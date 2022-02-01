Как часто нужно мыть кофейную кружку на самом деле: Неожиданный вывод специалистов

Как часто следует мыть кофейную кружку.
Что на самом деле поднимает людей с постели утром? Будильник, шумные соседи с бесконечным ремонтом, высокий уровень личной мотивации? Нет, крепкий кофе. Не зря запасы этого «антиснотворного» обязательно найдутся и дома, и в офисе. Но как часто стоит отмывать кружку от следов бодрящего зелья? Ответ учёных обескураживает.
Две главные вещи для современного человека.
Кому-то не прожить рабочий день без парочки-другой перекуров, а кому-то – без «кофе-пауз». А можно ещё и совместить, но речь не об этом. В большинстве современных офисов есть небольшая кухня, а у каждого работника своя кружка для кофе. Вот только в конце дня раковина оказывается забитой грязными чашками, а желающих их помыть как-то не наблюдается. А, может, и не надо?
И кто никогда не «забывает» помыть за собой посуду?
Мыть за собой посуду – привычка крайне полезная и остро необходимая. Но, оказывается, не всегда. Во всяком случае, американский исследователь и доктор наук Адам Посснер (Adam Possner) убежден: кружку для кофе нет нужды мыть каждый раз после использования. Конечно, если вы пьёте из неё исключительно кофе и только самостоятельно.
Бактерии не любят кофейную гущу.
По мнению исследователя, кофейная гуща или её осадок создаёт среду, непригодную для жизнедеятельности бактерий. Особенно, если после питья протирать кружку насухо салфеткой. В таком случаю чашку можно запросто не мыть несколько дней и со здоровьем ничего не произойдет. Подобный опыт Посснер регулярно проводит на себе.
На молоко и сахар открытие не распространяется.
Но речь идёт исключительно о классическом чёрном кофе. Если же вы предпочитаете напиток с сахаром или (особенно!) молоком, то отлынивать от мытья посуды не получится. Если не хотите получить пищевое отравление. Ведь бактерии и грибки неровно дышат к лактозе и сладкому.
Но ведь из чистого пить приятнее?
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