Кто ввел моду на черные зубы в средневековой Европе, и Как людям удавалось бороться с эпидемиями

Черные зубы и стоматологи-варвары

Сахар и сладости провоцируют развитие кариеса.

Черные зубы в моду ввела королева Елизавета 1.

Зубы предпочитали не лечить, а вырывать, оглушив пациента по голове.

Тайна лучезарной улыбки Анны д’Алегр

Анна д’Алегр была красивой женщиной с высоким социальным статусом. / Фото:stomatologclub.ru

Чтобы зубы не выпали в результате осложнения после пародонтита, Анне стягивали их золотой проволокой.

Жить или не жить, вот в чем вопрос

Сельские знахари умели лечить людей, но были неугодны церкви.

Хирургия, кровопускание, болезни и эпидемии

К хирургическому вмешательству прибегали крайне редко, из-за отсутствия анестезии, знаний и опыта. / Фото: www.mirf.ru

Дырки в зубах не пломбировали, считая, что эта проделки червя, которого нужно прижигать железом или заливать кислотой. / Фото:sundukistorii.blogspot.com

Средневековые врачи не могли остановить эпидемии, которые уничтожали миллионы жизней .