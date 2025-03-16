Как женщины справлялись с месячными в прошлом? P.S. Слабонервным не читать и не смотреть

«То, что естественно, то не безобразно!». Менструация на данный момент не является каким-то массовым табу, как было в прошлое время, но, несмотря на это, стоит заметить, что большинству людей неприятно об этом слышать.
Некоторые мужчины вообще не понимают, что происходит в организме женщины в это время, да и будем честны до конца, они не особо хотят знать на самом-то деле.
Специальный пояс на время месячных, 19 век
Да, это действительно так ужасно, как кажется. Любой вид ремня, который необходимо носить, практически не снимая с тела, ни к чему хорошему никогда не приведет, и это реально адское устройство не является тому исключением. Задолго до того, как у женщин появились прокладки и тампоны, англичане викторианской эпохи подумали, что было бы неплохо напялить на женщин кожаный пояс с неким подобием «чашки» для крови, набитой тканью или полотном. Вот такое вот изобретение пользовалось большим успехом среди некоторых американских и европейских женщин еще и в 1970-х годах. Сохранилось несколько так называемых отзывов об этом «чудо-помощнике» на время месячных. Некоторые женщины описывали это устройство как некую «форму пытки», и эта пытка продолжалась из месяца в месяц. Дамы говорили, что мечтали о том, чтобы у них никогда не начинались месячные просто потому, что носить этот агрегат на себе было невероятно неудобно.
Мучают менструальные боли? Удаляем яичники полностью!
В течение всей викторианской эпохи некоторые врачи, похоже, считали, что для благополучия женщины было бы лучше, если бы у них вообще не было яичников! К счастью, эту болезненную процедуру проводили не так уж часто. Это предполагаемое «чудодейственное средство» для лечения менструальных болей является эквивалентом лечения постоянных мигреней, из-за которых многим делали операцию на головном мозге. Менструальные боли очень часто несут за собой обмороки, рвоту и сильную боль внизу живота. Но, несмотря на это, пережить такое состояние вполне реально. Терять из-за месячных яичники – это полный финиш, друзья.
«Теряем материал!». Древние египтяне, которые хранили менструальную кровь для различных заклинаний
Народ Древнего Египта был крайне находчивым и смышлёным, чтобы там кто не говорил. Им даже не хотелось, чтобы менструальная кровь пропадала зря. Вместо этого многие люди хранили ее в специальных кувшинах и шкатулках, чтобы использовать ее для колдовства и лечения. Считалось, что менструальная кровь – это не только телесная мука, но и помимо этого она несет своего рода магическое и духовное значение. Древние египтяне использовали ее в качестве ингредиента для различных заклинаний и даже пили ее (да, да, именно пили), поскольку они верили она обладает лечебными свойствами. Да, некоторым сейчас стало дурно, но в начале статьи мы вас все же предупреждали! Итак, продолжим. Египтяне считали, что менструальная кровь придает силы тому человеку, который ее выпьет, и были убеждены на все сто процентов, что все, чего коснулась менструальная кровь, может в прямом смысле возродиться. Человеку или животному дается второй шанс – новая жизнь. Многие пожилые египтянки обтирались менструальной кровью, которую покупали, и считали, что именно она помогает им вернуть былую красоту.
Жабий пепел… в интимное место
Женщинам, страдающим от менструальных болей, а также других симптомов, необходимо было поймать большую жабу, сжечь ее до пепла и высыпать все это в какой-то маленький мешочек. После всех этих экзекуций над бедной амфибией мешочек с ее пеплом вы обязаны были бы положить в ваше нижнее белье и держать там на протяжении всей менструации. Зачем? Потому что средневековые европейцы были убеждены, что сила жабы, которая умерла, переходит к женщине и облегчает не только дискомфорт во время месячных, но и уменьшает кровотечение. Мы не слишком уверены в том, что прах жабы мог дать силу. Скорее всего, он мог лишь развить какую-то инфекцию в организме женщины. А кроме этого – запах! Учитывая то, что дамы пытались всяческими способами скрыть все «ароматы» в этот период, то вряд ли прах жабы между ног помог бы им в этом.
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