Как максимально задействовать всё свободное пространство на кухне

Организация пространства на небольшой кухне — это задача непростая, но выполнимая.

Когда в одном месте необходимо организовать и рабочую зону, и место для приема пищи, и пространство для хранения посуды и кухонной утвари, необходимо использовать всю свою фантазию и воображение, чтобы тщательно продумать планировку кухни.



Максимально использовать пространство на небольшой кухне можно с помощью наших практичных и простых советов по организации, экономящих пространство. Ниже мы представим вам несколько из них, поэтому, оставайтесь с нами, если не хотите пропустить всё самое интересное!



Хранение кухонных принадлежностей в выдвижной конструкции

Два в одном: открытые стеллажи и рабочая зона

Удобная конструкция для хранения форм для выпечки

Стеллаж над холодильником

Навесные полки

Увеличить пространство на маленькой кухне и избавиться от беспорядка можно с помощью одной выдвижной полки. Используйте специальную выдвижную конструкцию для хранения габаритной посуды и разделочных досок. Такой подход гарантирует, что при готовке на кухне ничто не будет вам мешать или создавать неудобства.Кухни небольших размеров требуют креативных решений для хранения и, если это ваш случай, обратите внимание на этот вариант.Этот кухонный островок оснащен открытыми стеллажами для хранения посуды и предметов первой необходимости.Эта конструкция не только стильная и оригинальная, но и практичная, так как создаёт дополнительное пространство не только для хранения, но и рабочую зону.Сделать процесс выпечки легким и быстрым можно с помощью организации пространства для хранения противней и форм для выпечки.Вместо того, чтобы укладывать противни и формы для выпечки горизонтально, установите выдвижной ящик в нижнем шкафу и используйте металлический стеллаж-органайзер, который позволяет хранить формы вертикально.Заполнить пространство между вашим холодильником и потолком можно с помощью функциональных открытых стеллажей. Используйте пространство для хранения кухонных принадлежностей, коллекции кулинарных книг или комнатных растений.Навесные полки — это прекрасное решение для организации небольших кухонь, потому что они обеспечивают достаточно места для хранения, не создавая визуального объема. Также вы можете использовать нижнюю часть ваших полок, чтобы максимально использовать ваше пространство: крючки на нижней стороне полки позволят хранить коллекцию фарфоровых чашек.