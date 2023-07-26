12 странных и опасных сталкеров, охотившихся на известных людей

Где знаменитость – там и ее преследователи; таковы правила игры. Всегда найдутся психи, помешанные на звездах, и никакие деньги не способны гарантировать известному человеку того, что один из таких психов не начнет за ним охоту.
Сталкеры могут быть психически нездоровыми людьми, которые вбили себе в голову, например, что у них имеется некая телепатическая связь с конкретной знаменитостью. Или повернутыми фанатами, которые хотят получить своего кумира в личное пользование. Но самые ужасные из сталкеров – те, кто одержим навязчивой идеей навредить или убить известного человека. Они обязательно найдут массу причин и объяснений того, почему сделать это необходимо.
12. Дэвид Леттерман и Маргарет Мэри Рэй
Маргарет Мэри Рэй начала преследовать ведущего вечернего телешоу Дэвида Леттермана, забрасывая его письмами. Это продолжалось 10 лет и казалось довольно невинным, пока она не перешла черту, вломившись в его гараж и угнав Porsche. Ее арестовали прямо за рулем автомобиля, при этом с ней был ее 3-летний сын! Она заявила полицейским, что является женой Дэвида, а этот мальчик – его ребенок. После первого инцидента женщину арестовывали еще 8 раз за проникновение на территорию частной собственности Леттермана, пока в конце концов не отправили в тюрьму за попытку вломиться к нему в дом.
11. Тейлор Свифт и Тимоти Свит
Тимоти Свит в течение года отправил больше 700 смс-сообщений популярной певице и актрисе Тейлор Свифт. Он предлагал ей руку и сердце, угрожал убить ее и любого, кто встанет между ними, издевался над ее музыкой и над ее экс-бойфрендами. Он также прорвался к ней на сцену во время концерта и передал записку. Чтобы стащить его со сцены, пришлось вызвать охрану. В итоге Тимоти получил пожизненный судебный запрет приближаться к Тейлор и членам ее семьи ближе чем на 100 ярдов.
10. Дженнифер Лоуренс и Ханг Конг Чжао
Хан Конг Чжао пытался выйти на контакт с Дженнифер Лоуренс через ее брата Блейна. Он написал ему сотню писем о том, что должен защитить Дженнифер от этого жестокого мира. Хан также попытался разыскать Блейна и встретиться с ним лично, обвиняя его в том, что он позволил своей сестре остаться в Бостоне в то время, когда произошли взрывы на Бостонском марафоне. Хан нашел рабочий телефонный номер Блейна и начал звонить и угрожать ему и Дженнифер. Последней соломинкой стало его посещение полицейского департамента в родном городе Дженнифер, где он потребовал сообщить ему адрес ее матери. Полиция арестовала его и отправила в психиатрическую больницу. Из больницы он позвонил Блейну в последний раз. В настоящее время Хан находится за решеткой, и какое-то время он там точно пробудет.
9. Ума Турман и Джек Джордан
Джек Джордан начал с того, что писал письма отцу Умы Турман – сначала с просьбами помочь ему найти работу, а потом с рассказами о том, что он будущий муж Умы, а ее детей нет в живых. Джек был убежден, что женится на Уме. Он парковал свою машину рядом с домом, где она жила, и не переставая звонил в дверь. В конце концов он стал ночевать перед входом, подложив под голову рюкзак. Как он объяснял позднее полиции, он считал, что Ума со временем поймет, как сильно он ее любит, и пустит его домой. Джека арестовали и отправили на психиатрическую экспертизу.
8. Пэрис Хилтон и Джеймс Рейнфорд
Джеймс Рейнфорд, одержимый Пэрис Хилтон, подкараулил ее и ее бойфренда Си Вейтса. Джеймс улучил нужный момент и схватил Си сзади за шею. Так он его и держал, пока не подбежала охрана Пэрис и не повязала фаната. Пэрис и Си были в заметном шоке после случившегося. Пэрис сказала, что Джеймс преследует ее уже какое-то время. Он всегда появлялся в тех местах, где она часто бывала, и отправлял ей сотни любовных посланий. Через несколько месяцев после инцидента с Си Вейтсом Джеймс был арестован за незаконное вторжение на пляжную вечеринку Пэрис Хилтон, и получил постоянный судебный запрет приближаться к ней более чем на 200 ярдов.
7. Блейк Лайвли и Сергей Милф
Сергей Милф начал преследовать Блейк Лайвли после выхода сериала «Сплетница». Он утверждал, что у них с Блейк духовная связь и он очень беспокоится о ее благополучии. Сотни писем ни к чему не привели, поэтому преследователь решил предпринять новые шаги и связался с ее матерью. Он звонил Элейн Лайвли и просил – нет, требовал – дать ему телефон Блейк. После того, как его звонки стали по-настоящему угрожающими, Блейк подала в суд и Сергей получил судебный запрет приближаться к ней и к ее матери ближе чем на 100 ярдов. Также ему запрещено пытаться связаться с ними каким-либо способом.
6. Кэтрин Зета-Джонс и Донетт Найт
Донетт Найт начал угрожать жене Майкла Дугласа Кэтрин Зета-Джонс, потому что хотела, чтобы ее не было рядом с Майклом. Она полагала, что Кэтрин изменяет Майклу и просто очень плохая женщина. Она посылала письма – и обычные, и по электронной почте – и даже заявилась к ним домой, сказав Кэтрин, что хочет «скормить ее собакам». Кэтрин призналась на судебном слушании, что угрозы и преследования со стороны Донетт разрушают их жизнь и что из-за Донетт она находится на грани нервного срыва. Донетт приговорили к трехлетнему заключению. И в будущем ей запрещены любые попытки контакта с Майклом или Кэтрин.
5. Джастин Бибер и Дана Мартин
Даже за решеткой прожженный убийца может представлять угрозу. Именно такой угрозой для Джастина Бибера является Дана Мартин – пожизненно осужденный за изнасилование и убийство 15-летней девочки в 2000 году преступник. Уже находясь в тюрьме, Дана Мартин стал страстным поклонником молодого певца Джастина Бибера. Каким-то образом он сумел разработать план убийства с помощью наемников – Марка Стаака и его племянника Таннера Руэйна. Марк и Таннер должны были сначала убить телохранителей Бибера, затем убить его самого, задушив галстуком определенной расцветки, а затем отрезать его гениталии садовыми ножницами определенной марки. Тестикулы должны были быть переданы Дане Мартину, за каждое яичко он готов был заплатить 2,5 тысячи долларов. Однако заказчик и исполнители поссорились и ужасный план не был осуществлен. Дана Мартин сам сдал полиции своих сообщников.
4. Брэд Питт и Афина Роландо
Афина Роландо забралась через открытое окно в дом голливудского любимчика Брэда Питта. Его в этот момент не было, и она нарядилась в его одежду и тусовалась там полдня, разгуливая по дому и расслабляясь. Тревогу забил сторож, заметивший Афину, фланирующую по дому в одежде Брэда Питта и смешных домашних тапочках с мисс Пигги. У Афины с собой была книга заклинаний и любовные письма для Брэда. Ей назначили условный срок и обязательное посещение психолога. А Брэд Питт усилил охрану дома.
3. Сандра Буллок и Джошуа Корбетт
Сандра Буллок находилась дома одна, когда услышала странный шум. Она подошла к двери своей спальни, чтобы закрыть ее, и увидела в холле человека, одетого во все черное. Она захлопнула дверь и набрала 911. Человеком в холле был Джошуа Корбетт, одержимый фанат-сталкер, вломившийся в ее дом. К счастью для Сандры, дверь в ее комнату была прочной и смогла защитить ее до приезда полиции, арестовавшей нарушителя. У Джошуа с собой были десятки любовных посланий к его «будущей жене». Позже полиция обнаружила у него дома целый арсенал оружия, в том числе автомат.
2. Джоди Фостер и Джон Хинкли-младший
Джон Хинкли-мл. – один из самых известных сталкеров, преследовавших знаменитость. Он потерял покой из-за актрисы Джоди Фостер после того как увидел ее в фильме «Таксист». Джон решил, что для того чтобы привлечь внимание Джоди, он должен совершить что-то значительное – например… убить президента Рейгана. И его попытка почти удалась. Президент Рейган получил выстрел в грудь 30 марта 1981 года и едва выжил. Джон был немедленно арестован и приговорен к пожизненному заключению. Джоди отказывается публично обсуждать этот жуткий случай, и ее можно понять.
1. Джон Леннон и Марк Дэвид Чепмен
Ну а печальную славу самого известного сталкера заслужил Марк Дэвид Чепмен. Он загорелся желанием убить Джона Леннона после того как услышал фразу Джона о том, что «Битлз» популярнее чем Иисус. Марк решил, что это богохульство и Джон Леннон должен умереть. Марк Чепмен начал планировать смерть Джона за три 3 месяца до самого убийства. Он целыми днями ошивался у здания, в котором находилась квартира Джона. Он беседовал с экономками, жал руку сыну Джона Шону Леннону и болтал со швейцаром. В день убийства – 8 декабря 1980 года – Марк подошел и к самому Джону, направлявшемуся в студию звукозаписи, и попросил его подписать для него пластинку. Что тот и сделал (этот момент запечатлен на фотографии). Потом Марк до самого вечера ждал около дома. Увидев возвращающегося домой Джона, он окликнул его и выстрелил пять раз. Джон умер от потери крови. А Марк Чепмен уселся на асфальт под фонарь и начал читать «Над пропастью во ржи». Его быстро арестовали, никакого сопротивления при аресте он не оказал.
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