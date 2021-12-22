Фантасты-пророки и их романы-предсказания: Какие идеи из романов стали реальностью.

Роман, предрекший гибель «Титаника»

Робертсона называли пророком 20 века./Фото: s018.radikal.ru

Предсказание космических полетов

Экипаж МКС доставил на орбиту рукописи Жюля Верна./Фото: cdn4.wn.com

Предсказание подводных лабораторий и водорослевых плантаций

Социальные сети, банкоматы, наушники и электронные книги

Аттракцион по мотивам романа «С З http://navote.ru/?p=25467емли на Луну» в парижском «Диснейленде»./Фото: old.mirf.ru

Умные часы, робот-уборщик и генная инженерия

Моноколесо. Иллюстрация к книге «100 лет тому вперед»./Фото: encrypted-tbn0.gstatic.com