10 голливудских фильмов, которые создавались под гордым знаменем абсурда

Фильм режиссера Джонатана Бетуэла «Теодор Рекс»./ Фото: kinozon.tv
В Голливуде порой снимают фильмы, сюжет которых граничит с абсурдом. И всё же иногда так интересно узнать ответы на неожиданные вопросы, которые обыгрывают в своих проектах мастера фабрики грез. А что будет, если осьминога скрестить с акулой? Поддается ли динозавр дрессировке? Насколько ли хорош Линкольн при охоте на вампиров? Способен ли поток нейтрино нанести непоправимый урон недрам Земли? В этом обзоре «десятка» фильмов, которые дают ответы на самые странные, казалось бы, вопросы.
1. «Братья блюз»
Кадр из фильма «Братья блюз»./ Фото: kudamoscow.ru
режиссер Джон Лэндис, 1980 год
По жанру это музыкальная комедия. Речь в ней идет о простых парнях, влюбленных в ритм-энд-блюз. Своей незаурядной игрой они привлекают зрителей на свои импровизированные концерты. Все полученные средства идут на благое дело - спасение сиротского приюта. Казалось, что тут необычного и вызывающего? Оказалось, что съемочный процесс ленты вылился в настоящий криминальный беспредел. Его результат – более полусотни в "щепки" разнесенных списанных полицейских автомобилей, приобретенных по смешной цене на аукционе.
Невозможно понять, как одно сочеталось с другим? Однако такой абсурд позволил "Братьям" собрать в прокате солидные деньги, а музыкантам в почтенном возрасте произвести перезагрузку своей карьерной деятельности. Интересно, сколько авто у копов необходимо разбить, чтобы Америка стала слушать русский рок?
2. «Теодор Рекс»
Кадр из фильма «Теодор Рекс»./ Фото: world-art.ru
режиссер Джонатан Бетуэл, 1995 год
Хотите увидеть рептилию в модных кроссовках? Зрителю представится такая возможность в комедии Бетуэла. Тиранозавр по имени Теодор – верный друг человека и по совместительству первый в истории человечества дино-полицейский. Он модно одевается и расследует убийство динозавра в компании очаровательной напарницы в исполнении Вупи Голдберг.
Что вдохновило создателей фильма на такой ход сюжетных перипетий и как сама Вупи попала в такой проект – история умалчивает. Если есть желание познакомиться со столь причудливым фантастическим миром, то милости просим.
3. «Снеговик»
Кадр из фильма «Снеговик»./ Фото: hdrezka.re
режиссер Майкл Куни, 1997 год
Куни решил в своем ужастике вылепить специфического убийцу. Именно из снега, останков серийного маньяка и экспериментально полученной жидкости появился на свет маньяк Джек Фрост. Снежный монстр с первых минут своего появления наводит леденящий ужас на жителей города, но бороться со злодеем можно.
Здесь на помощь приходит антифриз, против которого монстр бессилен. Этот фильм не стоит судить строго, поскольку он ни малейшим образом не претендует на принадлежность к высокому кино. А вот наш собирательный топ-лист на предмет абсурдности разнообразить может.
4. «Армагеддон»
Кадр из фильма «Армагеддон»./ Фото: kinotip.eu
режиссер Майкл Бэй, 1998 год
Американский режиссер в своей ленте решил показать героизм своих доморощенных космических бурильщиков, сумевших своим ударным трудом предотвратить трагический финал всей мировой истории. И сделал это, мягко говоря, вопреки всем законам такой точной науки как физика. У него гравитация легко создается вращением, а на астероиде вдруг откуда-то частенько берется атмосфера.
А одна бомба может разорвать на маленькие фрагменты этот астероид размером с американский штат, причем эти куски не нанесут ощутимого урона Земле! Специалисты скрупулезно посчитали ляпы в картине. Их оказалось - 168 штук. Как говорится, полный "Армагеддон". Но это не помешало зрительской аудитории по доброте душевной принести в прокатную копилку проекта более полумиллиарда долларов.
5. «2012»
Кадр из фильма «2012»./ Фото: kinopoisk.ru
режиссер Роланд Эммерих, 2009 год
Данный фильм-катастрофу, имеющий бюджет в двести миллионов "зеленых рублей", неспроста поставили на вершину топ-листа самых антинаучных кинофантастик нашего времени. Судите сами. Можно ли представить солнце в образе безжалостного террориста? У Эммериха – да, поскольку оно осуществляет бомбардировки нашей несчастной планеты потоками нейтрино.
От этого земные недра находятся в таком же "нагретом" состоянии, как и долгожданный обед в микроволновой печи. Земля от этого безобразия потрескивает словно спелый арбуз с бабушкиной грядки. Наша планета входит в фазу настоящего апокалипсиса, когда все затопляется, взрывается и безжалостно горит. А ведь племена майя многие тысячелетия назад о таком положении дел предупреждали человечество…
6. «Человеческая многоножка»
Кадр из фильма «Человеческая многоножка»./ Фото: gmtrailers.ru
режиссер Том Сикс, 2010 год
Такой сюжет хоррора могли придумать люди с особым внутренним миром и необычным строением мозга. Речь в ленте идет о безжалостном докторе и его верных соратниках, решивших воплотить в жизнь безумную идею, навеянную опытами нацистских преступников – сшивать людей в единое целое и наблюдать за дальнейшей жизнью организма с единым пищеводом.
Смотреть на все это невыносимо, особенно в заключительной части фильма. Там абсурд достигает максимальной отметки, поскольку в финальной многоножке происходит соединение более пятисот человек.
7. «Ковбои против пришельцев»
Кадр из фильма «Ковбои против пришельцев»./ Фото: kinoafisha.info
режиссер Джон Фавро, 2011 год
Может ли ковбоям надоесть воевать с индейцами? Оказывается, да. Что тогда? Тогда Дикий Запад становится ареной битвы ковбоев с инопланетянами, приземлившимися на космических челноках. Пришельцы творят беспредел, начиная с воровства золота и заканчивая похищением землян.
Естественно, ковбои постараются поставить пришельцев на место. Проект собрал многих голливудских звезд первой величины. Режиссеру этого эпического вестерна можно пожелать только продолжения, которое будет посвящено уже ответному визиту ковбоев к пришельцам. Новому абсурду быть!
8. «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»
Кадр из фильма «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»./ Фото: make-new.ru
режиссер Тимур Бекмамбетов, 2012 год
Выходец из Союза внес свой посильный вклад в голливудскую антологию абсурда. Шутка ли, шестнадцатый по счету президент Америки гоняется с топором за кровопийцами. И пусть этим он плотно занимается задолго до поселения в Белый дом, но сам факт подобного ремесла знакомого мужчины с купюры достоинством в пятьдесят долларов вызывает улыбку, немало вопросов и колких замечаний авторам.
Посмотрев эту ленту, многие зрители могут и вправду подумать, что Север выиграл сражение у Юга только потому, что Линкольн лично порядком проредил армию вампиров! Вот такие американские президенты – настоящие люди Х.
9. «Акулий торнадо»
Кадр из фильма «Акулий торнадо»./ Фото: wallscover.com
режиссер Энтони Ферранте, 2013 год
Чего только не придумают режиссеры, работающие в жанре фантастики. В этой картине речь пойдет о летающих челюстях. Океанский смерч поднял высоко в небо стаи безжалостных акул и перенес их в город Ангелов. Можно представить, какой кровавый пир наступил после их падения на головы простых горожан. Но и этого творческой группе стало мало.
Они "запускают" хищниц прямиком к Белому дому и даже существует угроза жизни гаранта американской демократии. Лента просто напичкана ляпами различной абсурдности. Но самое главное – не стоит все это воспринимать всерьез. Все-таки это треш, переходящий местами в просто смешное кино.
10. «Тепло наших тел»
Кадр из фильма «Тепло наших тел»./ Фото: megalyrics.ru
режиссер Джонатан Ливайн, 2013 год
Еще одна абсурдная мелодрама, теперь навеянная бессмертным произведением Шекспира "Ромео и Джульетта". Планета стоит на грани выживания. Живых людей с каждым днем становиться все меньше, а по Земле полчищами ходят покойники, безжалостно поедая живых. В этом беспросветном ужасе показывается лучик света.
Это один зомби, имя которого при жизни начиналось на букву "Р", спасает девушку по имени Джу и между ними возникает обоюдная симпатия. И хотя их дружба способна привести к непредсказуемым последствиям, но именно она показывает остальным путь к спасению погибающего мира. Вот такое нестандартное решение проблемы родилось у Ливайна!
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