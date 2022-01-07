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Зачем на компьютерном кабеле цилиндр, и Почему нужно выбирать его с двойной осторожностью


Что это за штука и зачем она нужна?

Что это за штука и зачем она нужна?

 

Нас окружают вещи, о назначении которых мы даже не догадываемся. Более того, просто не задумываемся. И один такой пример наверняка прямо сейчас находится у вас перед носом. Если вы читаете эти строки с экрана ноутбука, то посмотрите на его блок питания. Видите цилиндр на проводе? Что он скрывает и почему он так нужен, узнайте ниже.

Вы могли видеть его, но не замечать.

Вы могли видеть его, но не замечать.

 

Каждый компьютер – очень шумное устройство. Даже, если вы не слушаете музыку и не смотрите новый эпизод «Игры престолов», он все равно проецирует шумы – электромагнитные. Более того: вы знали, что провод зарядного устройства компьютера – это антенна? И она активно излучает помехи, сгенерированные внутри компьютера, во внешнюю среду. Чтобы это обстоятельство не сильно портило вам жизнь и удовольствие от работы, кабель и снабдили насадкой-цилиндром.
Внутри ферритового фильтра.

Внутри ферритового фильтра.

 

Этот бочонок называется ферритовый фильтр или ферритовое кольцо. Если вы его разрежете пополам, то внутри обнаружите кусочек металла. Феррит состоит из химического соединения оксида железа с оксидами других металлов, обладающего уникальными магнитными свойствами и низкой электропроводностью. Он увеличивает индуктивность провода и тем самым подавляет высокочастотные помехи.

Кабель с оплёткой даже не особо нуждается в фильтре.

Кабель с оплёткой даже не особо нуждается в фильтре.

 

Но давайте на человеческий язык. Что случится, если выбрать провод без такого фильтра? Если кабель имеет оплётку – то ничего. А в противном случае возможны частые помехи в изображении на экране «без видимой причины», а также назойливый фоновый звук, издаваемый проводом. Вроде бы, мелочи, но если терпеть это весь день, то здорово раздражает.
Остерегайтесь пустышек.

Остерегайтесь пустышек.

 

Потому лучше выбирать зарядное устройство, у которого кабель имеет либо оплётку, либо ферритовый фильтр. Но и тут нужно быть внимательным: многие зарядки китайского происхождения снабжены заветным бочонком. Вот только внутри – ничего, пустышка. Чтобы не нарваться на такой муляж, перед покупкой аккуратно постучите по фильтру. И если «на стук» он кажется абсолютно полым, то лучше подумать дважды и посмотреть другие варианты.

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Зачем на компьютерном кабеле цилиндр, и Почему нужно выбирать его с двойной осторожностью

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Зачем на компьютерном кабеле цилиндр, и Почему нужно выбирать его с двойной осторожностьюПодписаться на мой Instagram
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