Мрачная и трагичная история острова оргий

Изумрудно-зеленые воды, ослепляющее голубое небо и холмистый пейзаж — миниатюрный остров Заннон, затерявшийся в Тирренском море, представляет собой, казалось бы, типичный итальянский остров для любителей спокойствия и единения с природой. Однако репутация у этого острова иная. Его название связывают с сексуальными оргиями.









Если подплыть к острову поближе, то можно увидеть белеющую вдалеке виллу в колониальном стиле. Там жил маркиз Казати Стампа, который устраивал роскошные сексуальные вечеринки, и его красавица-жена, которая, в свою очередь, питала страсть к незнакомым молодым людям и с удовольствием этой страсти потворствовала.



И в один прекрасный солнечный день в 1970 году маркиз вдруг сорвался, убил жену с очередным любовником и пустил пулю себе в лоб.







Маркиз с женой.







Сейчас на острове нет ничего, кроме полуразрушенной виллы, которая напоминает о кровавой трагедии.







А в 1960-х там гремела музыка, яхты с моторными лодками прибывали к причалу и высаживали многочисленных гостей раскрепощенной парочки, вино лилось рекой и практиковалась вседозволенная любовь.







Маркиз Казати Стампа отличался свободными взглядами на брак и был вуайеристом — любил смотреть и фотографировать, как его жена Анна Фалларино, бывшая актриса, предается любви на пляжах острова с другими мужчинами.

По-видимому, ревность не была одним из недостатков маркиза, потому что он уезжал на охоту, а его супруга соблазняла молодых людей или плавала в чем мать родила в римских бассейнах виллы перед баронами, графами и миллиардерами.На острове часто устраивались маскарады, которые заканчивались оргиями, что стало нормой. Ходили слухи о существовании на вилле комнаты, сплошь состоящей из зеркал — видимо, для лучшего обзора не только участников, но и зрителей.Факт распутных вечеринок недавно подтвердился в ходе ремонта. Были обнаружены тысячи пустых бутылок, а также 1500 фотографий с обнаженной Анной, которая, к слову, стала первой женщиной в Италии, сделавшей операцию по увеличению груди — в 1970 году.Бесконечное веселье закончилось трагически в августе 1970 года.Анна влюбилась в одного из своих многочисленных любовников. И когда маркиз вернулся в их дом в Риме, то обнаружил свою жену в постели с другим, что, видимо, было против правил. Он застрелил обоих и пустил себе пулю в лоб.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)