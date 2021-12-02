Художник рисует почти сюрреалистические картины с постапокалиптическими мотивами

Реванш. Автор: Raphael Bouyer.
Французский художник Рафаэль Буйер (Raphael Bouyer) сравнивает свои работы с денатурацией, полностью лишённой естественных свойств, окрашенных в розовые тона и оттенки. Его творчество многогранно, но в тоже время однообразно. А сюжеты его картин и вовсе не несут в себе как такового смысла. Но это только на первый взгляд. На самом деле, созданные им сюрреалистические сцены цепляют туманностью повторяющихся образов, так похожих на сталкеров в зоне теней и тайным посылом о том, что мир не так прост, как кажется.
Данная серия работ позволяет заглянуть в недалёкое будущее туда, где человечество постигла непростая участь. Вечная сумеречная зона, населённая людьми в костюмах химзащиты, всё ещё верящих в то, что не всё так плохо, как кажется на первый взгляд. Эти, по сути, странные картины, больше похожие на иллюстрации к фантастической саге о постапокалиптическом мире вызывают смещенные чувства, ощущения и противоречия. С одной стороны – ничего особенного, а с другой – определенно есть над чем задуматься.
Новый мир. Автор: Raphael Bouyer.
Релаксация. Автор: Raphael Bouyer.
Медитация. Автор: Raphael Bouyer.
Истина. Автор: Raphael Bouyer.
Возрадуемся. Автор: Raphael Bouyer.
Розовый туман. Автор: Raphael Bouyer.
Находка. Автор: Raphael Bouyer.
Сопротивление. Автор: Raphael Bouyer.
Познание. Автор: Raphael Bouyer.
Сталкер. Автор: Raphael Bouyer.
Затерянный. Автор: Raphael Bouyer.
Перемирие. Автор: Raphael Bouyer.
Как в последний раз. Автор: Raphael Bouyer.
Взывая к высшим силам. Автор: Raphael Bouyer.
Истина на дне. Автор: Raphael Bouyer.
Акт милосердия. Автор: Raphael Bouyer.
Пункт наблюдения. Автор: Raphael Bouyer.
Исследователь. Автор: Raphael Bouyer.
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