Сорока стала домашним питомцем

В 2013 году семья Блум из Австралии обнаружила сороку у местной библиотеки. Та ползала по земле и не могла взлететь. Желая спасти птицу, Блум забрали ее домой и назвали Пингвин. С тех самых пор птица стала постоянным гостем в их доме. Пингвин оказалась очень умной сорокой. Она играет с детьми, сидит на плечах и любит поваляться с хозяевами в постели.



Прежде чем отправиться по своим делам, сорока провожает всех на работу и в школу. А вечером приветствует семью. «Она прямо как собака: сидит себе на дереве, а когда видит нас, хлопает крыльями и показывает, как она рада», — говорит отец семейства. Мы решили познакомить вас с таким необычным питомцем.



«Маленькая сорока появилась в нашей жизни после того, как она упала с дерева. Ей было всего около трех недель».

«Мы ухаживали за ней и заботились, и постепенно сорока выздоровела».

«Она смотрит телевизор, играет с детьми, валяется с нами в постели».

«Мы никогда не думали, что когда-нибудь сорока станет частью нашей семьи. Мы правда любим ее».

«Она летает, куда и когда захочет. Часто просто болтается с нами по утрам, а когда дети уходят в школу, летит по своим делам».

«Если мы начнем махать руками, она будет повторять и махать крыльями».

«Она проводит много времени в нашем доме, играя с детьми».

«Когда к детям приходят друзья, сорока играет с ними. Это очень весело».

«Несколько месяцев назад к нам залетел чужой птенец сороки. Пингвин долго играла с ним, а потом они вместе просто сидели в нашем доме».

«Так здорово проводить время вместе с ней!»