Утиный стул, лишение сна и другие совсем негуманные способы, которыми в Средневековье находили ведьм

Негуманные способы, которыми в Средневековье находили ведьм.

1. Лишение сна

Любимая шотландская пытка - лишение сна.

2. Тест на прикосновение

Просто дотронься до неё...

3. Дыба

Старая недобрая дыба.

4. Укалывание

Работает «ведьмокол»

5. Проверка висгоссаров

Ох, уж эти висгоссары.

6. Утиный стул

Пытка на утином стуле.

7. Взвешивание ведьмы

8. Посмертная реакция

А что скажет труп?

9. Ведьмин сосок

Нашли ведьму? Ищите ведьмин сосок!

10. Неспособность плакать

Не уронить ни слезинки - угодить на костёр.