, потому что она обеспечивает максимальную площадь в нижней и верхней части и минимальную – посередине. Это придает конструкции особенную устойчивость да и выглядит эффектно, современно, летяще.
Общая длина дорожек – 900 метров, а поскольку у конструкции нет ступеней, подняться наверх может даже колясочник или мама с малышом.
Дойти до вершины можно примерно за 10 минут.
Как отмечает Ту Фогет, один из основателей студии, спроектировавшей этот уникальный объект, благодаря «гиперболоиду» созерцание природы стало посетителям парка более доступным.
Основание смотровой башни. /Фото: Rasmus Hjortshoj
Деревья – даже внутри
Парк Camp Adventure, в котором расположена башня, уникален богатством флоры – разнообразием видов деревьев и кустарников, равнинного разнотравья. Также со смотровой площадки можно увидеть ручьи и озера.
Отсюда открывается шикарный вид. /Фото:Rasmus Hjortshoj
Все, кому вдалось побывать на смотровой площадке, отмечают, что открывающиеся оттуда виды стоят того, чтобы пройти такой головокружительный путь.
Так дорожка выглядит вблизи.
Деревья сверху выглядят потрясающе.
Конструкция построена из так называемой кортеновской стали, которой не страшны влажность и коррозия. Кстати, цвет этого материала визуально очень хорошо сочетается с окружающим ландшафтом. Сама же дорожка сделана из дубовых досок, для изготовления которых были использованы местные породы.
Если подниматься по дорожке и смотреть в центр спирали, можно увидеть, что деревья растут даже внутри. Это позволяет фотографам сделать эффектные, фантазийные снимки, находясь внизу.
Внутри растут деревья (правое фото).
В день открытия в период работы башни на неё решилось подняться в общей сложности 2,5 тыс. человек. За это время новый арт-объект стал очень популярным. Причем оценили его не только туристы, но и профессионалы-архитекторы: башня уже получила несколько престижных премий, причем не только а Дании.
Так башня смотрится с неба.
Текст: Анна Белова
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