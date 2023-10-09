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Природное чудо: травертиновые террасы

Травертиновые террасы — уникальное творение природы. По ним бежит обогащенная кальцием вода, которая испаряется и образует белоснежные отложения.

Природное чудо: травертиновые террасы

Памуккале — «хлопковый замок», Турция

Травертин — известковый туф, поликристаллическая хрупкая тонкозернистая гомогенная горная порода, образованная минералами карбоната кальция, известковые отложения углекислых источников.

Природное чудо: травертиновые террасы

Водопад Куанг Си, Лаос

Образуется в результате осаждения карбоната кальция из воды углекислых источников. Также выделяется из подземных вод в пещерах, образуя сталактиты и сталагмиты.

Природное чудо: травертиновые террасы

Заповедник Хуанлун («Желтый дракон»), Китай

Природное чудо: травертиновые террасы

Мамонтовы горячие источники, США

Природное чудо: травертиновые террасы

Горячие источники Бадаб-е-Сурт, Иран

Природное чудо: травертиновые террасы

Эгерсалок, Венгрия

Природное чудо: травертиновые террасы

Байшуй (Террасы белой воды), Китай

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