Скандальная мода: Как Оскар Уайльд помог женщинам надеть штаны

Скандальный писатель и поэт Оскар Уайльд, который повлиял на женскую моду викторианской эпохи .

Оскар Уайльд – британский драматург, эстет и модник конца XIX века. Фото 1882 года. | Фото: loc.gov.

Оскар, Констанц и Сирил Уайльд, лето 1892 года. | Фото: commons.wikimedia.org.

Европейские модницы, 1887 год. | Фото: pinterest.com.

Платье с разделенной юбкой. Нью-Йорк, 1910 год. | Фото: imgur.com.

Женский костюм для верховой езды с разделенной юбкой, примерно 1900 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

Констанц Уайльд – член Общества Рационального Платья. Фотография 1887 года. | Фото: commons.wikimedia.org.

Карикатура в журнале «Панч», высмеивающая курящих женщин в шароварах, 1851 год. | Фото: upload.wikimedia.org.

Констанц Уайльд в разделенной юбке. | Фото: commons.wikimedia.org.

Модели платьев, наиболее удобные для женщин, 1885 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

Пример рационального платья, которое не стесняет внутренние органы и соблюдает «законы здоровья, искусства и нравственности», 1893 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

Модели женского платья из брошюры Общества Рационального Костюма, 1883 год. | Фото: atlasobscura.com.

Оскар Уайльд в костюме, который он сам придумал, 1882 год. | Фото: commons.wikimedia.org.