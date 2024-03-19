Как и куда складывать овощи и фрукты на кухне для лучшей сохранности и красоты

Удобное и организованное хранение овощей и фруктов на кухне играет огромную роль в процессе приготовления еды. Они не только помогают сохранить свежий вкус и питательность продуктов, но и создают эстетически приятную обстановку.







Для достижения этой цели, в современных дизайнах интерьера существует множество разнообразных систем хранения.



Использование подвесных корзин. Пластиковые, сетчатые, плетеные или деревянные подвесные корзины на дверцы шкафов гарнитура отлично подходят для хранения овощей и фруктов. Это особенно удобно, если на кухне ограничено пространство. Корзины можно устанавливать на разных уровнях, чтобы улучшить организацию и доступность продуктов. Благодаря этой идее, овощи и фрукты всегда будут на виду и под рукой.





Подвесные корзины



Однако, это могут быть и не корзины, а сеточки, тканевые мешки. Их можно повесить на крючки на стены, сделать их них композицию, менять местами при необходимости. При должном и тщательном подходе такие мешки или корзины могут выполнять роль декора, украшать стены на кухне.



Использование напольных ящиков из толстой проволоки. Сетчатые широкие ящики из проволоки могут быть размещены под раковиной или в нижней части кухонных шкафов. Это решение позволит максимально использовать пространство и удобно хранить продукты. Такие ящики легко убираются под мебель, тем самым сохраняя чистоту и порядок на кухне. Благодаря своей конструкции они проветриваются и овощи дольше будут свежими, не загниют и не испортятся. В них видно оставшееся количество запасов и из таких конструкций удобно доставать необходимое количество. К примеру, поднимать крышку ящика или тумбочки было бы куда проблематичнее, особенно, если в ней не были бы предусмотрены специальные упоры.





Напольные ящики



Использование деревянных ящиков. Деревянные отшлифованные ящики также могут быть очень полезны при хранении овощей и фруктов. Они могут быть размещены на полу кухни или на шкафах. Этот вариант создаст ощущение природности и теплоты на кухне. Отшлифованная поверхность дерева обеспечит безопасность продуктов и предотвратит возможные повреждения.



Их можно сделать на колёсиках, от чего они будут наиболее мобильными, чтобы передвинуть от одной стены к другой. Такую конструкцию можно всегда покрасить в том кухне, либо залакировать и оставить природного оттенка.





Деревянный ящик на колёсиках



Если же хозяевам не нравится выставлять еду на показ, можно раскладывать их в выдвижных ящиках гарнитура. Отлично подойдут для хранения запасов овощей и фруктов.



Один из выдвижных ящиков может быть выделен специально для этой цели, лучше выбрать наиболее глубокий и широкий ящик. В нём можно организовать разные секции для различных видов продуктов или использовать контейнеры для более удобного разделения. Их также можно выбрать деревянными или плетёными. Даже пластиковые контейнеры подойдут для жилых целей. Выдвижные ящики — это отличное решение, так как они позволяют легко доступиться к продуктам и упорядочить их, и при этом не давать шелухе или грязи выпасть на пол кухни, оставляя её чистой.





Хранение в выдвижном ящике



Использовать пространство под кухонным цоколем для дополнительного места хранения. Одновременно с функцией оформления и защиты от пыли и грязи, кухонный цоколь имеет потенциал для использования в качестве дополнительного пространства хранения овощей и фруктов. Вместо обычного плинтуса, можно установить выдвижные ящики, которые будут идеально подходить для хранения овощей и фруктов.



Это поможет оптимизировать использование пространства на кухне, особенно если она небольшая. Выдвижные ящики могут быть установлены на разных уровнях в цоколе, что позволит легким доступом к продуктам даже на нижних уровнях.





Кухонный цоколь можно задействовать



Такой подход непременно сделает кухню более функциональной и удобной в использовании, так как повысит эффективность использования пространства на кухне. Среди обычных практик при монтаже кухни, самый нижний уровень гарнитура не используется или там устанавливается только плинтус. Однако, здесь появляется возможность задействовать этот пространство для хранения продуктов и предметов, минимизируя потерю полезного пространства.



Это несёт не только практическую пользу, но и эстетическую ценность, так как дополняет дизайн кухни и сочетается с остальными элементами интерьера. Выдвижные ящики под цоколем могут быть выполнены в соответствии с выбранной стилистикой кухни, варианты отделки и материалов могут быть адаптированы под общий вид помещения.





Фрукт



Использовать специальный термошкаф для хранения больших запасов плодов. Если дома постоянно много фруктов или овощей, то имеет смысл задуматься о приобретении такого шкафа. Термошкаф создаст оптимальные условия для хранения продуктов, где они долго сохранят свежесть и вкус. Такие шкафы могут быть установлены на балконе, так как они обладают отличной изоляцией и устойчивы к перепадам температур. Все запасы будут скрыты и храниться в одном месте, не занимать пространство и точно намного дольше сохранят свежесть.



Использование ниши под окном. В некоторых квартирах предусмотрены ниши под окном, которые могу быть использованы различными способами. Обычно они имеют форму метр на метр и две дверцы. Внутри ниши могут быть установлены полочки, что позволяет использовать ее как дополнительный холодильник в зимний период. Подобное использование ниши может быть особенно полезно в холодных климатических условиях, когда подвалы и другие прохладные места часто используются для хранения продуктов питания. Такая конструкция отлично подойдет для хранения овощей и фруктов.





Хранение в нише под окном



В прохладном и сухом окружении овощи могут сохранить свежесть и сохраняться на длительное время. Это особенно полезно для овощей, которые подвержены быстрой порче при определенных условиях хранения.



Необходимо также отметить, что стены домов не промерзают насквозь, но в зимнее время они достаточно прохладные. Это может значительно способствовать сохранению прохлады внутри ниши, что, в свою очередь, обеспечивает оптимальную температуру хранения и других продуктов питания.





Этажерки органайзеры



Добавление дополнительных этажерок-органайзеров. Если на кухне есть свободное место, можно приобрести отдельную тумбочку или полку, предназначенную исключительно для овощей. Такие этажерки чаще всего разборные и количество полочек может отрегулировать самому. Это позволит упорядочить хранение и избежать смешивания разных видов продуктов. Такой простой вариант решения проблемы поможет сохранить овощи в идеальном состоянии и сделает кухню более организованной и удобной. Они бывают и с дверцами, подъёмными дверцами, которые открываются вверх; в виде корзин или просто полочек. Как шкафчики или тумбочки, даже как этажерки.



Использование красивых бумажных крафтовых пакетов. Если всё же нет желания занимать дополнительное пространство на кухне, можно просто сложить овощи и фрукты в красивые бумажные крафтовые пакеты одной расцветки. Расставьте их под столом, на столешнице или подоконнике – это будет как функциональное и практичное применение для этих пакетов, так и эстетически привлекательное дополнение к интерьеру кухни. Овощи и фрукты всегда будут под рукой, их можно перебирать, чтобы не портились, а так же легко следить за количеством запасов.





Можно использовать мешочки



Выбор подходящего места хранения овощей и фруктов на кухне очень важен, чтобы они дольше оставались свежими и сохраняли свой вкус.



Но в современном мире, при большом ассортименте вариантов, довольно легко выбрать то решение, которое подходит именно для каждой индивидуальной кухни, интерьера или количества потребляемых продуктов.





Или просто бумажный паркет



В любом случае организация мест хранения овощей и фруктов на кухне может быть чрезвычайно полезной для любого дома. Ведь свежие, вкусные и полезные продукты должны быть всегда под рукой. Это задача несложная, но очень полезная.

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