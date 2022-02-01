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Как часто нужно мыть кофейную кружку на самом деле: Неожиданный вывод специалистов


Как часто следует мыть кофейную кружку.

Как часто следует мыть кофейную кружку.

 

Что на самом деле поднимает людей с постели утром? Будильник, шумные соседи с бесконечным ремонтом, высокий уровень личной мотивации? Нет, крепкий кофе. Не зря запасы этого «антиснотворного» обязательно найдутся и дома, и в офисе. Но как часто стоит отмывать кружку от следов бодрящего зелья? Ответ учёных обескураживает.

Две главные вещи для современного человека.

Две главные вещи для современного человека.

 

Кому-то не прожить рабочий день без парочки-другой перекуров, а кому-то – без «кофе-пауз». А можно ещё и совместить, но речь не об этом. В большинстве современных офисов есть небольшая кухня, а у каждого работника своя кружка для кофе. Вот только в конце дня раковина оказывается забитой грязными чашками, а желающих их помыть как-то не наблюдается. А, может, и не надо?
И кто никогда не «забывает» помыть за собой посуду?

И кто никогда не «забывает» помыть за собой посуду?

 

Мыть за собой посуду – привычка крайне полезная и остро необходимая. Но, оказывается, не всегда. Во всяком случае, американский исследователь и доктор наук Адам Посснер (Adam Possner) убежден: кружку для кофе нет нужды мыть каждый раз после использования. Конечно, если вы пьёте из неё исключительно кофе и только самостоятельно.
Бактерии не любят кофейную гущу.

Бактерии не любят кофейную гущу.

 

По мнению исследователя, кофейная гуща или её осадок создаёт среду, непригодную для жизнедеятельности бактерий.
Особенно, если после питья протирать кружку насухо салфеткой. В таком случаю чашку можно запросто не мыть несколько дней и со здоровьем ничего не произойдет. Подобный опыт Посснер регулярно проводит на себе.
На молоко и сахар открытие не распространяется.

На молоко и сахар открытие не распространяется.

 

Но речь идёт исключительно о классическом чёрном кофе. Если же вы предпочитаете напиток с сахаром или (особенно!) молоком, то отлынивать от мытья посуды не получится. Если не хотите получить пищевое отравление. Ведь бактерии и грибки неровно дышат к лактозе и сладкому.
Но ведь из чистого пить приятнее?

Но ведь из чистого пить приятнее?

 

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Как часто нужно мыть кофейную кружку на самом деле: Неожиданный вывод специалистов

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Как часто нужно мыть кофейную кружку на самом деле: Неожиданный вывод специалистовПодписаться на мой Instagram
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