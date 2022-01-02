Артист с неограниченными возможностями: как Ар Джей Митт стал звездой кино, несмотря на ДЦП

Звезда сериала *Во все тяжкие* Ар Джей Митт | Фото: filmpro.ru и kinomania.ru
25-летний американский актер Ар Джей Митт, известный по сериалу «Во все тяжкие», привык к тому, что жизнь – это постоянное преодоление самого себя. Несмотря на церебральный паралич, он смог стать известным актером, продюсером и моделью, и на собственном примере доказывает людям с такими же проблемами, что «инвалидность – это не слабость, а сила и знание».
Актер, который страдает ДЦП в легкой форме | Фото: kinomania.ru
Ар Джей Митт появился на свет 21 августа 1992 г. Диагноз ДЦП ему поставили в 3 года, долгое время ему приходилось носить фиксаторы для ног и пользоваться костылями. Однако с самого детства он начал заниматься спортом и физиотерапией, и к 13 годам уже смог ходить без поддержки. Тем не менее в школе над ним долго издевались, дразнили и били, однажды даже сломали руку и ногу.
Американский актер, который стал звездой, несмотря на инвалидность | Фото: vo-vse-tyazhkie.com
Когда ему было 11, родители развелись, а через год его мать попала в страшную аварию, после чего ее парализовало на 6 лет. Мальчику пришлось самостоятельно ухаживать за новорожденной сестрой. С 13 лет Ар Джей начал сам обеспечивать семью, подрабатывал на съемочных площадках, а еще через год состоялся его кинодебют.
Благодаря съемкам в сериале *Во все тяжкие* Ар Джей Митт стал звездой кино | Фото: kinomania.ru
Работа над собой стоила неимоверных усилий: ежедневно ему приходилось превозмогать сильную боль, он перенес несколько операций. Благодаря занятиям с логопедом актер научился говорить, не растягивая слова. «Многие люди думали, что я никогда не смогу ходить или говорить правильно, что я никогда ничего не сделаю сам, у меня никогда не будет своей жизни. Они ошибались», – говорит Ар Джей Митт.
Звезда сериала *Во все тяжкие* Ар Джей Митт | Фото: kinomania.ru
Когда Ар Джей приехал в Голливуд, он поступил на курсы актерского мастерства к педагогу, который также страдал церебральным параличом. Его учитель говорит, что трудолюбие и целеустремленность Митта помогли ему преодолеть трудности во всех областях жизни. Педагог помог Ар Джею найти роль в кино, где требовался актер с инвалидностью. Правда, режиссер сериала «Во все тяжкие» искал актера с более серьезной формой ДЦП. Ради съемок Ар Джею даже пришлось специально замедлять свою речь и снова учиться ходить на костылях.
Актер, который страдает ДЦП в легкой форме | Фото: filmpro.ru и film.ru
Актер считает, что самое главное для людей с ДЦП – не поддаваться страху и не бояться боли, верить в свои силы и ежедневно работать над собой. На собственном примере он пытается разрушить стереотипы об ограниченных возможностях людей с таким диагнозом. Ар Джей начал кампанию против травли детей с инвалидностью, призывает Голливуд не отказывать в работе актерам с подобными проблемами. Сегодня актер является представителем компании «Артисты с ограниченными возможностями в искусстве и СМИ», которая предоставляет работу людям с той или иной степенью инвалидности.
Благодаря съемкам в сериале *Во все тяжкие* Ар Джей Митт стал звездой кино | Фото: kinomania.ru
В 2016 г. Ар Джей Митт стал специальным гостем VIII международного фестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров» в Москве. Актер считает, что его болезнь дала ему возможность выполнять особую миссию, о чем он рассказал во время своего визита: «Важно осознавать, что у каждого человека – не имеет значения, с особенностями или нет – есть свое определение «нормальности». То, что нормально для тебя, ненормально для другого. И поэтому важно говорить о «разной нормальности» – и в жизни, и на экране. Мы хотим донести эти мысли до людей разных возрастов, которые ходят в кино, смотрят телевизор, как-то повлиять на их восприятие людей с инвалидностью. Например, люди думают, что ДЦП делает человека менее умным и сообразительным, а это не так, даже наоборот. Многие считают, что это генетика. Но и это не так. ДЦП может быть у любого человека, существуют разные формы ДЦП. Но мне кажется важным ломать не только стереотипы, связанные с ДЦП, а вообще стереотипы, связанные с инвалидностью».
Американский актер, который стал звездой, несмотря на инвалидность | Фото: 24smi.org
Сегодня многие зрители даже не догадываются о том, что у этого актера есть какие-то проблемы со здоровьем. Ар Джей Митт много снимается, выходит на подиум в качестве модели, занимается продюсированием, много путешествует в рамках программы поддержки людей с ограниченными возможностями. Он считает, что инвалидность – это то, что можно использовать, то, что может чему-то научить, дать знания и новые силы.
Звезда сериала *Во все тяжкие* Ар Джей Митт | Фото: 24smi.org
Актер призывает всех людей с подобными проблемами не жалеть себя: «Так устроено: если хочешь чего-то добиться, надо чем-то пожертвовать. Физиотерапия очень болезненна, у меня постоянно все болит. Но нельзя же просто ныть, надо преодолевать эту боль. Чем больше занимаешься, тем меньше боль. Просто для этого нужно приложить усилия. И да, это займет больше времени, чем у среднестатистического человека, но можно достичь всего, чего захочешь».
Звезда сериала *Во все тяжкие* Ар Джей Митт. Фото Г. Шингарева | Фото: takiedela.ru
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