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19 причин полюбить Нидерланды

Королевство Нидерландов — красивая и волшебная страна, не любить которую просто невозможно. Мы решили напомнить тем, кто там уже был, какая же это замечательная страна, и вдохновить тех, кто только мечтает туда попасть. Итак, за что же мы любим Нидерланды?

19 причин полюбить Нидерланды

19 причин полюбить Нидерланды

Нет ничего более романтичного, чем закат на канале.

19 причин полюбить Нидерланды

Или закат на фоне ветряной мельницы.

19 причин полюбить Нидерланды

Голландский сыр хочется поедать всегда и все время.

19 причин полюбить Нидерланды

Особенно гауду.

19 причин полюбить Нидерланды

Вы просто не можете пройти мимо тюльпанов, потому что это самые нежные цветы на свете.

19 причин полюбить Нидерланды

День королевы — ваш любимый праздник.

19 причин полюбить Нидерланды

Голландские пейзажи приносят вам какое-то особенное умиротворение.

19 причин полюбить Нидерланды

Но вы никак не можете выбрать, какое же время года вы больше всего любите в Нидерландах.

19 причин полюбить Нидерланды

Потому что эта страна потрясающе выглядит зимой…

19 причин полюбить Нидерланды

…весной…

19 причин полюбить Нидерланды

…летом…

19 причин полюбить Нидерланды

…и осенью.

19 причин полюбить Нидерланды

19 причин полюбить Нидерланды

19 причин полюбить Нидерланды

Посидеть в местной кофейне — непередаваемое удовольствие.

19 причин полюбить Нидерланды

19 причин полюбить Нидерланды

А чтобы попробовать стропвафли, вы готовы отдать все что угодно.

19 причин полюбить Нидерланды

Или пофферчес.

19 причин полюбить Нидерланды

Вы знаете, что в Нидерландах майонез — это необходимое дополнение к картошке фри.

19 причин полюбить Нидерланды

Вы не видели ничего более красивого, чем Нидерланды в ночное время.

19 причин полюбить Нидерланды

19 причин полюбить Нидерланды

19 причин полюбить Нидерланды

А что может быть лучше, чем, откинувшись на стуле, наслаждаться пивом Heineken в стране, где его и производят.

19 причин полюбить Нидерланды

Полюбите Нидерландны, а они полюбят вас!

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