Полезные советы для пышного цветения роз

Чтобы роза цвела долго, а бутоны были пышными и особенно яркими, есть одна нестандартная, но действительно рабочая подкормка с помощью масла из аптеки. Оно работает как биостимулятор, натуральный гормон роста, и розы очень положительно отзываются на такую подкормку!







Подкормка даётся розам в мае. Предварительно розы нужно пролить обычной водой. Подкормку следует дать не раньше, чем через час после полива.







В 1 л воды разведите 1 ч. л. касторового масла, тщательно взболтайте — получится эмульсия. Опрыскайте цветы из пульверизатора или просто пролейте куст лейкой, чтобы эмульсия попадала на стебли. Остатки можно вылить под корень. После такой подкормки розы будут цвести пышнее и ярче!



