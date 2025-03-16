Как женщины справлялись с месячными в прошлом? P.S. Слабонервным не читать и не смотреть

«То, что естественно, то не безобразно!». Менструация на данный момент не является каким-то массовым табу, как было в прошлое время, но, несмотря на это, стоит заметить, что большинству людей неприятно об этом слышать.







Некоторые мужчины вообще не понимают, что происходит в организме женщины в это время, да и будем честны до конца, они не особо хотят знать на самом-то деле.

Специальный пояс на время месячных, 19 век

Мучают менструальные боли? Удаляем яичники полностью!

«Теряем материал!». Древние египтяне, которые хранили менструальную кровь для различных заклинаний

Жабий пепел… в интимное место