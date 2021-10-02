10 изменений тела, которые точно не стоит игнорировать для собственного блага

Когда пора бить тревогу и бежать к врачу?
Зачастую достаточно одного взгляда на человека, чтобы узнать о нем многое. При любом недомогании бежать к врачу не стоит, но есть признаки, которые действительно не стоит игнорировать. В организме все системы тесно взаимосвязаны, поэтому при любых внутренних заболеваниях он всеми доступными способами пытается проинформировать нас о возникшем нарушении. Несколько советов помогут правильно распознавать эти сигналы.
1. Веки
Почему я так плохо выгляжу? Это точно обычный недосып? /Фото: areaoftalmologica.com
После сна глаза должны выглядеть отдохнувшими и красивыми. Если это не так несколько дней подряд, возможно пора навестить своего лечащего врача. Отечность верхнего века чаще всего свидетельствуют о нарушениях в работе почек. Нижние веки обычно отекают при сердечных болезнях или проблемах с печенью.
2. Покраснение лица без причины
А не больны ли вы? /Фото: images.agoramedia.com
Если исключить недавнее употребление алкоголя, физическое воздействие на кожу или резкие перепады окружающей температуры, в остальном красное лицо не считается нормой. Врачи выделяют несколько наиболее вероятных нарушений здоровья, провоцирующих такой симптом. Если покраснение частичное, а не полное, а также дополняется частыми головокружениями и потемнениями в глазах, оно может быть вызвано нестабильным артериальным давлением. У женщин за 40 красное лицо зачастую означает близкое наступление менопаузы и изменение гормонального фона. Не менее частой причиной красного лица может выступать демодекоз, появление которого провоцируют различные инфекции.
3. Трещины в уголках рта
Белые уголки рта не только выглядят неэстетично, но и могут говорить о серьезной болезни. /Фото: sandroses.com
Так называемые заеды — плохо стираемые пересохшие участки кожи белого цвета в уголках рта — могут свидетельствовать о хроническом недомогании. Чаще всего трещинки в этих участках губ возникают из-за патологической недостачи витаминов А, Е и группы В. Такой симптом также нередко выдает курящих и людей с серьезной интоксикацией организма.
4. Румянец на щеках
Розовые щечки бывают не только от стыда или стеснения. /Фото: timedotcom.files.wordpress.com
Румянец на щеках могут вызвать и вполне естественные причины. Например, сильное физическое перенапряжение, повышенная температура, приступ стеснения или стыда. Однако если не одна из этих причин не имеет место, есть повод обратиться к врачу. Румянец может быть предвестником сахарного диабета или свидетельствовать о серьезных проблемах с давлением.
5. Сухая кожа на руках и теле
Если крем не помог, пора идти к врачу. /Фото: wilsonssyndrome.com
Если кожа сухая зимой или в период недостатка витаминов, сильно переживать не стоит. Желательно налечь на свежие фрукты и овощи, пользоваться питательным кремом и пить побольше жидкости. Если эти приемы оказались неэффективными или сухая кожа беспокоит в нетипичное время года, стоит задуматься о визите к врачу. Такой симптом может говорить о нарушении гормонального баланса или начальной стадии диабета. Сильное раздражение в совокупности с трещинами и чувством стянутости вполне могут оказаться химическим повреждением кожи или другой разновидностью дерматита.
6. Непонятные точки на зубах
Посещать стоматолога рекомендуется не реже 1 раза в полгода. /Фото: stopcavity.com
Речь не идет о всем знакомом кариесе с потемнением эмали. Еще одной неприятной патологией зубов могут стать белые пятнышки или штрихи в любой части, включая фронтальную. Они вероятнее всего свидетельствуют о повышенном содержании фтора или слишком усердном употреблении воды. Если это так, то налицо хроническая болезнь флюороз. Не обратившись вовремя к стоматологу, заболевший рискует утратой зубной ткани и полным крошением пораженных зубов.
7. Редкие брови
Брови с залысинами пугают не только своим внешним видом. /Фото: 2.bp.blogspot.com
Сейчас в тренде густые выразительные брови. И то хорошо, потому что не только выглядит красиво и естественно, но и свидетельствует о здоровом организме. А вот если брови редкие, или, что еще хуже, выпадают с пугающей регулярностью — это явная проблема. Почти полное отсутствие бровей или их отдельных участков скорее всего говорит о неправильной работе щитовидной железы, что весьма вредно для всего организма.
8. Выпадение волос
Когда волосы обильно выпадают — это жутко. /Фото: hindustantimes.com
Во время своего роста волосы проходят несколько фаз, каждая из которых длится по несколько лет. После завершения рост останавливается и волос выпадает, а вместо него появляется новый. Совершенно естественно, что в день у человека может выпадать до 100 волос. Но происходит это не особо заметно, иначе все пугались бы. Явное и обильное выпадение волос может быть тревожным звоночком аутоиммунного расстройства, дисфункции щитовидной железы или признаком какой-либо кожной инфекции.
9. Трещины на пятках
Даже при постоянной физической работе нельзя считать трещины на пятках нормой. /Фото: triadfoot.com
Кожа на ногах — отличный показатель работы всего организма. Если она сильно огрубела, шелушится или трескается, возможно ее поразил грибок или наблюдается острый недостаток витаминов А и Е. Когда правильный уход и обилие свежих фруктов не помогают, нужно обратиться к врачу для проверки эндокринной системы.
10. Ресницы
Любые сильные изменения, даже в лучшую сторону — повод серьезно задуматься. /Фото: makeup.uz
Чрезмерно пушистые и густые ресницы, которые раньше таковыми не были, это повод не радоваться, а обратиться к врачу. Возможно это признак хронического заболевания дыхательной системы или даже туберкулеза. Обильное выпадение ресниц может свидетельствовать об аллергическом поражении глаз или дисбалансе витаминов А и В.
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