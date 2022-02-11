Чем и на чём писали на Руси, когда привычных ручек и тетрадей не было и в помине.
Древний человек, как и современный, периодически испытывал желание зафиксировать свои эмоции или мысли. Сегодня всё просто - мы возьмём блокнот и ручку, либо откроем компьютер и напишем нужный текст. А много веков назад наши пращуры использовали острый камень для выбивания им на стене пещеры рисунка или значка. А на чем и чем писали в стародавние времена на Руси?
Церы и писала - что это такое?
Вместо бумаги в Древней Руси использовали церы, которые представляли собой деревянную дощечку в виде небольшого подноса, заполненного воском. Это было многоразовое устройство: на воске царапали буквы, при необходимости их затирали, и церы снова были готовы к употреблению.
Церы – деревянные таблички с воском для нанесения текста./Фото: ruvera.ru
Писала, которыми и работали с воском, делали из кости, дерева или металла. Эти пращуры современных карандашей выглядели как палочки длиной до двадцати сантиметров, с заостренным концом. Писала украшались резьбой или орнаментом.
Береста и пергамент как замена бумаге
Церы представляли собой, если так можно выразиться, стационарное устройство для письма. Брать их с собой или использовать в качестве почтового отправления было неудобно. Для этих целей служила березовая кора, или береста. На ней наши предки выцарапывали тексты с помощью тех же писал. Делали из бересты и книги. Изначально подбирались кусочки коры нужного размера, одинаково обрезались, и на них наносился текст. Затем изготавливалась обложка, также из берёзовой коры. Когда всё было готово, страницы с одного края пробивались при помощи шила, в полученные отверстия продергивался шнурок из кожи, которым древняя книга закреплялась.
Берестяная грамота, посвященная сватовству./Фото: cont.ws
Для серьезных литературных произведений, летописей, официальных грамот, законов использовался более дорогой материал, чем береста - пергамент. Пришёл он из Азии, где был изобретён предположительно во втором веке до нашей эры. Делался он из телячьей кожи, которая проходила особую выделку. Поэтому старинные книги стоили очень дорого - слишком ценное было сырье. Например, чтобы изготовить листы для Библии в современном формате А4, необходимо было использовать не менее 150 телячьих шкур.
Процесс изготовления пергамента был очень непростым. Шкуры промывались, очищались от ворса, вымачивались в растворе извести. Потом мокрое сырье натягивалось на деревянную рамку, растягивалось, сушилось. С помощью специальных ножей внутренняя сторона как следует очищалась от всех частиц. После этих манипуляций шкура натиралась мелом и выглаживалась. Заключительный этап - отбеливание, для этого использовались мука и молоко.
Пергамент был великолепным материалом для письма, светлым и прочным, двусторонним, и к тому же многоразовым - при необходимости верхний слой можно было легко соскоблить. Писали на нем чернилами.
Не ешь ягодку, лучше чернила сделай
Для изготовление чернил на Руси использовалась смола вишни или акации, то есть камедь. В нее дополнительно добавлялись вещества для придания жидкости определенного цвета. Чтобы сделать черные чернила использовали сажу или так называемые чернильные орешки (особые наросты на дубовых листьях). Коричневый цвет получился после добавления ржавчины или бурого железа. Небесно-голубой давал медный купорос, кроваво-красный - киноварь.
Можно было поступить проще, то есть просто использовать природные материалы. Например, сок черники - и готовы красивые фиолетовые чернила, ягоды бузины и корень спорыша - вот вам и тушь синего цвета. Крушина давала возможность сделать яркие пурпурные чернила, а листья многих растений - зелёные.
Для письма на воске применялись писало из дерева, камня или кости./Фото: budzma.by
Приготовление чернил нельзя назвать легким делом, поэтому готовились они непосредственно перед применением и в очень небольшом количестве. Если часть жидкости оставалась неиспользованной, ее хранили в плотно закрытых сосудах из керамики или дерева. Обычно чернила старались делпать достаточно концентрированными, потому при письме в них добавляли воду. Так возникли чернильницы, то есть небольшие устойчивые емкости удобной формы для разведения чернил и макания перьев.
Перышко гусиное, или почему перочинный нож так называется
Когда возникли чернила, появилась необходимость в новом инструменте для письма, так как палочки уже не подходили. Для этой цели отлично подошли птичьи перья, чаще всего это были обычные гусиные, прочные и достаточно удобные. Интересно, что их брали из левого крыла птицы, поскольку такое перышко было удобнее держать в правой руке. Левши делали для себя писчий инструмент из правого крыла.
В течение долгих веков для письма чернилам использовали гусиные перья./Фото: shkolazhizni.ru
Перо нужно было как следует подготовить: его обезжиривали, вывариваем в щёлочи, закаливали в горячем песке, и только после этого затачивали или «чинили» при помощи ножичка. Перочинный нож – название пошло именно оттуда.
Писать пером было сложно, для этого требовалось особое умение. При неаккуратном использовании на пергамент летели мелкие брызги, при излишнем нажатии перо распластывалось, создавая кляксы. Потому для написания книг привлекались особые люди - писцы, имеющие красивый аккуратный почерк. Они искусно выписывали заглавные буквы красными чернилами, делали заголовки вязью, украшали страницы книги красивыми рисунками, пускали орнамент по краям.
Приход металлических перьев на смену птичьим
Птичьи перья прослужили человечеству не менее тысячелетия. И только в 1820 году на свет появилось стальное перо. Произошло это в Германии, а через некоторое время металлические перышки пришли в Россию.
Металлические перья со временем вытеснили птичьи./Фото:
Первые металлические перья стоили очень дорого, их часто делали не просто из стали, а из драгоценных металлов, а саму палочку украшали рубинами, алмазами и даже бриллиантами. Понятно, что такая роскошная вещь была доступна только очень богатым людям. Несмотря на появление металлических соперников, гусиные перья продолжали честно скрипеть по бумаге. И только в конце XIX века производство стальных перьев было поставлено на поток, они появились практически в каждом доме, где умели писать.
Металлические перья используют и сегодня – их вставляют в поршневые ручки, плакатными перьями пользуются художники, есть даже специальные нотные перья.
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