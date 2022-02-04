Как убрать мелкие царапины со стекла? Рано или поздно на стекле появляются небольшие царапины, зачастую даже без видимых причин. Их появление приводит к ухудшению внешнего вида стеклянной поверхности и неудобствам в использовании.

Однако небольшая царапина – это еще не повод полностью менять стекло, вполне вероятно, ее удастся убрать подручными средствами, о которых я расскажу в этой статье.







Бесцветный лак для маникюра

Полироль для металла

Зубная паста

Жидкий полироль для кузовных работ

Паста ГОИ

Смесь соды и талька

«Классическое» средство для удаления небольших царапин на стекле – бесцветный лак для маникюра. Перед тем как применить лак, поврежденную поверхность тщательно промывают и высушивают. Затем стекло обрабатывается спиртовым очистителем для обезжиривания. После того как стекло полностью высохло, на царапину и небольшой участок вокруг наносится лак.Когда лак полностью высох, необходимо удалить излишки при помощи ватной палочки, смоченной в средстве для снятия лака. В завершении процесса поверхность стекла полируется мягкой ветошью.Обратите внимание! Важно, чтобы ветошь была мягкой. В противном случае она может оставить гораздо больше царапин, чем было до обработки.Также небольшую царапину можно удалить при помощи полировочного средства для металлических поверхностей.Такой способ значительно проще, но используется реже, так как не у каждого дома есть полироль для металла.Для удаления царапины поврежденное место полируется мягкой тканью, на которую было предварительно нанесено полировочное средство. После нескольких повторений царапина на стекле станет практически или даже полностью незаметной.Если царапина совсем небольшая (видна на солнце, но не нащупывается), то можно воспользоваться средством, которое наверняка есть в вашем доме – зубной пастой.Однако должен заметить, что нужна именно обычная белая паста, а не гель, в ней не должно быть каких-либо добавок и активных соединений, а сама паста не должна иметь особых эффектов.Перед началом работы поврежденная поверхность очищается от загрязнений. Затем для удаления дефекта на мягкую ткань наносится небольшое количество пасты (примерно величиной с горошину). После этого приступают к аккуратной полировке поврежденного места. Процедура проводится несколько раз до тех пор, пока царапина перестанет быть заметна. Между циклами излишки пасты убираются с помощью мягкой салфетки.Помимо прочего, для удаления царапины подойдет полироль для кузовных работ в жидком виде. Процесс здесь практически такой же, как в и предыдущем случае, за тем исключением, что полироль наносится не только на тряпку, но и на поврежденную поверхность.Заметка. Если у вас нет полироля для кузовных работ, то его можно заменить полиролью для мебели.Излюбленное армейское (и не только) средство для полировки чего-либо, в том числе и стекла, – паста ГОИ. Для устранения дефекта небольшое количество пасты натирается на войлочную ткань, которая в последствии используется для аккуратного втирания пасты ГОИ.Обратите внимание! Если трещина слишком глубокая, то часть пасты ГОИ может застрять в ней. В этом случае царапина станет еще заметнее, так как окрасится в зеленый цвет. Поэтому данный способ стоит использовать исключительно для неглубоких повреждений.Последнее средство в данном списке, используемое для удаления царапин на стекле, смесь соды и талька. Для ее приготовления сода и тальк добавляются в небольшое количество воды так, чтобы получилась густая кашица. Затем полученное средство наносится на мягкую ткань и втирается в поврежденное место. По окончанию процесса полировки излишки массы удаляют.Важно заметить, что все вышеприведенные способы предназначены для удаления именно небольших неглубоких царапин. Если, например, стекло «встретилось» с камнем и покрылось глубокой «паутиной» из трещин, то можете даже не пытаться убрать повреждения. Единственное, что может помочь в таком случае, это полная замена стекла.