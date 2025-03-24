Как путешественник Нансен смог покорить крупнейший остров на планете после 8 неудачных попыток

Многие путешественники и мореплаватели не раз пытались пересечь таинственную Гренландию. В период с 1752 по 1886 годы было совершено 8 попыток покорить крупнейший остров на Земле, но все они потерпели неудачи. Пройдя несколько километров вглубь экспедиции как одна возвращались. В 1888 году двадцатисемилетнему норвежскому полярному исследователю Фритьофу Нансену удалось, казалось, невозможное: команда под его командованием успешно пересекла остров Гренландия.
Фритьоф Ведель Нансен — покоритель ледников и вечной мерзлоты
Фритьоф Ведель Нансен — в детстве и юности.
Фритьоф Ведель-Ярлсберг Нансен родился 10 октября 1861 года вблизи Осло в семье местного юриста. Своим аристократичным происхождением он обязан матери, Аделаиде Нансен, урождённой баронессы Ведель-Ялберг. Именно от неё, а не от отца, Фритьоф перенял свой решительный и энергичный характер. Аделаида слыла умной и отважной женщиной. Вопреки своему происхождению, она не принимала условностей своего класса. Свободолюбивая женщина увлекалась спортом, в частности, лыжами, которые добропорядочные соседи считали неподходящим занятием для женщины её круга. Но это она привила сыну любовь к заснеженным горным.
Бальдур и Аделаида Нансен — родители будущего путешественника.
Ещё в юности Фритьоф преуспел в лыжном спорте. Несколько раз он даже выигрывал чемпионаты Норвегии. После окончания гимназии ему пришлось сделать сложный и серьёзный выбор между живописью и наукой. В конечном итоге будущий учёный решил поступить в университет на зоологический факультет.
Как 21-летний энтузиаст задумал пересечение ледникового покрова Гренландии
Лыжи были любимым занятием Нансена.
Второкурсником Нансен впервые поучаствовал в плавании Ледовитым океаном. На зверобойном судне «Викинг» ему предстояло собирать данные о морских млекопитающих и наблюдать за льдами и погодными условиями. Экспедиция «Викинга» продолжалась с марта по июль 1882 года. Четверть этого периода судно дрейфовало вдоль восточного побережья Гренландии. Свой первый опыт Нансен основательно описал в своём собрании сочинений «Среди тюленей и белых медведей» (1924). Оно настолько потрясло юного энтузиаста, что в его голове зародились планы по покорению Северного полюса.
Работая в Бергенском музее, Фритьофа не покидала эта мысль — посетить Гренландию. Его планы были крайне амбициозны, но в то же время смехотворны. Пересечь на лыжах остров, покрытый мощным ледяным покровом?! Самоубийство! Именно это ему сказали доктор Григ, которому Нансен сообщил о своих намерениях, и ведущий полярный исследователь того времени, Норденшельд. Несмотря на косые взгляды, Нансен решил поехать в Стокгольм и обратится к правительству через Академию наук с просьбой выделить 5 000 крон для экспедиции.
Фритьоф Нансен во время пребывания на «Викинге».
Нансен стал фурором в прессе, которая также иронично отнеслась к его планам. Власти разделяли взгляды общественности и отказались финансировать проект Нансена. Поддержка пришла неожиданно, но кстати: предприниматель из Дании, Августин Гамель, обеспечил Нансена необходимыми 5 000 крон.
Немаловажную роль в приготовлениях экспедиции сыграл датский доктор Г. Ринк, специализирующийся на Гренландии. Он, как и все остальные, считал план Фритьофа Нансена абсурдным, но горящие глаза молодого человека дали понять, что у того всё получится.
С какими трудностями столкнулся Нансен в экспедиции
Маршрут Гренландской экспедиции Нансена.
Экспедиция стартовала 2 мая 1888 года. Сначала экипаж переправился рейсовым пароходом в Шотландию. 9 мая на датском пароходе «Тула» они направились в сторону Исландии, где 20 мая высадились в Иса-фьорде. Отсюда на промышленном судне «Язон» команда направилась к восточному побережью Гренландии.
17 июля 1888 года корабль прибыл в пункт назначения, — поселения Ангмассалик на берегу фьорда Сермилик. «Язону» пришлось преодолеть узкую двадцатикилометровую полосу дрейфующих льдин. Нансен и его команда планировали пересечь плавучие льды на двух лодках. Как и ожидалось, лодки не могли долго маневрировать, поэтому время от времени их перетаскивали на льдину и спускали обратно в воду с другой стороны. Одна из лодок повредилась, и во время того, как её ремонтировали, льды сомкнулись. Сойти на берег было невозможно: льдины были слишком малы, чтобы перетаскивать по ним лодки. 19 июля лёд растаял, и это позволило Нансену и его команде продолжить поход. Экипажу экспедиции пришлось дрейфовать по льдинах на очень высокой скорости.
Команда Нансена в экспедиции.
В конце концов, после десяти дней борьбы со стихией, команда увидела берег, а затем показалась открытая вода. Вскоре экспедиция достигла скалистого побережья Гренландии, впрочем, гораздо южнее, чем было запланировано. По пути им попадались эскимосские деревни, которые добродушно приветствовали ледоисследователей.
10 августа экспедиция достигла Умбрик-фьорда, расположенного примерно в 200 км к северу. После нескольких дней отдыха, 15 августа 1888 года и начался легендарный переход Нансена через Гренландию. В основном продвижение осуществлялось с помощью лыж. Из архивов экспедиции ясно в каких нечеловеческих условиях приходилось выживать команде. Температура воздуха могла опускаться до -45 С.
3 октября экспедиция, преодолев 470 км, наконец-то достигла западного побережья. 6 октября команда приплыла к узким скалистым заливам на западном побережье, но обнаружила, что пропустила судно в Норвегию.
Для достижения цели команде пришлось столкнуться с нечеловеческими условиями выживания.
Члены команды провели целую зиму в Готхобе — западногренландском городке, который входил в состав Датского Королевства. Всё это время Нансен проживал вместе с эскимосами, где изучал обычаи северного народа, его язык, осваивал трудовые промыслы. 15 апреля 1889 года Нансен и его команда отправились на пароходе «Видбьорн» в Копенгаген на встречу со своим меценатом. 30 мая 1889 года возвратились на родину с триумфом.
Какие результаты принесла экспедиция
Возвращение Нансена с командой.
Общественность воспринимала Гренландскую экспедицию Нансена, прежде всего, как спортивное свершение. Однако проект Нансен имел огромное значение для развития физической географии. Благодаря ему впервые было выявлено характер распределения ледников на восточном и на западном побережье Гренландии. Предположение Норденшельда о наличии оазисов в глубине острова была отвергнута. Нансен сделал вывод, что ледники Гренландии следует рассматривать как точную модель ледников четвертичного периода, влияющих на атмосферные процессы в Северном полушарии.
Гренландия. Остров айсбергов.
Нансен сделал ошеломляющее заявление: гренландский ледник имеет форму выпуклого щита, расширяющегося к северу. Высшая точка, зафиксированная командой Нансена расположена в южной части острова. По мере продвижения на север ледник становится менее высоким и более плоским. Математически безукоризненная форма Гренландии обуславливается прежде всего атмосферными процессами. Таким образом, постоянное течение периодически вызывает разрушение ледника с образованием айсбергов. Именно один из таких стал причиной страшной катастрофы 1912 года — гибели «Титаника».
Нансену принадлежит важное открытие, которое состоит в том, что поверхность Гренландии покрыта вовсе не льдом, а снегом. При чём снег это не тает и не уменьшается даже в жаркие летние месяцы. В 1893 году Александр Иванович Воейков опубликовал работу, в которой назвал экспедицию Нансена одним из наиболее впечатляющих путешествий XIX века.
Нансен в старости.
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