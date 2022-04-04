Как моментально вывести жёлтые пятна от пота со светлых вещей

Проблема жёлтых пятен в подмышках знакома очень и очень многим: появляются загрязнения быстро, а обычные средства для стирки с ними не справляются.

Именно поэтому зачастую люди отказывают себе в покупке светлых вещей, а те, кто в силу требований на работе или учёбе обязан надевать белое, мучаются, пытаясь подобрать работающее средство. И оно есть! Справиться с желтизной в подмышках буквально за 5 минут позволит… кухонное средство для удаления жира!







Область, где расположено пятно, можно предварительно намочить. Затем обильно наносим жироудалитель и распределяем, чтобы ткань им пропиталась. Если на вещи есть наклейка, её на всякий случай нужно прикрыть, чтобы средство на неё не попало.







После этого оставляем вещь буквально на 5 минут, а затем, потерев обработанные области, прополаскиваем в чистой воде.







Сразу после этого вручную или в стиральной машине стираем вещь, чтобы полностью вымыть жироудалитель из ткани. Вот и всё — подмышки снова чистые!







Ещё подробнее об этом методе удаления жёлтых пятен — в видео ниже.



