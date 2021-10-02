10 изменений тела, которые точно не стоит игнорировать для собственного блага

Когда пора бить тревогу и бежать к врачу?

1. Веки

Почему я так плохо выгляжу? Это точно обычный недосып? /Фото: areaoftalmologica.com

2. Покраснение лица без причины

А не больны ли вы? /Фото: images.agoramedia.com

3. Трещины в уголках рта

Белые уголки рта не только выглядят неэстетично, но и могут говорить о серьезной болезни. /Фото: sandroses.com

4. Румянец на щеках

Розовые щечки бывают не только от стыда или стеснения. /Фото: timedotcom.files.wordpress.com

5. Сухая кожа на руках и теле

Если крем не помог, пора идти к врачу. /Фото: wilsonssyndrome.com

6. Непонятные точки на зубах

Посещать стоматолога рекомендуется не реже 1 раза в полгода. /Фото: stopcavity.com

7. Редкие брови

Брови с залысинами пугают не только своим внешним видом. /Фото: 2.bp.blogspot.com

8. Выпадение волос

Когда волосы обильно выпадают — это жутко. /Фото: hindustantimes.com

9. Трещины на пятках

Даже при постоянной физической работе нельзя считать трещины на пятках нормой. /Фото: triadfoot.com

10. Ресницы

Любые сильные изменения, даже в лучшую сторону — повод серьезно задуматься. /Фото: makeup.uz