Полезный совет от потливости на лице и голове

Летом практически каждый сталкивается с такой проблемой как потливость. Особенно неприятно, когда сильно потеет кожа головы, волосы становятся мокрыми, а пот стекает по лицу. К сожалению, многие не знают, что решить проблему очень просто с помощью одного средства — детской присыпки.







Все, что нужно сделать — распределить присыпку тонким слоем вдоль линии роста волос, в носогубных складках, на подбородке. Для удобства можно использовать кисточку для макияжа. Эффект от использования присыпки будет длиться несколько часов.







Чтобы уменьшить потоотделение на волосистой части головы, присыпку можно использовать как сухой шампунь. Для этого небольшое количество присыпки распределите по сухим чистым волосам.







Присыпка подойдет и для обработки других частей тела: шеи, области под грудью, различных складочек на теле, в области между ног.

Одной баночки присыпки хватит на все лето, это самый простой и бюджетный способ справиться с потливостью в жару.

Смотрите на видео, как использовать детскую присыпку в жару:



