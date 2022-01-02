Артист с неограниченными возможностями: как Ар Джей Митт стал звездой кино, несмотря на ДЦП

Звезда сериала *Во все тяжкие* Ар Джей Митт | Фото: filmpro.ru и kinomania.ru

Актер, который страдает ДЦП в легкой форме | Фото: kinomania.ru

Американский актер, который стал звездой, несмотря на инвалидность | Фото: vo-vse-tyazhkie.com

Благодаря съемкам в сериале *Во все тяжкие* Ар Джей Митт стал звездой кино | Фото: kinomania.ru

Звезда сериала *Во все тяжкие* Ар Джей Митт | Фото: kinomania.ru

Актер, который страдает ДЦП в легкой форме | Фото: filmpro.ru и film.ru

Благодаря съемкам в сериале *Во все тяжкие* Ар Джей Митт стал звездой кино | Фото: kinomania.ru

Американский актер, который стал звездой, несмотря на инвалидность | Фото: 24smi.org

Звезда сериала *Во все тяжкие* Ар Джей Митт | Фото: 24smi.org

Звезда сериала *Во все тяжкие* Ар Джей Митт. Фото Г. Шингарева | Фото: takiedela.ru