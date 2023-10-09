Природное чудо: травертиновые террасы

Травертиновые террасы — уникальное творение природы. По ним бежит обогащенная кальцием вода, которая испаряется и образует белоснежные отложения.







Памуккале — «хлопковый замок», Турция



Травертин — известковый туф, поликристаллическая хрупкая тонкозернистая гомогенная горная порода, образованная минералами карбоната кальция, известковые отложения углекислых источников.







Водопад Куанг Си, Лаос



Образуется в результате осаждения карбоната кальция из воды углекислых источников. Также выделяется из подземных вод в пещерах, образуя сталактиты и сталагмиты.







Заповедник Хуанлун («Желтый дракон»), Китай







Мамонтовы горячие источники, США







Горячие источники Бадаб-е-Сурт, Иран







Эгерсалок, Венгрия







Байшуй (Террасы белой воды), Китай



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