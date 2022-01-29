29 фотографий животных, которые скоро могут исчезнуть с нашей планеты

Исчезающие животные на фотографиях Тима Флака.

1. Миниатюрный огненный «медвежонок»

Малая панда - одно из милейших животных Земли.

2. Ласточковый попугай

Птицы отличаются от большинства представителей попугаевых большой выносливостью и сильными крыльями.

3. Гарпия-обезьяноед

Крупная хищная птица семейства ястребиных, обитает на Филиппинах.

4. Обезьяноед (филиппинский орел)

Одна из самых редких, крупных и сильных птиц в мире.

5. Аксолотль – загадка природы

Хищное животное является личинкой земноводных амбистом .

6. Белуга – уникальная рыба

Самая большая пресноводная рыба семейства осетровых.

7. Дальневосточная кошка

Амурский тигр считается крупнейшим ныне живущим представителем семейства кошачьи.

8. Венциносная сифака

Эти удивительные лемуры обитают только на Мадагаскаре.

9. Бамбуковый медведь

Большая панда семейства медвежьих имеет своеобразный чёрно-белый окрас.

10. Золотистая курносая обезьяна

Рокселланов ринопитек - крупная обезьяна с густым мехом выдерживает очень низкие температуры.

11. Гиацинтовый ара

Пернатые данного вида обладают огромным ростом и высоким интеллектом.

12. Иберийская рысь

Эта рысь является самой редкой кошкой планеты.

13. Желтоглазая квакша

Филломедуза-лемур – среда обитания прохладные, горные леса.

14. Мандрил – самая красочная обезьяна

Крупная обезьяна из семейства мартышковых.

15. Динаида Монарх – короли в мире бабочек

Достигнув места зимовки колония бабочек впадает в спячку.

16. Панды - древние редкие животные

Почти все свое время 10- 12 часов в сутки мишки проводят за едой.

17. Пегий тамарин

Тамарины - одни из самых мелких обезьянок.

18. Мадагаскарская клювогрудая черепаха

Черепахи довольно крупных размеров, длина панциря доходит до 45 сантиметров.

19. Белый медведь - хищное млекопитающее

Полярный медведь - самый крупный наземный хищник.

20. Носач - необычный обитатель Борнео

Главная особенность этих обезьян — удивительный нос, который больше не встретишь ни у одного животного .

21. Японский журавль

На Востоке эта птица считается символом любви, верности и долголетия.

22. Кольцехвостый лемур

Из всех представителей семейства лемуровые эти зверки больше всего времени проводят на земле.

23. Сайгак – представитель семейства антилоп

Отличительная особенность сайгаков специфический нос — хоботок

24. Морской ангел – брюхоногий малюск

Беспощадный хищник специализирующийся на питании «морскими чертями».

25. Королевская цапля

Китоглав – самая загадочная и редкая птица на Земле.

26. Снежный барс

Ирбис - прекрасный таинственный кот, умеющий мурлыкать и не умеющий рычать.

27. Белобрюхий ящер

Питается зверек исключительно термитами и муравьями и совсем не имеет зубов.

28. Икринки желтоглазой древесной лягушки

Древесные лягушки — самые красочные и опасные представители отряда земноводных.

29. Черный ринопитек из провинции Юньнань

Золотистые обезьяны - вид приматов , обитающий только на территории Китая.