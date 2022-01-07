Зачем на компьютерном кабеле цилиндр, и Почему нужно выбирать его с двойной осторожностью

Что это за штука и зачем она нужна?
Нас окружают вещи, о назначении которых мы даже не догадываемся. Более того, просто не задумываемся. И один такой пример наверняка прямо сейчас находится у вас перед носом. Если вы читаете эти строки с экрана ноутбука, то посмотрите на его блок питания. Видите цилиндр на проводе? Что он скрывает и почему он так нужен, узнайте ниже.
Вы могли видеть его, но не замечать.
Каждый компьютер – очень шумное устройство. Даже, если вы не слушаете музыку и не смотрите новый эпизод «Игры престолов», он все равно проецирует шумы – электромагнитные. Более того: вы знали, что провод зарядного устройства компьютера – это антенна? И она активно излучает помехи, сгенерированные внутри компьютера, во внешнюю среду. Чтобы это обстоятельство не сильно портило вам жизнь и удовольствие от работы, кабель и снабдили насадкой-цилиндром.
Внутри ферритового фильтра.
Этот бочонок называется ферритовый фильтр или ферритовое кольцо. Если вы его разрежете пополам, то внутри обнаружите кусочек металла. Феррит состоит из химического соединения оксида железа с оксидами других металлов, обладающего уникальными магнитными свойствами и низкой электропроводностью. Он увеличивает индуктивность провода и тем самым подавляет высокочастотные помехи.
Кабель с оплёткой даже не особо нуждается в фильтре.
Но давайте на человеческий язык. Что случится, если выбрать провод без такого фильтра? Если кабель имеет оплётку – то ничего. А в противном случае возможны частые помехи в изображении на экране «без видимой причины», а также назойливый фоновый звук, издаваемый проводом. Вроде бы, мелочи, но если терпеть это весь день, то здорово раздражает.
Остерегайтесь пустышек.
Потому лучше выбирать зарядное устройство, у которого кабель имеет либо оплётку, либо ферритовый фильтр. Но и тут нужно быть внимательным: многие зарядки китайского происхождения снабжены заветным бочонком. Вот только внутри – ничего, пустышка. Чтобы не нарваться на такой муляж, перед покупкой аккуратно постучите по фильтру. И если «на стук» он кажется абсолютно полым, то лучше подумать дважды и посмотреть другие варианты.
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