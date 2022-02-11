Чем и на чём писали на Руси, когда привычных ручек и тетрадей не было и в помине.

Церы и писала - что это такое?

Церы – деревянные таблички с воском для нанесения текста./Фото: ruvera.ru

Береста и пергамент как замена бумаге

Берестяная грамота, посвященная сватовству./Фото: cont.ws

Не ешь ягодку, лучше чернила сделай

Для письма на воске применялись писало из дерева, камня или кости./Фото: budzma.by

Перышко гусиное, или почему перочинный нож так называется

В течение долгих веков для письма чернилам использовали гусиные перья./Фото: shkolazhizni.ru

Приход металлических перьев на смену птичьим

Металлические перья со временем вытеснили птичьи./Фото: