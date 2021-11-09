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Укоренение хвойных

Укоренение хвойных (туя, можжевельник, кипарис и т. д.) — процесс нелёгкий и небыстрый. Чтобы ускорить его, а также защитить черенки от болезней и дать им необходимое питание для наращивания корневой системы, воспользуйтесь рабочим лайфхаком с алоэ вера.
Укоренение хвойных
Для каждого черенка понадобится маленький кусочек алоэ.
Укоренение хвойных
Вставьте черенок с пяточкой (длинным кусочком коры) внутрь среза алоэ.
Укоренение хвойных
Поместите в питательную землю для хвойных, сбрызните водой.
Укоренение хвойных
Сделайте мини-парничок из пластикового контейнера и полиэтиленовой плёнки. Каждый день проветривайте и по мере необходимости увлажняйте из пульверизатора.
Укоренение хвойных
Хвойные укореняются довольно медленно — примерно 40-50 дней. Алоэ поможет не только ускорить этот процесс, но и защитить слабый черенок от болезней.

Укоренение хвойных
Подробнее об укоренении черенков хвойных растений с помощью алоэ смотрите в видео ниже:


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