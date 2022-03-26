Огород на балконе

Как правильно создать, холить и лелеять контейнерный мини-огород рассказала журналу Modern Farmer основатель компании Love & Carrots Мередит Шеперд.

Если предложить среднестатистическому горожанину разбить огород в контейнере, он отнесется к этой идее с недоверием. И очень напрасно. У контейнеров есть свои преимущества: они легкие и дешевые; их легко можно разместить в самом неожиданном месте – от балкона до пожарного выхода на крышу. Конечно, они тоже нуждаются в определенных условиях, о которых очень часто квартирные огородники не подозревают, а потому разочаровываются при сборе долгожданного урожая. Однако все не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Cолнце – наше всё

Мередит Шеперд говорит: «Когда я помогаю кому-либо разбить огород в контейнерах, первое, на что я обращаю внимание – солнечный свет. Это один из ключевых факторов». Вашим союзником станет южная сторона. На нее солнечная атака приходится утром, когда лучи активые, но в то же время щадящие. Не верьте тем, кто говорит, что чем больше солнца на огороде, тем лучше. Большая порция послеобеденного солнца сожжет ваши растения и высушит почву. Контейнерные огороды особенно уязвимы, ведь земли там меньше и влага испаряется быстрее.

Выбираем контейнер

Красивый дорогой керамический, терракотовый или стальной горшок не имеет ощутимых преимуществ перед дешевым пластиковым. Все эти материалы одинково хороши (хотя Шеперд упоминает, что терракота через несколько лет начинает трескаться). Обычное пластиковое ведро вполне подойдет в качестве контейнера и способно выполнить массу других задач.

Гораздо важнее не материал контейнера, а его размер. Правильный размер контейнера – это второй основополагающий ключ к успеху городского огородника. Правило простое: чем больше, тем лучше. В больших контейнерах помещается больше почвы, а значит и больше корневой массы. Она сможет дольше удерживать питательные вещества и воду.

Маленькие декоративные горшочки смотрятся мило, когда из них только выглядывают саженцы, однако они значительно уменьшают возможность роста. Саженцы могут так и остаться саженцами. “Я очень часто бываю в домах, где вижу горшки размером с кухонную кружку, куда посадили тыквенные семечки! – смеется Мередит Шеперд. – А потом хозяева удивляются почему у них не растет ни одна тыква”.

У разных растений разные потребности. Например, пряные травы, зеленые овощи и салат-латук требуют для роста минимального пространства. Небольшая коробка на подоконнике вполне подойдет для такого дела. А вот помидоры, перец, цукини, огурцы и фасоль – растения покапризнее: для их беззаботного созревания контейнеры нужны намного больше. В райдере у такого растения фигурирует собственный особняк размером в 19 литров. Возможно, когда вы только будете сажать крохотное томатное семечко в ведро невероятных размеров, вам покажется эта идея абсолютно глупой, но не спешите сворачивать с верного пути, место окупит себя, – вы убедитесь в этом на финишной прямой. Наградой будет большее количество плодов, а также приятный бонус – здоровое крепкое растение, которое требует намного меньше заботы.

Обычно семена продаются упаковками по два, три или четыре, но это вовсе не значит, что надо помещать их в одну тару. Они будут бороться друг с другом, пытаться отвоевать себе воду и питательные вещества, и в итоге, в горшке окажутся два слабеньких растения, вместо одного крепкого. Так что следуйте райдеру капризной звезды вашего балкона.

Апгрейдим контейнер

Итак, вы, наконец, определились с размером вашего контейнера. Но дело не осталось за малым – извините. Теперь ваш обычный контейнер нужно превратить в супер – контейнер. Г-жа Шеперд делится простыми трюками, как из кареты нам получить тыкву: лучше всего покупать те виды горшков, которые идут без дренажных отверстий, сюда входят и многие виды горшков, предназначенных именно для рассадки растений. Предпочтительнее сделать дренажные отверстия самому: отступите от дна 5-10 см и высверлите несколько дырок по бокам контейнера. Засыпьте их с небольшой горочкой гравием, затем уложите один слой специальной тканью, блокирующей произрастание нехороших сорняков (ее можно влегкую найти в специализированных магазинах), и только потом приступайте к почве. Таким образом, вы создаете резервуар для воды, который в течение всего дня самостоятельно будет орошать ваше растение, а вам реже придется бегать за поливалкой. Гравий на дне оставляет место для воздуха, которое впоследствии будет наполнено водой, ткань от сорняков помимо прочего защитит почву от свободного падения в эти самые вакантные места, предназначенные для воды. Вот так просто и недорого, в домашних условиях можно сделать настоящий водный резервуар.

Приступаем к почве

Главный принцип органического земледелия – это забота о почве, которую нужно поддерживать в живом состоянии и здоровом расположении духа. Так, она просто не сможет поскупиться на вкусный урожай. Конечно, контейнерны услажняют эту задачу, да и органическую почву высокого качества найти не так просто. Но не стоит отчаиваться, а стоит включить режим полной готовности на построение с нуля целой эко-системы на своем балконе или где вы там уже намерились расположить ваши мини-грядки. Г-жа Шеперд советует даже не рассматривать неорганическую почву. “Например, почва, которая продается в пакетах с красивым названием MIRACLE GRO, будет радовать вас год, а потом она просто умрет» – рассказывает Шеперд. Она выработала свой рецепт почвы, смешав скорлупу кокоса, коровий навоз и разные другие штуки, но вы можете получить свою из более доступных подручных материалов. Найдите хорошую органическую почву и смешайте ее с хорошим органическим удобрением.

“Компания Dr. Earth выпускает органические удобрения хорошего качества. Например, у них есть удобрения с гуано, – говорит Мередит Шеперд. – И, пожалуйста, точно следуйте инструкции, когда будете добавлять удобрение. Вам может показаться, что если вы насыпите чуточку больше, то Ваша почва станет еще волшебнее, но, на самом деле, это будет иметь совершенно иной результат”, – добавляет она. Вспомните пересоленный борщ. Если пересыпать в почву удобрений, то получается та же пересоленная пища, которую растения вовсе не жалуют. Так что не переборщите с удобрениями в погоне за плодородием. Но если вы все-таки хотите сделать все по-максимуму, покупка компоста или даже червей, может облагородить вашу почву. Но это подойдет только для огорода, которому можно даровать не меньше 10 кв. м. – в таком случае почва с компостом и червяками получится невероятно плодородной.

А что сажать-то будем

Контейнеры могут стать комфортным домом для большинства культур. Легче перечислить те, что не взойдут, чем те, что не заметят подмены между дачным участком и пластиковым контейнером. Самый первый ограничитель по посадке – это, конечно же, пространство. Поэтому обратите внимание на те растения, которые готовы вас радовать своими плодами всего лишь на одном квадратном метре. Такие растения, как правило, дают за один сбор урожая больше, чем одну вкусную единицу. Корнеплоды, к примеру, морковь, свекла, редиска и лук, – не очень хорошая идея, ведь одно семя приравнивается к одному плоду, а урожай можно собирать только раз в году. Но вот томаты, огурцы, перец и зелень подойдут для контейнерного огорода куда больше, ведь радоваться их урожаю можно несколько раз за сезон. Выращивание же базилика может послужить хорошей разминкой для начинающего огородника. Его невероятно легко растить: он комфортно себя чувствует как в маленькой, так и в большой таре, не вянет без солнечных лучей, да и требует лишь чуточку внимания, если, конечно, в ваших планах не стоит песто-вечеринка.

Что насчет вьющихся растений?

Вьющиеся растения очень удобны для городского огорода, так как они не занимают много места, потому что развиваются вертикально. Кабачки, огурцы, фасоль и томаты – как раз те самые растения, которые должны взмываться до небес (ну мы верим в вас) и не занимать драгоценные квадратные метры на земле. Хотя и они выдвигают парочку своих требований для комфортного проживания: им нужно что-то за что они могут уцепиться или вокруг чего они могут виться, а в случае с томатами, растению надо на что-то прислониться. “Не будьте жертвой маркетологов, не покупайте все эти маленькие штуки в красивых упаковках, которые призваны решить проблему вьющихся растений, – предостерегает Мередит Шеперд. Сейчас тенденция – в решетках. Люди часто покупают тоненькие бамбуковые палочки или специальные клетки для помидоров, и потом наблюдают, как их здоровое растение просто заваливает эту слабую конструкцию. Надо замахнуться на большее. Например, ограждение в виде тонкой, но крупной сетки, что предназначается совсем для других целей, прослужит куда дольше. Да и растения его очень любят: они будут охотно извиваться вокруг них; плюс – такие сооружения, действительно, дешевые.

Поливаем

Никогда не поливайте воду сверху на растения – листочки всегда должны оставаться сухими, иначе они начинают гнить. Не создавайте им условия непрекращающихся дождей - синдром промокшего растения может вылиться и в куда большие беды. Правильно питать растение – на уровне почвы. Важно помнить, что огород в контейнерах чаще нуждается в поливке, так как вода в нем испаряется быстрее. А если вы хотите улизнуть из города на выходные и не желаете застать ваших зеленых деток умершими от жажды, нужно оганизовать им доступ к самостоятельному орошению. Например, если налить воды в контейнер в уровень с гравием и еще полить почву, то питание на пару дней им обеспечено.

Вот так, живя в квартире, вы все равно можете почувствовать себя настоящим фермером и подавать на стол овощи и зелень с грядки. Помните, дело всегда не в условиях, а в желании.

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