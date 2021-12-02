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Художник рисует почти сюрреалистические картины с постапокалиптическими мотивами


Реванш. Автор: Raphael Bouyer.

Реванш. Автор: Raphael Bouyer.

Французский художник Рафаэль Буйер (Raphael Bouyer) сравнивает свои работы с денатурацией, полностью лишённой естественных свойств, окрашенных в розовые тона и оттенки. Его творчество многогранно, но в тоже время однообразно. А сюжеты его картин и вовсе не несут в себе как такового смысла. Но это только на первый взгляд. На самом деле, созданные им сюрреалистические сцены цепляют туманностью повторяющихся образов, так похожих на сталкеров в зоне теней и тайным посылом о том, что мир не так прост, как кажется.


Данная серия работ позволяет заглянуть в недалёкое будущее туда, где человечество постигла непростая участь. Вечная сумеречная зона, населённая людьми в костюмах химзащиты, всё ещё верящих в то, что не всё так плохо, как кажется на первый взгляд. Эти, по сути, странные картины, больше похожие на иллюстрации к фантастической саге о постапокалиптическом мире вызывают смещенные чувства, ощущения и противоречия. С одной стороны – ничего особенного, а с другой – определенно есть над чем задуматься.

Новый мир. Автор: Raphael Bouyer.

Новый мир. Автор: Raphael Bouyer.


Релаксация. Автор: Raphael Bouyer.

Релаксация. Автор: Raphael Bouyer.

 
Медитация. Автор: Raphael Bouyer.

Медитация. Автор: Raphael Bouyer.

 
Истина. Автор: Raphael Bouyer.

Истина. Автор: Raphael Bouyer.

 
Возрадуемся. Автор: Raphael Bouyer.

Возрадуемся. Автор: Raphael Bouyer.

 
Розовый туман. Автор: Raphael Bouyer.

Розовый туман. Автор: Raphael Bouyer.

 
Находка. Автор: Raphael Bouyer.

Находка. Автор: Raphael Bouyer.

 
Сопротивление. Автор: Raphael Bouyer.

Сопротивление. Автор: Raphael Bouyer.

 
Познание. Автор: Raphael Bouyer.

Познание. Автор: Raphael Bouyer.

 
Сталкер. Автор: Raphael Bouyer.

Сталкер. Автор: Raphael Bouyer.

 
Затерянный. Автор: Raphael Bouyer.

Затерянный. Автор: Raphael Bouyer.

 
Перемирие. Автор: Raphael Bouyer.

Перемирие. Автор: Raphael Bouyer.

 
Как в последний раз. Автор: Raphael Bouyer.

Как в последний раз. Автор: Raphael Bouyer.

 
Взывая к высшим силам. Автор: Raphael Bouyer.

Взывая к высшим силам. Автор: Raphael Bouyer.

 
Истина на дне. Автор: Raphael Bouyer.

Истина на дне. Автор: Raphael Bouyer.

 
Акт милосердия. Автор: Raphael Bouyer.

Акт милосердия. Автор: Raphael Bouyer.

 
Пункт наблюдения. Автор: Raphael Bouyer.

Пункт наблюдения. Автор: Raphael Bouyer.

 
Исследователь. Автор: Raphael Bouyer.

Исследователь. Автор: Raphael Bouyer.

 

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Художник рисует почти сюрреалистические картины с постапокалиптическими мотивами

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Художник рисует почти сюрреалистические картины с постапокалиптическими мотивамиПодписаться на мой Instagram
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