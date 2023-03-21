Полезные лайфхаки для хозяюшек

С лайфхаками жизнь становится намного проще! И это то, что надо абсолютно каждой домохозяйке. Узнайте 5 полезных лайфхаков, которые решают множество проблем!







В 5 л воды разведите 1 упаковку жидкой валерианы. Полученным раствором можно обработать абсолютно любые растения на участке и дома. Он надёжно и без вреда защищит от вредителей!







Если вы купили жёсткую говядину, то натрите её содой со всех сторон, положите в холодильник на пару часов. После этого промойте и готовьте. Мясо получится нежным и без постороннего запаха.







Знали ли вы, что верхнюю одежду и джинсы лучше всего стирать с жёсткими поролоновыми губками или мочалками? Просто отправьте в стирку пару губок или мочалку, и вещи качественнее постираются.







Если в вашей семье любят винегрет, попробуйте усовершенствовать рецепт. В салат добавьте 1 ст. л. молока и 1 ч. л. сахара. С помощью этого маленького лайфхака салат получится нежнее и намного вкуснее!







Если вы любите яйцо-пашот, но у вас не получается его правильно приготовить, воспользуйтесь простым советом. В миску с водой влейте яйцо, накройте тарелкой. Поставьте в микроволновку на полную мощность на 1,5-2 минуты. Затем достаньте готовое яйцо-пашот из воды. Посолите и приправьте. Оно получается идеальным: белок полностью готов, желток жидкий!







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