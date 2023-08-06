Утиный стул, лишение сна и другие совсем негуманные способы, которыми в Средневековье находили ведьм

Негуманные способы, которыми в Средневековье находили ведьм.
В XV - XVIII веках Европа была страшным местом, особенно для женщин. Напряженность между католиками и протестантами привела к тому, что процветал религиозный террор, а обвинения в дьяволопоклонничестве и колдовстве унесли жизни около 200 000 человек по всей Германии, Швеции, Франции и Великобритании. Охотники на ведьм использовали ряд причудливых методов, часто граничащих с пытками, чтобы заставить признаться обвиняемых или иным образом «доказать» их вину.
1. Лишение сна
Любимая шотландская пытка - лишение сна.
Итальянцы придумали простой, но действенный метод для тестирования ведьм, который стал очень популярным в Шотландии - лишение сна. Самую простую форму этой пытки могут легко представить те, у кого дома есть маленькие дети. Но для потенциальных «ведьм» все было намного хуже.
На обвиняемую надевали железный обруч с четырьмя острыми зубцами, втыкаемыми в рот. Затем обруч прикрепляли к стене позади ведьмы так, чтобы она не могла лечь из-за боли. Мужчины, которым было поручено охранять ведьму, также должны были не давать ей заснуть с помощью любых средств, которые они считали необходимыми. Обычно, примерно через три дня, жертва начинала сильно галлюцинировать. При допросе в этом состоянии обвиняемый рассказывал фантастические рассказы о полетах, превращении в животных и принятии участия в сатанинских ритуалах.
Охотники на ведьм после этого объявили, что это была «ведьма, пробудившаяся внутри женщины» и считали подобные «признания» неопровержимым доказательством ее вины. В итоге ведьма отправлялась на костер
2. Тест на прикосновение
Просто дотронься до неё...
В 1662 году две пожилые женщины в Англии (Роуз Каллендер и Эми Денни) были подвергнуты печально известному «тесту на прикосновение». Им вменяли, что они «заколдовали» двух молодых девушек, которые страдали от припадков. Охотники за ведьмами считали, что человек, который находился под влиянием колдовства, должен иметь необычную реакцию на физический контакт с тем, кто его заколдовал.
Подозреваемого вводили в комнату и заставляли возложить руки на «жертву». Если болезнь прекращалась, то это было доказательством виновности. В случае с Каллендер и Денни страдающие эпилепсией дети так сильно сжали кулаки, что даже самый сильный мужчина в деревне, где они жили, не мог разжать им пальцы. Тем не менее, как только к ним прикоснулись обвиняемые женщины, у девочек прекратился припадок и они разжали ладошки. Чтобы проверить, не лгут ли девочки, им завязали глаза, после чего к ним начали касаться другие члены суда. Было обнаружено, что у «больных» наблюдалась такая же реакция каждый раз, когда кто-то клал на них руки. Так что они притворялись. Несмотря на это, Каллендер и Денни были признаны виновными, и их казнили.
3. Дыба
Старая недобрая дыба.
Германия считается страной, в которой казнили больше всего ведьм. В 1620-е годы за 5 лет только в Вюрцбурге было убито более 900 человек. Никто не был застрахован он расправы принца-епископа Филиппа Адольфа фон Эренберга, включая его собственного племянника, 19 католических священников и нескольких совсем маленьких мальчиков. Семь человек были признаны виновными в половом сношении с демонами, после чего их обезглавили или сожгли на костре. Обвиняемые были признаны виновными после признания, которых от них добились с помощью пыток.
У немцев было много жестоких методов по «выбиванию» признания из жертв, но наиболее популярной была дыба. Это устройство обычно состояло из железной рамы с деревянным валиком на одном или обоих концах. Несчастного клали на дыбу, привязывая ему руки к одному ролику, а лодыжки к другому. Во время допроса ролики вращали, «растягивая» обвиняемого, пока у того не выходили из сумок, а затем и полностью не разделялись суставы. Стоит ли говорить, что люди признавались в чем угодно.
4. Укалывание
Работает «ведьмокол»
Когда-то считалось, что укалывание считается самым точным способом проверки на способность к колдовству. Обвиняемого полностью обнажали перед судом, а затем обривали все волосы с ног до головы. «Ведьмокол» (тогда это было уважаемой профессией) затем искал «метку дьявола», протыкая кожу жертвы повсюду толстой иглой. Считалось, что на теле жертвы должно быть пятно, которое не кровоточит при укалывании, а также человек не чувствует там боли. Это на самом деле была форма ужасающего сексуального насилия.
В обществе, которое высоко ценило скромность, многие женщины признались бы в чем угодно, только чтобы положить конец унижению. В Шотландии ведьмокол мог рассчитывать на зарплату в 6 фунтов за каждую обнаруженную ведьму. Учитывая, что средняя дневная зарплата в те дни составляла один шиллинг, это была значительная сумма. Как и в случае большинства рабочих мест, это была мужская профессия. Но это не помешало одной женщине стать одним из самых известных ведьмоколов всех времен. Кристиан Кадделл, которая одевалась как мужчина и называла себя Джоном Диксоном, приговорила около десяти ведьм к смерти. В конце концов, ее разоблачили и отправили в Барбадос, охваченный лихорадкой, где было практически нереально выжить.
5. Проверка висгоссаров
Ох, уж эти висгоссары.
Швеция была единственной в своем роде в плане преследования ведьм, поскольку в этой стране в значительной степени полагались на свидетельские показания детей (причем, часто это было потомство обвиняемых), которые подвергались пыткам, пока не начинали давать «подходящие» показания. Некоторые из мальчиков буквально соревновались друг с другом в придумывании самых фантастических историй, которые в конечном итоге заканчивались казнью их родителей.
Висгоссары были молодыми ребятами, которые, как считалось, имели возможность видеть незримую метку дьявола на лбу ведьмы. После церковного служения эти мальчики, как правило, указывали на нескольких женщин и называли их виновными. Несчастных часто казнили через несколько дней. Мальчикам же платили за каждую ведьму, а это означало, что многие бездомные сироты и нищие просто заявляли, что они являются висгоссарами, поскольку хотели получить легкие деньги. Конечно, профессия имела и свои опасности. Несколько раз вигоссаров находили избитыми до смерти семьями тех, кого они обвиняли.
6. Утиный стул
Пытка на утином стуле.
Часто называемый «макательным», утиный стул был самым распространенным и надежным методом проверки ведьмы. Подозреваемую привязывали к стулу или ее запястья привязывали к лодыжкам. Затем ее прикрепляли к шкиву и опускали в реку. Логика была простой. Если женщина была ведьмой, то она якобы не должна была тонуть, а если она была невиновной, то шла ко дну и тонула.
Охотники на ведьм полагали, что это будет работать по разным причинам. Некоторые думали, что ведьмы не тонут, поскольку отказались от крещения. Другие полагали, что ведьмы могли использовать свои магические способности, чтобы плавать на поверхности воды и не тонуть. В любом случае повсеместно считалось, что жертва была невиновной и отправилась на Небеса, если она утонула и умерла.
Интересно, что утиный стул был разработан специально для женщин, а также использовался в качестве наказания за занятие проституцией или сквернословие. В этих случаях утиный стул иногда прикреплялся к платформе на колесах и его провозили через весь город к месту казни, чтобы обеспечить максимальное унижение обвиняемой.
7. Взвешивание ведьмы
В Голландии был знаменитый весовой дом в Аудеватере. Женщины из таких стран, как Германия и Венгрия, отправлялись туда, чтобы доказать свою невиновность. Идея была простой. Душа - тяжелое бремя. Поскольку ведьма не обладала ею, то она должна быть значительно легче, чем невинная женщина. Весовой дом имел большой набор весов.
Обвиняемая становилась на одну их сторону, а на другую клали чугунные грузы. Женщинам «надлежащего» веса вручали сертификаты, подтверждающие их невиновность. Голландцы были не единственными, кто считал, что можно обнаружить ведьму, взвешивая ее. В Эйлсбери, Англия, было обычной практикой раздевать женщину догола и взвешивать ее по сравнению с тяжелой железной Библией.
Если весы не уравновешивались точно, женщину признавали виновной. В других местах Европы женщин взвешиваться по сравнению со стопкой Библий. Если ее не признавали виновной сразу, в стопку иногда добавляли дополнительные Библии.
8. Посмертная реакция
А что скажет труп?
Если кто-то был обвинен в убийстве с помощью колдовства, его могли привлечь к прохождению специального ритуала во многих европейских судах. Считалось, что душа все еще пребывает в теле вскоре после смерти и что тело будет реагировать необычным образом в присутствии убийцы. Обвиняемому было предложено назвать имя мертвого человека, прогуляться по трупу и коснуться частей тела. Если выступала свежая кровь, тело двигалось, у него во рту появлялась пена, подозреваемый считался виновным.
Фактически же суд принимал за вышесказанное сочащиеся из гниющего тела трупные жидкости, действительно похожие на кровь. Мертвые тела могут также слегка дергаться, опорожнять содержимое их кишечника или даже издавать «стоны» вскоре после смерти. Все это принимали за душу человека, которая реагировала на убийцу.
9. Ведьмин сосок
Нашли ведьму? Ищите ведьмин сосок!
Если у кого-то было домашнее животное, вполне вероятно, что охотник на ведьм мог попытаться доказать вину этого человека, выискивая у него «ведьмин сосок». Считалось, что ведьмы держали демонов в своих домах в качестве помощников, и они были «замаскированы» под собак, кошек, насекомых или грызунов. Этих фамильяров ведьма кормила из специального соска, подаренного ведьме дьяволом.
Присутствие родинки, бородавки и или необычного родимого пятна на теле считалось доказательством того, что обвиняемый практиковал колдовство и кормил фамильяра таким образом. По меньшей мере 80 процентов людей, привлеченных к ответственности за колдовство, были женщинами, и подобная идея - прекрасный пример того, насколько подобные испытания на самом деле были женоненавистническими.
Анну Паппенхаймер из Баварии пытали заставить признать сексуальные отношения с Дьяволом. В качестве наказания ей отрезали груди, которые запихнули в рот сначала ей, а затем ее двум взрослым сыновьям, после чего всех троих сожгли на костре.
10. Неспособность плакать
Не уронить ни слезинки - угодить на костёр.
Malleus Maleficarum («Молот ведьм») был средневековым документом, в котором описывали ведьм, их методы, а также то, как проводить испытания ведьм и как из наказывать. «Молот ведьм» был написан на латыни двумя немецкими монахами. В течение сотен лет это была одна из самых продаваемых книга в Европе (уступая только Библии).
В «Молоте ведьм» утверждалось, что ведьмы не смогут проливать настоящие слезы, когда их ставят перед судьей или даже подвергают пыткам. Есть одно маленькое «но» в этом, казалось бы, странном утверждении. В течение Средневековья недостаток медико-санитарной помощи и личной гигиены означал, что пожилые люди часто страдали от инфекций слезных протоков, что приводило к неспособности проливать слезы. Неудивительно, что многих пожилых женщин казнили как ведьм просто из-за инфекции глаз.
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