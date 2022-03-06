23 Шикарные идеи добавления латуни в интерьер

Металлы очень популярны в домашнем декоре, так как они подходят к любому стилю интерьера, от минимализма до винтаж. Повсюду можно увидеть штрихи из золота, меди и нержавеющей стали, но наиболее популярной сегодня металлической отделкой является латунь.

Латунь - это свежий взгляд на золото, которое слишком броское, выглядит более элегантно и привносит в пространство благородный винтажный шик. Как использовать его дома?

Выбирайте красивые латунные светильники, ручки и даже бытовую технику - пространство не обязательно должно быть винтажным, оно может быть полностью современным, но латунь придаст ему сияющий винтажный шик. Отправляйтесь в домашний офис с элегантными латунными аксессуарами - настольным органайзером, вазой, горшком для цветов, подсвечником, возможно, настольными лампами или барной тележкой.

В гостиной латунь также может быть добавлена небольшими деталями, и здесь я имею в виду подсвечники, вазы, кашпо, лампы, рамы для картин и зеркал. Вы также можете выбрать латунные ножки для мебели, которые будут гармонировать с крошечными деталями декора с такой отделкой.

В спальне латунь можно добавить с мебельными ножками, латунными прикроватными тумбочками, различными бра, торшерами или подвесными светильниками, а также повесить зеркала и фотографии в латунных рамах.

Взгляните на идеи ниже, которые вас вдохновят!

Броская ванная комната, облицованная черно-серой плиткой в виде шеврона и латунные светильники

Мрачная гостиная с черными стенами и встроенными полками, черный камин, зеленая плитка, латунные кашпо и зеркало с лучами

Изысканная спальня в нейтральных тонах с винтажной мебелью в латунной оправе и необычной настольной лампой

Домашний декор, выполненный с помощью латунных подсвечников и бетонных ваз, прекрасно подходит для украшения современного или скандинавского пространства

Минималистичная деревянная вешалка с латунными крючками - идеально впишется в современную ванную комнату

Сочетание латуни и белого цвета на кухне - просто восхищает

Фурнитура из латуни очень хорошо смотрится на темной мебели

Красивая ванная комната в серо-голубом цвете, белыми каменными столешницами и фартуком, зеркалами в латунных рамах, подвесными лампами, латунными светильниками и ручками

Шикарный латунный светильник, тумба из темного дерева и зеленая посуда

Светлая ванная комната с бирюзовой плиткой, двойная раковина, латунные светильники и зеркало в латунной раме

Великолепная кухня с темно-синими шкафами, каменным фартуком и длинной полкой между верхними шкафами, латунными светильниками и кранами

Украшающие стену картины в латунных и деревянных рамах

Длинная деревянная полка для хранения, полированное латунное зеркало и настольная лампа

Стеклянные полки с латунными кронштейнами, латунные ручки и светильники удивительны

Фурнитура из латуни в темной прихожей - контрастное сочетание

Красивая пастельная кухня с розовыми стенами и дверью, оливково-зеленые шкафы, латунные ручки и сантехника - это супер мило

Изысканная нейтральная кухня с белыми шкафами, белым мраморным фартуком и столешницами, латунными светильниками и высокими табуретами с латунным обрамлением

Рама для зеркала, умывальник, светильники и смеситель - все это сделано из латуни

Уникальная изысканная кухня с черными нижними шкафами, каменным фартуком и столешницами в естественных тонах, кухонным островком из матовой латуни

Аккуратные латунные подсвечники подчеркивают винтажное настроение комнаты

Светлый интерьер ванной комнаты с бетонной столешницей и латунным смесителем

Нейтральный дизайн спальни с латунными светильниками

Изысканная белая кухня с белыми каменными столешницами и фартуком, латунной фурнитурой и вытяжкой

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