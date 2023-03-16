Учёные доказали, что лучше быть одиноким, чем в «так себе» отношениях
Чтобы прийти к такому заключению, следователи университета Буффало (Нью-Йорк, США) в течение двух лет следили за жизнью двухсот молодых совершеннолетних людей, состоящих в серьезных отношениях, причем неважно — брак это или просто близкие отношения. Тесная связь отражается на здоровье в любом случае.
Многие полагают, что лучше быть хоть в каких-то отношениях, чтобы не чувствовать себя одиноким, но, оказывается, такое рассуждение может плохо отразиться на вашем состоянии. Результаты показали, что чем качественнее и позитивнее отношения, тем лучше здоровье партнеров. По словам Эшли Барр, главного автора исследования, нестабильность в отношениях напрямую связана с депрессией, проблемами с алкоголем и проблемами здоровья в целом.
Этот же вопрос был описан и в научном журнале «Psychosomatic Medicine» с выводами в виде конкретных цифр. К примеру, человек, который постоянно переживает ссоры с партнером, имеет риск сердечно-сосудистых заболеваний на 8,5% больше, чем те, которые жили с партнерами в ладу.
Так что подумайте над своими отношениями. А не лучше ли поберечь здоровье?
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