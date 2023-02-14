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Как очистить известковый налёт в унитазе

Удалите любой известковый налёт, даже очень старый, который не выводится никакими магазинными средствами! Всё, что вам нужно — это добавить несколько компонентов и оставить на ночь.

Как очистите известковый налёт в унитазе

Удалите всю воду из унитаза. Затем всыпьте 2 ст. л. соды, столько же лимонной кислоты. Залейте 200 мл 9 % уксуса и 500 мл горячей воды.

Как очистите известковый налёт в унитазе

Смочите туалетную бумагу в этом растворе и выложите под бортиком унитаза. Оставьте на ночь.

Как очистите известковый налёт в унитазе

На следующий день просто протрите унитаз ёршиком, затем смойте воду, и унитаз будет кристально чистым и белоснежным!

Как очистите известковый налёт в унитазе

Подробнее о том, как очистить известковый налёт в унитазе, смотрите в видео ниже:


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