Травертиновые террасы — уникальное творение природы. По ним бежит обогащенная кальцием вода, которая испаряется и образует белоснежные отложения.
Памуккале — «хлопковый замок», Турция
Травертин — известковый туф, поликристаллическая хрупкая тонкозернистая гомогенная горная порода, образованная минералами карбоната кальция, известковые отложения углекислых источников.
Водопад Куанг Си, Лаос
Образуется в результате осаждения карбоната кальция из воды углекислых источников. Также выделяется из подземных вод в пещерах, образуя сталактиты и сталагмиты.
Заповедник Хуанлун («Желтый дракон»), Китай
Мамонтовы горячие источники, США
Горячие источники Бадаб-е-Сурт, Иран
Эгерсалок, Венгрия
Байшуй (Террасы белой воды), Китай
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Природное чудо: травертиновые террасы
Травертиновые террасы — уникальное творение природы. По ним бежит обогащенная кальцием вода, которая испаряется и образует белоснежные отложения.
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