Как иглой спасти человека, у которого приступ инсульта

Традиционная китайская медицина довольно часто прибегает к акупунктуре. Отношение к иглам на востоке вообще особое: тут считается (и это доказано веками практики), что при правильном воздействии на определенную точку вполне можно спасти человека от любой напасти — даже от инсульта. Этот метод, надиктованный китайским врачом аспирантам, был неоднократно проверен опытным путем. Все, что вам потребуется — обычная игла и немного умения держать себя в руках.
Без суеты
Конечно, когда инсульт случается у близкого человека, оставаться спокойным не просто. Запомните: перемещать пациента нельзя ни в коем случае. Капилляры могут лопнуть, произойдет кровоизлияние в мозг — спасти человека после такого не поможет даже миллион игл.
Инструмент
В идеале будет взять иглу от шприца в упаковке. Она острее обычной швейной, да и о заражении крови можно не беспокоится. Если такой под руками нет, подойдет и швейная. Но ее придется стерилизовать на огне, потратив на это какое-то время.
Места проколов
Не бойтесь попасть в какую-то неправильную точку. Вы не занимаетесь акупунктурой, а стараетесь спасти человеческую жизнь. Аккуратно прокалывайте кожу на подушечках пальцев, в миллиметре-двух от ногтя.
Кровь не течет
По идее, уже на этом этапе из подушечек должна выступить кровь. Если кровоточат все десять пальцев, то через несколько минут пациент очнется, подождите. Может потребоваться выдавливание крови из ранок. Сейчас обратите внимание на лицо пострадавшего: если оно искажено — начинайте аккуратно растирать уши.
Кровь из ушей
Красные уши покажут прилив крови. Проколите мочки иглой (не насквозь, действуйте аккуратно!), чтобы из каждой ранки вытекло по капле крови. Мимика пострадавшего должна вернуться в норму. Еще через десять-пятнадцать минут человек придет в себя — не мешкайте и отправляйтесь в больницу.
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