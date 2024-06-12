10 ужасных методов пыток, которые были популярны в Средневековье

Самые ужасные средневековые пытки.
Если верить историкам, то самые жестокие пытки применялись во времена Средневековья. Достаточно только увидеть орудия пыток, чтобы понять, насколько жестокими были нравы того времени. Способствовала появлению огромного количества страшных орудий труда палачей инквизиция.
1. Колыбель Иуды
Колыбель Иуды - стул с пирамидой вместо сидения.
Колыбель Иуды довольно проста по конструкции: это стул с металлической или деревянной пирамидой на вершине. Принцип ее работы был также невероятно простым. Жертву раздевали догола, привязывали веревками и подвешивали над устройством. Затем ее очень медленно опускали, пока острый конец пирамидки не проникал в анус или во влагалище. Иногда жертву также раскачивали или поднимали и опускали несколько раз для того, чтобы нанести большие повреждения. В крайнем случае, человека оставляли в такой позе на ночь, чтобы он страдал до утра. Учитывая, что устройство никогда не чистили, многие люди умирали от заражения крови.
2. Пыточный стул
Пыточный стул: а под ногами пылающие угли.
Идея заключалась в том, что людей садили на стул, из сиденья и спинки которого торчали от 500 до 1500 гвоздей. Боль увеличивалась за счет того, что стул был построен так, чтобы не задевались какие-либо жизненно важные органы - смерть занимала от нескольких часов до чуть более суток. Стул также имел специальные отверстия под ногами жертвы, куда частенько помещали горящие угли.
3.Дыба
Дыба - ложе с валиками.
Дыба представляла собой специальное ложе с валиками, на которые наматывались веревки, привязанные к рукам и ноги жертвы. Если жертва не сознавалась во время допроса, то палач поворачивал ручки на роликах, натягивая веревки до тех пор, пока кости не начинали ломаться, а суставы разрываться. Если допрашиваемый упорствовал, то его растягивали на дыбе до тех пор, пока его руки и ноги в буквальном смысле не вырывались из тела. Существовали также варианты дыбы, в которых валики были утыканы шипами, разрывавшими тело жертвы.
4. Медный бык
Медный бык - смерть в огне.
Это орудие пыток и казни было создано в Древней Греции медником Периллом, который предложил подобную идею Фалариду, тирану города Агридженто. Когда Перилл закончил постройку быка, то Фаларид приказал, чтобы устройство было протестировано на нем же. Человека помещали в полость внутри быка, после чего под ним разводили костер. В районе ноздрей конструкции были проделаны отверстия, через которые доносились вопли жертвы, похожие (из-за особенностей конструкции) на рев быка.
5. Погребение заживо
Одним из кошмаров людей, которые страдают клаустрофобией, является погребение заживо. В реальности жертву часто закапывали в песок по шею, чтобы животные, птицы или насекомые могли поедать заживо беспомощного человека.
6. Сжигание на солнце
Сжигание на солнце.
Устройства, предназначенные для сжигания людей заживо, в средние века был не редкостью. Одним из наиболее уникальных способов этого было сжигание людей на солнце (происходило это летом). Жертв раздевали догола, обливали смесью масла и кипящей воды, а затем привязывали на солнцепеке. Стоит ли говорить, какова была агония.
7. Замораживание
Замораживание
Очередной способ, в отличие от предыдущего, практиковался зимой. Человека раздевали догола, обливали водой и привязывали на морозе. Человек после этого медленно покрывался коркой льда. Если нужно было запугать местное население, то замороженные трупы оставляли стоять до самой весны.
8. Пытка крысами
Эта пытка была очень популярна в древнем Китае. Связанную жертву клали на стол и ставили ей на живот клетку с голодными крысами. Перед этим на животе делали множество надрезов. Чтобы дополнительно подстегнуть крыс, на клетку клали сверху раскаленные угли. Спасаясь от жара, крысы прогрызали живот человека насквозь.
9. Сковывание
Сковывание как смертельная пытка.
Многие формы наказаний и пыток включали в себя сковывание или связывание человека. Ведь никто не будет терпеть адскую боль, оставаясь неподвижным. Иногда сковывание применялось в качестве самостоятельного наказания. Жертву раздевали, сковывали ей руки (иногда и ноги) и оставляли либо в общественном месте (чтобы увеличить фактор смущения), либо в полностью безлюдной глуши, где человек часто умирал из-за голода и жажды.
10. Распиливание
Распиливание
Распиливание может показаться крайней формой наказания, но оно часто использовалось во всем мире. Жертву привязывали вверх ногами, после чего начинали распиливать от паха до головы.
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