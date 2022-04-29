Мечта дачника: грузовой велосипед, который станет выгодной альтернативой автомобилю

Велосипед для перевозки груза и детей.
Грузовой велосипед может стать прекрасным решение для всех тех, кто ведет дачное хозяйство. Использовать автомобиль для того, чтобы отвезти небольшие грузы – крайне не рентабельно. Уже по одной лишь этой причине, стоит подумать о покупке такого вот трехколесного зверя с огромным багажником.
Самые современные материалы.
Велосипед – прекрасный вид транспорта и серьезно недооцененный в нынешних реалиях. Каждый хочет путешествовать с комфортом и ветерком, вот только и то, и другое стремительно улетучивается, как только машина оказывается стоящей в пробке. К сожалению, у большинства велосипедов есть огромный недостаток, заключающийся в отсутствии достойного багажника. Эту проблему смогли изящно решить конструкторы из Sanitov Studio, создавшие электробайк movE.
Берет до 200 кг поклажи.
На первый взгляд movE – это заурядный грузовой велосипед. На самом деле, все обстоит совершенно не так. Этот трехколесный транспорт с внушительным грузовым отделением воплощение всего того лучшего, что было внедрено в конструирование велосипедов за последние несколько лет. Громкие слова? Тогда посмотрим поближе.
Эргономичное управление.
Первое, что стоит отметить это использование велосипедом электродвигателя, который всегда готов помочь уставшему путешественнику. Питается мотор на 250 Вт от литий-ионного аккумулятора. Двигатель может работать в нескольких режимах. Полного заряда хватит на 50 км езды, а максимальная скорость без использования педалей достигает 25 км\ч. Однако все это, лишь верхушка конструкторского великолепия.
Простота и удобство.
Второе, велосипед имеет невероятно прочную и надежную раму, его продуманный и эргономичный дизайн подходит всем велосипедистам, в том числе и тем, что уже находятся в солидном возрасте. Трехколесная конструкция снижает травмаопасность велосипеда и делает его гораздо более удобным для эксплуатации. Позади наездника есть большое грузовое отделение, в котором можно поместить поклажу общей массой до 200 кг! Багажник в задней части защитит товары от повреждений при столкновении, а также обеспечит дополнительную защиту пассажирам, если такие будут.
Высокая надежность и безопасность конструкции.
Наконец, третье! Велосипед имеет свою собственную систему безопасности. Помимо штатного замка, у movE есть GPS-модуль, который позволит найти велосипед в случае кражи. Помимо этого, на руле предусмотрено универсальное крепление для мобильных устройств, которое может быть подогнано почти под любой карманный аппарат.
Много первоклассных решений.
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