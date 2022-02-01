Как часто нужно мыть кофейную кружку на самом деле: Неожиданный вывод специалистов

Как часто следует мыть кофейную кружку.

Две главные вещи для современного человека.

И кто никогда не «забывает» помыть за собой посуду?

Бактерии не любят кофейную гущу.

На молоко и сахар открытие не распространяется.

Но ведь из чистого пить приятнее?