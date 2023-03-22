Миллионеры с рождения: 5 детей знаменитостей, которым не нужно дожидаться наследства

Как известно, знаменитости зарабатывают миллионы каждый год, но при этом и тратят не меньшую сумму. Чтоб как-то уберечь свои средства от соблазна их растранжирить, а также от угроз их лишиться в случае мошенничества или судебных процессов, многие из звезд идут на хитрость. Они создают целевые фонды на имя собственных детей. То есть вне зависимости от того, оставят ли впоследствии родители недвижимость и деньги в наследство, их чада уже обладают достаточной суммой, чтоб вести комфортный образ жизни. Читайте в этой статье о таких «богатеньких Буратино», чей банковский счет уже с детства содержит не мало «золотых».
Майкл Джексон для Пэрис Джексон: 100 000 000 долларов
Пэрис Джексон./Фото: www.storinka.com.ua
Майкл Джексон – еще одно из самых громких имен в музыкальной индустрии. Помимо успешной музыкальной карьеры этот певец успел поучаствовать не в одном скандале, благодаря чему его часто вспоминали на первых полосах газет. Даже после смерти популярность его альбомов была настолько велика, что к 2015 году (это уже почти через 6 лет, как певца не стало) доходы от продаж приблизились к 2 миллиардам долларов. Само же наследство знаменитости в 2009 году оценивалось в 500 млн.долларов и было поделено между его детьми. Дочь звезды Пэрис Джексон унаследовала 100 млн. долларов, что позволило ей в дальнейшем реализовать свои собственные мечты и увлечения, ничуть не заботясь о финансовом положении.
Джоан Риверс для Мелиссы Риверс: 100 000 000 долларов
Мелисса Риверс /Фото:www. architecturaldigest.com
Джоан Риверс, известная американская телеведущая, всегда прекрасно выглядела, так как регулярно пользовалась услугами косметологов и пластических хирургов. К сожалению, обычная эндоскопия в конечном итоге стоила знаменитости жизни, и та скончалась в 2014 году. После трагической кончины ее дочь Мелисса унаследовала 75 миллионов долларов на банковских счетах и квартиру стоимостью в 35 млн. долларов, расположенную в престижном районе Нью-Йорка.
Курт Кобейн для Френсис Бин Кобейн: 200 000 000 долларов
Френсис Бин Кобейн/Фото: www.metalheadzone.com
Вокалист Nirvana, известный своим грандиозным вкладом в мир музыки, долгое время боролся с дурными наклонностями и пагубным влиянием славы. На пике карьеры, в апреле 1994 года, он покончил жизнь самоубийством. Как отец единственного ребенка Френсис Бин Кобейн, Курт оставил именно своему чаду все свое огромное наследство в 200 млн. долларов. Девушка смогла полноправно распоряжаться этой огромной суммой после своего 18-летия, как и другими деньгами, которые она получает в качестве авторских отчислений.
Джей-Зи и Бейонсе для Блю Айви Картер: 1 000 000 000 долларов
Блю Айви Картер/ Фото: www.huffpost.com
Родители Блю Айви – музыкальные магнаты, которые находятся на вершине мировой славы. Помимо этого Джей-Зи также успешно занимается деловой карьерой, и, как истинный глава семейства, он позаботился о финансовом благополучии своей дочери. Благодаря талантам родителей у Блю Айви уже есть свой капитал в 1 миллиард долларов, а ведь девочке всего 9 лет.
Кайли Дженнер для Сторми Вебстер: 1 000 000 000 долларов
Сторми Вебстер./Фото: www.fb.ru
Американская модель, ставшая звездой телевидения после участия в реалити-шоу «Семейство Кардашьян», а затем еще добившаяся успеха в бизнесе, тоже задумывается о будущем своего чада. Сейчас один пост в Инстаграм-аккаунте звезды стоит 1 млн. долларов, а доходы ее косметической фирмы позволили сколотить состояние в 700 млн. долларов. Поэтому не удивительно, что любящая мать и отец девочки смогли выделить 1 миллиард долларов в качестве стартового капитала для своей малышки.
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