Что можно приготовить из яиц: блюда, которые получаются не хуже ресторанных

Яйца, как правило, можно отыскать в каждом холодильнике вне зависимости от времени года. Однако не многие знают, что из них можно приготовить вкусные и оригинальные блюда. Устали от базовых омлетов, глазуньи и яиц вкрутую? Тогда записывайте новые рецепты и побалуйте своих членов семьи!
1. Омлет в кружке
Омлет в кружке. \ Фото: 1000.menu.
Любопытно, но факт: для приготовления омлета не обязательно иметь сковородку. Достаточно одолжить у одного из членов семьи большую кружку и сделать к завтраку оригинальное и сытное блюдо.
Ингредиенты:
• Яйцо – 1 шт;
• Сыр – 50 г;
• Помидор – 1 шт;
• Чеснок и горчица – по вкусу;
• Петрушка – по вкусу;
• Огурцы – опционально.
Быстро, просто и невероятно вкусно. \ Фото: the-challenger.ru.
Способ приготовления:
• Разбить яйца, вливая их в чашку;
• Взбить венчиком;
• Сыр нарезать кубиками и всыпать к яйцу;
• Нарезать половинку помидора, всыпать в кружку;
• Затем добавить перец, горчицу и чеснок;
• Перемешать;
• Духовку разогреть;
• Отправить на двадцать минут;
• Подавать со второй половинкой помидора, можно с огурцами.
2. Яйца, фаршированные беконом
Яйца, фаршированные беконом. \ Фото: pinterest.ca.
Маленькие и аккуратные, перепелиные яйца – то, что обязательно стоит попробовать, ведь они имеют нежный и тонкий вкус, а в сочетании с оригинальной начинкой и хрустящим беконом и вовсе станут блюдом номер один на столе.
Ингредиенты:
• Яйца (перепелиные) – 20 шт;
• Майонез – 3 ст.л;
• Уксус – 1 ч.л;
• Лук зеленый – пара перьев;
• Паприка – по вкусу;
• Бекон – 4 ломтика;
• Соль и перец по вкусу.
Невозможно устоять, так вкусно! \ Фото: pinterest.ca.
Способ приготовления:
• Яйца отварить до готовности;
• Остудить;
• Снять скорлупу и разрезать пополам;
• Ложкой вытащить желток, добавить его в миску, залив майонезом и уксусом;
• Всыпать к желткам паприку и накрошенный лук;
• Всыпать соль и перец, перемешать;
• Нафаршировать яйца получившейся смесью;
• Бекон нарезать на маленькие кусочки;
• Обжарить с двух сторон;
• Выложить поверх начинки на яйцо;
• Подавать тёплым к столу.
3. Яичный паштет
Яичный паштет с орехами. \ Фото: google.com.
Для того, чтобы приготовить всеми любимый паштет вовсе не обязательно бежать на рынок за куриной или любой другой печенью. Попробуйте сделать его из ингредиентов, которые есть дома, добавив щепотку орехов для аромата.
Ингредиенты:
• Яйца – 4 шт;
• Лук – 250 г;
• Масло сливочное – 50 г;
• Масло оливковое;
• Орехи – 50 г;
• Чеснок – пара зубочков;
• Соль и перец по вкусу.
Паштет из яиц. \ Фото: semeyniy63.ru.
Способ приготовления:
• Яйца отварить вкрутую;
• Дать остыть;
• Масло сливочное отправить на сковородку;
• Влить оливковое;
• Накрошить лук;
• Обжарить пару минут;
• Яйца почистить;
• Выложить в чашу блендера, добавив к ним лук, чеснок и орехи;
• Перебить до однообразной массы;
• Добавить соль и перец;
• Взбить снова;
• Поставить в холодное место на два часа;
• Подавать с белым или черным хлебом.
4. Рулетики из омлета с беконом
Омлетные рулетики с начинкой. \ Фото: krikuz.ru.
А если нужно украсить стол чем-то оригинальным и сытным – омлет тоже сгодится, ведь его можно подать в качестве традиционного, вкусного и нежного блюда, которое придётся по душе и взрослым, и детям.
Ингредиенты:
• Яйца – 6 шт;
• Шампиньоны – 250 г;
• Бекон – 200 г;
• Лук – пучок;
• Масло оливковое;
• Сыр – 100 г;
• Специи по вкусу.
Пальчики оближешь. \ Фото: huggies.com.vn.
Способ приготовления:
• Бекон обжарить на сковородке;
• Выложить на бумажное полотенце, дать лишнему жиру стечь;
• Влить масло на сковородку;
• Покрошить лук и всыпать в неё;
• Обжаривать пару минут;
• Грибы промыть и накрошить кубиками;
• Добавить к луку;
• Жарить, пока не испарится жидкость;
• Всыпать бекон и перемешать;
• Выключить и дать настояться;
• Яйца взбить венчиком в кружке;
• Смешать с остальными ингредиентами;
• Вылить в форму;
• Отправить в духовку на 20-30 минут;
• Вытащить из духовки, остудить;
• Нарезать полосками и сформировать рулет.
5. Яйцо в перце
Приятного аппетита. \ Фото: anews.com.
Классическую глазунью тоже можно приготовить по-новому, так, что буквально захочется добавки, а дети будут облизывать пальчики. А всего-то нужно добавить на сковородку один секретный ингредиент, а именно – сладкий болгарский перец.
Ингредиенты:
• Яйца – 4 шт;
• Перец сладкий – 2 шт;
• Масло растительное;
• Специи по вкусу.
Яичница в перце. \ Фото: ctc.ru.
Способ приготовления:
• Перец вымыть, удалить мякоть и зерна;
• Нарезать кольцами средней толщины;
• Залить масло в сковородку;
• Разогреть;
• Выложить перец и прожарить немного с обеих сторон;
• В каждый кружочек перца вбить яйцо;
• Добавить соль и перец;
• Жарить до готовности яйца;
• Подавать со свежей зеленью.
6. Картофельный салат с яйцами
Картофельный салат с яйцами. \ Фото: femina.hu.
Надоели классические салаты с помидорами и огурцами? Тогда обязательно попробуйте приготовить это невероятно сытное блюдо, которое побалует изобилием вкусов, а ещё утолит голод на долгие часы.
Ингредиенты:
• Молодая картошка – 700 г;
• Яйца – 3 шт;
• Оливки – 50 г;
• Уксус – 60 мл;
• Оливковое масло;
• Перья лука – пара штук;
• Спаржа – 120 г;
• Лимон – 1 шт;
• Укроп и петрушка – пучок;
• Пахта (можно использовать майонез) – 300 г;
• Соль и перец по вкусу.
Отличная закуска. \ Фото: femina.hu.
Способ приготовления:
• Картошку промыть под водой;
• Отправить в кастрюлю и варить до полной готовности;
• Остудить;
• Нарезать небольшим кубиком;
• Яйца отварить вкрутую;
• Остудить;
• Почистить и нарезать на половинки;
• Накрошить зелень;
• В крупную миску выложить картошку, влить уксус, сок лимона, оливковое масло, всыпать лук и оливки;
• Посолить и слегка поперчить;
• Перемешать;
• Спаржу промыть и обжарить на сковороде до готовности;
• Нарезать небольшими кусочками;
• Отправить в миску;
• Залить пахтой, перемешать;
• Сверху выложить яйца;
• Украсить зеленью и перемешать.
7. Яйца в белом вине
Яйца с авокадо. \ Фото: rozetka.com.ua.
Хочется побаловать вторую половинку чем-то необычным, оригинальным, не требующим долгого приготовления? Тогда записывайте полезный рецепт яичного сэндвича с авокадо под соусом из белого вина!
Ингредиенты:
• Вино (белое, лучше всего сухое) – 250 мл;
• Вода – 250 мл;
• Яйца – 3 шт;
• Масло сливочное – 40 г;
• Мука – 2 ч.л;
• Хлеб – несколько ломтей;
• Авокадо – 1 шт;
• Лук зеленый – треть пучка;
• Лук – 2 шт;
• Лавр – пара штук;
• Тимьян и соль – по вкусу.
Вкуснейшие бутерброды с яйцом. \ Фото: foodandmood.com.ua.
Способ приготовления:
• Луковицы перебить с помощью блендера;
• Перья лука нашинковать;
• В сковородку влить вино, следом воду, перемешать;
• Всыпать перебитый лук, лавр, тимьян, посолить;
• Размешать;
• Проваривать 5-8 минут;
• Яйца разделить по разным ёмкостям;
• Влить их на сковородку, выдерживая между ними расстояние;
• Готовить до прозрачности белка;
• Выловить яйца со сковородки и выложить на тарелку;
• Масло перемешать с мукой;
• Всыпать в винный соус на сковородке;
• Перемешать, добавить соль;
• Авокадо помыть и снять шкурку;
• Нарезать пластинками;
• На отдельной сковородке сделать хлебные гренки;
• Авокадо выложить поверх, добавить яйцо;
• Украсить зеленью и полить соусом.
8. Запеченные яйца по-португальски
Запеченные яйца по-португальски. \ Фото: pinterest.com.
Когда хочется разнообразия, но в доме есть только немного сыра, перца и яиц – не нужно отчаиваться, ведь из всего этого с лёгкостью можно приготовить аппетитную, острую и оригинальную яичницу-запеканку по-португальски.
Ингредиенты:
• Перец (сладкий) – 3 шт;
• Лук – 1 шт;
• Помидоры – 2 шт;
• Чеснок – 1 шт;
• Халапеньо – 6 кусочков;
• Оливковое масло;
• Базилик, орегано, чили, паприка – по вкусу;
• Сыр (лучше всего рикотта) – 7 ч.л;
• Яйца – 6 шт;
• Сыр (чеддер) – 4 ст.л;
• Сыр (пармезан) – 3 ст.л;
• Соль – по вкусу.
Запечённые яйца. \ Фото: gastronom.ru.
Способ приготовления:
• Перец промыть, нарезать кубиком;
• Лук накрошить;
• Обжарить лук и перец на небольшом огне 15 минут;
• Помыть и накрошить помидор кубиком;
• Чеснок очистить и нарезать полосками;
• Всыпать на сковородку;
• Добавить халапеньо, приправы и перемешать;
• Томить полчаса, постоянно помешивая лопаткой;
• Жарить до испарения жидкости и мягкости овощей;
• Духовку разогреть;
• Из сковородки выложить овощи в форму;
• Ложкой сделать небольшие ямки;
• Выложить по кусочкам рикотту;
• Разбить следом яйца;
• Посолить;
• Натереть сыры на терке и притрусить яйца сверху;
• Отправить в духовку на двадцать минут;
• Подавать охлажденным с тостами.
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