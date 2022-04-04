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Как моментально вывести жёлтые пятна от пота со светлых вещей

Проблема жёлтых пятен в подмышках знакома очень и очень многим: появляются загрязнения быстро, а обычные средства для стирки с ними не справляются.
Именно поэтому зачастую люди отказывают себе в покупке светлых вещей, а те, кто в силу требований на работе или учёбе обязан надевать белое, мучаются, пытаясь подобрать работающее средство. И оно есть! Справиться с желтизной в подмышках буквально за 5 минут позволит… кухонное средство для удаления жира!

Как моментально вывести жёлтые пятна от пота со светлых вещей

Область, где расположено пятно, можно предварительно намочить. Затем обильно наносим жироудалитель и распределяем, чтобы ткань им пропиталась. Если на вещи есть наклейка, её на всякий случай нужно прикрыть, чтобы средство на неё не попало.

Как моментально вывести жёлтые пятна от пота со светлых вещей

После этого  оставляем вещь буквально на 5 минут, а затем, потерев обработанные области, прополаскиваем в чистой воде.

Как моментально вывести жёлтые пятна от пота со светлых вещей

Сразу после этого вручную или в стиральной машине стираем вещь, чтобы полностью вымыть жироудалитель из ткани. Вот и всё — подмышки снова чистые!

Как моментально вывести жёлтые пятна от пота со светлых вещей

Ещё подробнее об этом методе удаления жёлтых пятен — в видео ниже.


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