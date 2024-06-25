Что произойдёт, если смешать соль и дешёвую зубную пасту

Соедините обыкновенную соль и самую дешёвую зубную пасту! У вас получится мощное чистящее средство, которое может посоревноваться с магазинной химией за баснословные деньги.

Это настоящая находка для хозяюшек! Смешайте простые компоненты и верните блеск и чистоту в свой дом. Маленький лайфхак для облегчения быта!

Чистящая смесь из соли и зубной пасты

В миску насыпьте 2 ст. л. соли. Сюда же выдавите зубную пасту — примерно 10 см. Чтобы смесь работала ещё лучше, понадобится третий компонент, который также можно найти в каждом доме — жидкое средство для мытья посуды. Добавьте всего 1 ст. л.А теперь нанесите самодельную чистящую пасту на всю сантехнику, раковину, ванну, унитаз. Оставьте поработать на 5-10 минут и смойте.Посмотрите, как всё блестит! Этой смеси хватит, чтобы почистить всю ванную комнату до идеального блеска.Уйдёт не только налёт, но и неприятный запах! Шикарное самодельное средство для идеальной чистоты вашего дома. Забирайте в копилку и наводите порядок быстро и легко!