Скандальная мода: Как Оскар Уайльд помог женщинам надеть штаны

Скандальный писатель и поэт Оскар Уайльд, который повлиял на женскую моду викторианской эпохи.
В 1880-е годы Оскар Уайльд уже был известен как талантливый писатель и поэт. Но в лондонском высшем свете его больше знали как эстета и модника, который помог женщинам избавиться от корсетов и надеть штаны.
Оскар Уайльд – британский драматург, эстет и модник конца XIX века. Фото 1882 года. | Фото: loc.gov.
В 1884 году британский драматург Оскар Уайльд объявил о своей помолвке с Констанцей Ллойд. С ней он познакомился в Ирландии, откуда сам был родом. Это было событие для высшего света Лондона, так как Уайльд уже стал светским львом, к которому прислушивались. Вот только писатель постоянно попадал в истории, которые вызывали то восхищение, то насмешки.
Оскар, Констанц и Сирил Уайльд, лето 1892 года. | Фото: commons.wikimedia.org.
Кроме светской жизни и творчества, Уайльд успел прославиться заметками в газетах на тему моды. Он писал о том, как женщины должны одеваться.
Европейские модницы, 1887 год. | Фото: pinterest.com.
В то время дамы обычно носили длинное платье из плотной тяжелой ткани, сковывающее движения нижнее белье, громоздкие юбки с кринолином или турнюром. Корсеты и вовсе приводили к искривлению тела и сдавливанию внутренних органов.
Несмотря на очевидные недостатки женской одежды XIX века, европейские леди игнорировали предупреждения врачей и не спешили менять гардероб. Они всячески стремились сохранить фигуру и осанку, а любые изменения считались шокирующими и спорными с точки зрения общественной морали.
Платье с разделенной юбкой. Нью-Йорк, 1910 год. | Фото: imgur.com.
В своих эссе Уайльд описывает простые удобные наряды для женщин, с минимальными «бахромой, воланами и складками». Также писатель очень позитивно отзывается о разделенной юбке. Это спорный предмет одежды, который по существу представляет собой очень просторные брюки, «маскирующиеся» под юбку.
Их появление вызвало некоторое беспокойство в британской прессе, так как считалось, что женские штаны – это нечто аморальное.
В открытом письме Констанца, супруга поэта описала их как попытку «попытку выглядеть так, словно это обычная юбка, из-за нетерпимости британской публики». Те, кто их носил, оценили «восхитительное чувство свободы как результат избавления от нижних юбок».
Женский костюм для верховой езды с разделенной юбкой, примерно 1900 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
После свадьбы Констанц Уайльд могла выйти на театральную сцену или стать репортером. Но вместо этого жена поэта стала «сражаться» с общественным мнением за право женщин на свободную одежду.
Констанц Уайльд – член Общества Рационального Платья. Фотография 1887 года. | Фото: commons.wikimedia.org.
Карикатура в журнале «Панч», высмеивающая курящих женщин в шароварах, 1851 год. | Фото: upload.wikimedia.org.
Она вступила в Общество Рационального Платья – организацию, которая обещала «поощрять принятие, в соответствии с индивидуальным вкусом и удобством, стиля одежды, основанного на соображениях здоровья, комфорта и красоты». Когда женщины из Общества стали носить шаровары, они подверглись настоящей травле со стороны прессы.
Констанц Уайльд в разделенной юбке. | Фото: commons.wikimedia.org.
Модели платьев, наиболее удобные для женщин, 1885 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Оскар Уайльд открыто в прессе поддерживал свою жену. Он недвусмысленно относился к разделенной юбке, указывая , что не следует «стыдиться разделения», что «принцип хорош» и что это «шаг к ... совершенству» в женской одежде. «Чтобы разделенная юбка имела какую-либо положительную ценность, стоит отказаться от идеи, что она внешне идентична обычной юбке», - писал Уайльд. «Необходимо уменьшать ширину штанин и жертвовать глупыми излишествами и воланами; когда она имитирует платье, то теряется ее смысл; но пусть она явно станет тем, чем на самом деле является». Очевидно, что Оскар Уайльд сказал, что хотел бы видеть женщин в брюках.
Пример рационального платья, которое не стесняет внутренние органы и соблюдает «законы здоровья, искусства и нравственности», 1893 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Модели женского платья из брошюры Общества Рационального Костюма, 1883 год. | Фото: atlasobscura.com.
Уайльд даже стал редактором, а затем и издателем журнала о жизни, культуре и моде «Женский мир». Писатель заявил: «Никто не ценит более полно, чем я ценю платье, в его отношении к хорошему вкусу и крепкому здоровью».
Констанц написала пару статей о детской одежде, в которых она высказалась в пользу разделенной юбки для детей: «Рациональное платье должно быть принято всеми матерями, которые хотят, чтобы их девочки росли здоровыми и счастливыми».
Оскар Уайльд в костюме, который он сам придумал, 1882 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
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