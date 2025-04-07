Хитрости, с которыми весенняя уборка пройдет на раз-два

Всем нравится, когда дома царит чистота и порядок, но мало кому хочется тратить на уборку целый выходной. К счастью, существует множество хитростей, позволяющих навести чистоту в квартире значительно быстрее.



Решетки для духовки не обязательно отскребать часами

Эфирные масла помогут очистить унитаз

Пемза пригодится при мытье духовки

Сода отлично освежит матрас

Лучше положить тряпку рядом с раковиной

Вместо швабры можно взять носки

В душевой кабине стоит держать губку и тряпочку

Для того чтобы убрать шерсть, пылесос не нужен

Специальная жидкость не лучший вариант для мытья окон

Для очистки плиты понадобится пластиковая карточка

Вощеная бумага пригодится не только на кухне

Решетки для духовки быстро покрываются жирным налетом, к которому прилипает всевозможная грязь.При этом они помещаются далеко не в каждую кухонную раковину, а потому отмывать их очень неудобно. Чтобы не мучиться, расплескивая воду и оттирая жир губкой, достаточно просто замочить решетку на ночь в горячей воде с добавлением средства для мытья посуды.Лучше всего для этих целей подойдёт ванна. После того как решетка проведет в воде 10–12 часов, грязь легко можно будет удалить с помощью мягкой губки. Главное — положить на дно ванны старые полотенца, чтобы решетка случайно не поцарапала поверхность.Если чистить унитаз раз в неделю, удаление пятен и подтеков может занять немало времени. Чтобы избавить себя от этой мороки, достаточно после каждого использования посыпать чашу содой, а потом спускать воду. Кроме того, некоторые специалисты рекомендуют очищать унитаз с помощью специальной смеси. Для этого нужно добавить в чашку с содой по 15 капель масла чайного дерева и лимонного масла. Полученное средство оставляют на стенках чаши на 30 минут, затем проходятся щеткой и смывают.Если вы предпочитаете использовать проверенные средства с хлором, то после нанесения лучше оставить их на 10-15 минут, чтобы они успели хорошенько продезинфицировать поверхность. За это время как раз можно вымыть зеркало или прибраться в душе. К тому же тереть щеткой придется значительно меньше.Очистить дверцу духовки от пятен соуса и пригоревших остатков пищи бывает непросто. Профессионалы советуют избегать использования агрессивных химических средств, так как они могут повредить поверхность и оставить царапины. Вместо этого лучше взять кусок пемзы, предварительно смоченный водой. Достаточно несколько раз пройтись пемзой по внутренней стороне дверцы, а затем протереть ее влажной салфеткой из микрофибры.Еще одно сложное для очистки место — узкая щель между духовкой и варочной панелью. Она буквально притягивает жир и крошки. Чтобы избавиться от скопившейся грязи, достаточно обернуть нож для масла влажной тонкой тряпкой и несколько раз провести им по стыку.В идеале матрасы стоит очищать и дезинфицировать дважды в год. Чтобы не тратить на это много времени, можно воспользоваться обычной пищевой содой. Сначала нужно тщательно пропылесосить матрас, затем равномерно посыпать его содой и оставить порошок примерно на час или дольше. За это время сода устранит неприятные запахи и уничтожит бактерии. После этого достаточно стряхнуть остатки соды, перевернуть матрас и повторить процедуру.Чтобы на выходных не тратить время на удаление следов воды, мыла и других косметических средств с кранов, раковины и кафеля, достаточно просто завести в ванной комнате тряпочку и каждый раз протирать все поверхности насухо. Заодно можно убрать и капли с зеркала.Я держу небольшое полотенце под раковиной. После того как споласкиваю лицо или чищу зубы, просто быстро протираю капли воды на раковине и столешнице. Благодаря этому поверхности выглядят значительно чище.Кухонные раковины из нержавеющей стали часто выглядят тускло и неприглядно. Чтобы металлические поверхности снова заблестели, достаточно просто взять муку. Раковину нужно очистить от следов грязи и жира, промыть, вытереть насухо, затем посыпать мукой и отполировать.Если кажется немного пыльным, не обязательно сразу хвататься за пылесос или швабру. Можно просто надеть пушистые мягкие носки и пройтись по дому. Такой материал буквально притягивает пыль, волоски и микроскопические крошки. Конечно, для этого лучше не использовать любимую пару.Очистка стеклянных стен душевой кабинки и кафеля от разводов может стать настоящей проблемой. Чтобы не тратить на это слишком много времени, поверхности лучше мыть каждый раз, когда принимаете душ. Специальные средства при этом использовать не хочется, так что стоит просто держать в кабинке смесь жидкости для мытья посуды и уксуса, а также губку.Другой вариант — купить щетку для мытья стекол и каждый раз вытирать поверхности насухо после душа (если щетки нет, можно использовать тряпку из микрофибры). Кроме того, некоторые люди советуют использовать гель для душа вместо мыла во время банных процедур, так как мыло оставляет больше следов пены.Иногда даже пылесос не в состоянии справиться с кошачьей или собачьей шерстью, особенно если питомец активно линяет. Но если воспользоваться мокрыми резиновыми перчатками, они отлично соберут шерстинки с дивана или ковра. Если перчаток под рукой нет, можно просто намочить руки — шерсть к ним буквально липнет. Процедура не слишком приятная, зато занимает значительно меньше времени, чем уборка пылесосом.Чтобы не тратить на мытье окон весь день, стоит знать несколько хитростей. Во-первых, уборку нужно начинать с рам. Сначала их стоит пропылесосить, а затем тщательно протереть, иначе вся пыль и грязь осядут на свежевымытых стеклах.Во-вторых, если вы используете ракель (специальную щетку для мытья окон), не следует проводить им по поверхности строго слева направо или сверху вниз. Лучше делать волнообразные движения. Так проще собрать всю жидкость со стекла, и на поверхности не останется предательских разводов.В-третьих, многие профессионалы используют для мытья окон не специальные жидкости, а раствор из воды и средства для мытья посуды. По их мнению, последний вариант работает значительно лучше.Чтобы побыстрее отмыть варочную панель от жира и пятен, нужно оставить на ее поверхности моющее средство (покупное или пищевую соду с уксусом) как минимум на 15 минут. После этого удалить грязь будет значительно проще.Если даже после мытья на плите остались пригоревшие кусочки еды, от них можно избавиться с помощью пластиковой карточки или силиконовой лопатки. Главное — не использовать железную губку, так как она только поцарапает поверхность.Редко кто каждую неделю протирает верхнюю часть шкафов или холодильника, из-за чего эти места покрываются толстым слоем пыли. В результате, когда мы наконец до них добираемся, приходится тратить немало времени на удаление скопившейся грязи, да и пыль в процессе разлетается в разные стороны. Проще накрыть эти поверхности вощеной бумагой и просто менять листы, аккуратно сворачивая и выбрасывая старые.