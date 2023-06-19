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Полезный совет от потливости на лице и голове

Летом практически каждый сталкивается с такой проблемой как потливость. Особенно неприятно, когда сильно потеет кожа головы, волосы становятся мокрыми, а пот стекает по лицу. К сожалению, многие не знают, что решить проблему очень просто с помощью одного средства — детской присыпки.

Полезный совет от потливости на лице и голове

Все, что нужно сделать — распределить присыпку тонким слоем вдоль линии роста волос, в носогубных складках, на подбородке. Для удобства можно использовать кисточку для макияжа. Эффект от использования присыпки будет длиться несколько часов.

Полезный совет от потливости на лице и голове

Чтобы уменьшить потоотделение на волосистой части головы, присыпку можно использовать как сухой шампунь. Для этого небольшое количество присыпки распределите по сухим чистым волосам.

Полезный совет от потливости на лице и голове

Присыпка подойдет и для обработки других частей тела: шеи, области под грудью, различных складочек на теле, в области между ног.
Одной баночки присыпки хватит на все лето, это самый простой и бюджетный способ справиться с потливостью в жару.
Смотрите на видео, как использовать детскую присыпку в жару:


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