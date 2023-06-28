8 самых дефицитных товаров в Советском Союзе, за которыми выстраивались огромные очереди

В СССР львиная доля бюджета выделялась на оборонную промышленность / Фото: vpk.name

Жителей Иваново обеспечивала трикотажем местная фабрика / Фото: yandex.com

1. Кофе растворимый

Бразильский кофе в СССР был особенно популярен / Фото: auction.ru

2. Индийский чай

Индийский чай старались купить не только для себя, но и на презент / Фото: dorognoe.ru

3. Икра красная и черная

Из-за высокого спроса черная и красная икра стали дефицитными продуктами / Фото: festima.ru

4. Вареная колбаса

в СССР себестоимость вареной колбасы была ниже отпускной / Фото: друзья-сябры.рф

5. Туалетная бумага

Промышленность не успевала обеспечивать население туалетной бумагой / Фото: yandex.ua

6. Гречка

Купить гречку можно было только по справке от врача / Фото: twitter.com

7. Джинсы

В Союзе большим спросом пользовались джинсы американских производителей / Фото: by.utro.news

8. Книги

Книги в СССР тоже были дефицитным товаром / Фото: sovtime.com